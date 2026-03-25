In den Kommentaren zu einem Youtube-Video von EIKE fragte ein Zuseher (Windkraft im Faktencheck):
Den Beitrag kann ich nicht nachvollziehen. Es geht gegen eine Energie, die Windenergie, die kostenlos und damit unabhängig von „Brennstoffen“ betrieben werden kann. Nachvollziehbar ist, dass die ganzen Windparks nicht schön sind. Aber will jemand ein AKW vor der Tür? Will jemand ein neues Kohlekraftwerk vor der Tür, oder ein Gaskraftwerk? Warum wird hier nicht mal das Einsparen von Energie oder das Entwickeln ausgeklügelter Stromnetze diskutiert? Was müsste besser laufen, als wenn man nicht natürliche unschädlichen Ressourcen nutzt? Warum steht, wenn ich die Aussagen des Video richtig verstanden habe, die Windkraft dem „Klima“ entgegen?? Die Punkte zum Recycling verstehe ich. Aber wie ist es mit dem Recycling von herkömmlichen Kraftwerken?
Das ist eine schöne Zusammenfassung der üblichen unhinterfragten Narrative der Massenmedien und Aktivisten, die Kernkraft pauschal verteufeln und nicht wahrhaben wollen, daß der Energiewende-Unfug krachend an die Wand fährt.
Unsere Antwort dazu:
‚Aber will jemand ein AKW vor der Tür? Will jemand ein neues Kohlekraftwerk vor der Tür, oder ein Gaskraftwerk?‘ Leute aus Gundremmingen sagten uns: ja! Sogar die Mehrheit. Sichere Arbeitsplätze, sichere Technik etc. Da zogen früher sogar noch Fachleute hin, was die Hauspreise stabil hielt. Die über 30.000 Windräder in Deutschland heute machen hingegen 10.000e Wohnhäuser wertlos – ohne daß die Anwohner davon etwas hätten. Gewinner sind Windparkbesitzer, die weit weg wohnen, und ein paar lokale Politiker und Großgrundsbesitzer.
Das Einsparen von Energie (und Wasser) und das „Ausklügeln“ von Stromnetzen wird seit Jahrzehnten betrieben – erfolgreich. Daß es bei PV und Wind nicht besser geht, liegt an den physikalischen Gegebenheiten, mal zu viel, mal zu wenig Energie – Planbarkeit adé.
Die Nutzung „natürliche(r) unschädliche(r) Ressourcen“ ist ein typisches 90er Argument à la „Die Sonne schickt keine Rechnung.“ Daß Wind und Sonne „unschädlich“ sind, liegt an ihrer geringen Energiedichte. Steigt diese vorübergehend einmal ordentlich an, werden zum Beispiel Wind und Wasser sogar tödlich. Siehe Reaktorunfall Fukuschima im Jahr 2011 – 30.000 Tote durch den Tsunami, unter 10 (?) durch die Reaktor-Überhitzung.
Darüber hinaus muß man sich natürlich fragen, ob die Methoden der Energie-Sammlung auch so „unschädlich“ sind – Photovoltaikpaneele und Windräder sind genau wie Großkraftwerke Industrieanlagen, die allerdings wesentlich zahlreicher in die Natur gebaut werden. Ein modernes Kernkraftwerk benötigt nur wenig Fläche, versorgt dafür aber einen ganzen Regierungsbezirk. Ein einzelner Windpark hingegen ist nahezu bedeutungslos, belastet aber mit Ewigkeitschemikalien und den Rotoren etliche Hektar Natur.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Meine Antwort auf die in der Überschrift gestellte Frage:
Ja, lieber ein AKW in Sichtweise, als ein Windpark
Lieber Zuseher.
Wenigstens sind Sie offen für Gegenargumente und fragen ehrlich. Ich erkläre hier nur den Punkt Natur und Umwelt.
WKA-Anlagen zerstören die Natur und Umwelt. Richtig, AKWs oder Kohlekraftwerke auch, aber Sie müssen die Flächen sehen. Die zerstörten Flächen bei WKAs sind gut 100 mal größer als bei einem AKW mit 1 GW Leistung= 200 Windräder. Die Windräder zerschneiden Naturflächen, und erfordern asphaltierte Zufahrtsstraßen in die einst freie Natur, während die AKWs dort gebaut werden, wo man den Strom braucht. Damit erspart man sich den Netzausbau. Und, ja Und die Speicher. Für eine gleichmäßige Versorgung müßte bei jedem Windrad ein Stromspeicher stehen, damit aus diesem der Strom je nach Bedarf abgerufen werden kann.
Zusammen mit unserem Abgeordneten haben wir dies angemahnt, die Stromspeicher gehören dazu. Antwort vom grünen Umweltministerium BaWü: Mit Stromspeicher wäre der Wind-Strom unbezahlbar.
Und zum Klima: Windräder tragen zur Erwärmung der Landschaft bei durch die Betonierung des Bodens, etwa 2000 Tonnen Beton im Sockel und durch die asphaltierten Zufahrten. Pro Windrad gut ein Hektar. Außerdem geht die Wasserspeicherung des einstigen, meist Waldbodens verloren. Und damit die Verdunstungskälte. Fazit: Die umfangreichen Trockenlegungen führen zu einer zusätzlichen Klimaerwärmung. Windräder schaffen riesige Wärmeinseln in der einst freien Naturlandschaft.
Mein Rat: Gehen Sie im Sommer mit einem einfachen Digitalthermometer raus in den Wald und dann messen Sie auf der freien Fläche um das Windrad. Die vier bis fünf Grad Unterschied – Messung bei uns- das ist der Wärmeinselzuwachs.
Man kann es zwar immer und immer wieder versuchen einem Dummen zu erklären, dass er dumm ist, es wird nicht funktionieren wie schon der große Alltagsphilosoph Dieter Bohlen erkannt hat, der Klügere gibt nach, aus Verzweiflung, sagt „LET THEM“.
Ist das der Kern warum die Welt zyklisch vor die Wand gefahrene wird, Erschöpfung der Aufklärung?.
Wenige Ausnahmen, 1989 eine davon, oder?
Haben Sie dazu eine belastbare Quelle oder haben Sie eine konkrete Umfrage unter den Menschen in Gundremmingen durchgeführt? Oder ist das nur Ihre persönliche Einschätzung? Und haben Sie auch Menschen anderer ehem. AKW-Standorte gefragt? Sie wollen sich doch den Vorwurf des Cherrypickings nicht gefallen lassen oder?
Empirische Studien zeigen im Übrigen eher das Gegenteil von dem, was Sie behaupten. Der NIMBY-Effekt beschreibt, dass Menschen Infrastrukturprojekte zwar grundsätzlich befürworten, sie aber ablehnen, wenn sie in unmittelbarer Nähe umgesetzt werden (also auch das AKW vor der Tür).
Das gilt nicht nur für Atomkraftwerke, sondern allgemein für Energieanlagen und andere Infrastrukturprojekte.
Als kleiner Trost für Sie, Gundremmingen bleibt Energiestandort 🙂
EE sind doch bio. Ist doch klar. Im Einklang mit Mensch und Natur. Und schicken keine Rechnung …