CO2 verdünnt die Atmosphäre und verursacht die Erwärmung durch die Sonne, erklärte CDU-Politiker Manuel Hagel Schulkindern.
Er bekam eine „6“.
Der süddeutsche Bundesstaat Baden-Württemberg hält am heute am Sonntag, dem 8. März, Landtagswahlen ab, und CDU-Kandidat und Spitzenkandidat für den Posten des Ministerpräsidenten Manuel Hagel (37) machte kürzlich im Rahmen einer ARD-Fernsehkampagne Halt an einer Schule.
Der Auftritt hätte für Hagel nicht schlechter laufen können, da er seitdem zum Ziel erheblichen öffentlichen Spotts und Kritik geworden ist.
Die Blamage: Hagel versuchte, einer Klasse von Grundschulkindern – im nationalen Fernsehen – wie es nannte, den Treibhaus-gas-effekt zu erklären, zeigte dem Publikum jedoch letztendlich, dass er von diesem Thema überhaupt keine Ahnung hatte.
Während er vor einem Monitor stand, erklärte Hagel den zuschauenden Schülern, dass der Treibhaus-gas- effekt wie folgt funktioniert:
Zwischen der Erde und der Sonne befindet sich die Atmosphäre. Und je dünner diese wird, desto heißer wird die Sonne. Der Grund dafür sind CO2-Emissionen und und und. Und das ist der Treibhauseffekt.
Das Beste daran ist, dass das was er hätte sagen sollen wissenschaftlich ebenso Blödsinn ist wie das was er gesagt hat. https://t.co/qkvi6gRkrJ
— Dr. Markus Krall (@Markus_Krall) March 6, 2026
Verwirrter Kandidat
Wissenschaftliche Kritiker und Nutzer sozialer Medien wiesen schnell darauf hin, dass der Treibhauseffekt tatsächlich durch Gase wie Wasserdampf, CO2 und Methan verursacht wird, die Wärme in der Atmosphäre speichern, und nicht dadurch, dass die Atmosphäre dünner und die Sonne heißer wird.
Selbst die Lehrerin schien nach Hagels Erklärung verblüfft zu sein, schüttelte den Kopf und sagte sarkastisch: „Wunderbar. Bin beeindruckt.“
Es ist nicht sicher, ob Hagel den Treibhauseffekt mit dem Ozonloch und anderen wissenschaftlichen Phänomenen verwechselt hat. Eines ist jedoch sicher: Er ist sehr verwirrt über dieses Thema.
Der Vorfall erregte besonders viel Aufmerksamkeit, weil der Kandidat Hagel als Autoritätsperson auftrat, die Kinder unterrichtete, und die Tatsache, dass er ihnen falsche Informationen vermittelte und nicht wusste, wovon er sprach, ist besonders peinlich. Er ist die Person, die eines der größten Bundesländer Deutschlands, die Heimat von Mercedes Benz, führen soll?
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/03/06/televised-leading-german-political-candidate-tells-schoolchildren-co2-makes-sun-hotter/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Es gab einmal eine Zeit, da galt ein Minimum an Allgemeinbildung als stillschweigende Voraussetzung für ein politisches Spitzenamt. Niemand verlangte einen Nobelpreis in Physik, aber die grobe Funktionsweise unseres Planeten zu kennen – Erde, Sonne, Atmosphäre – wurde gemeinhin als solide Basis betrachtet. Eine Art geistiger TÜV, bevor man sich anschickt, ein Bundesland zu regieren.
Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Heute genügt offenbar eine Mischung aus Selbstbewusstsein, Parteibuch und der festen Überzeugung, dass Naturgesetze ohnehin nur Meinungen mit schlechter Öffentlichkeitsarbeit sind.
Wenn ein Kandidat für das Amt eines Ministerpräsidenten in einer Schulklasse den Treibhauseffekt erklärt und dabei eine Version präsentiert, bei der die Atmosphäre irgendwo zwischen Erde und Sonne schwebt und die Sonne offenbar heißer wird, weil sie beleidigt auf CO₂ reagiert, dann muss man anerkennend sagen: Hier wird politisches Neuland betreten. Und nicht nur politisch – sondern auch physikalisch. Man möchte sich das bildlich vorstellen: Die Erde unten, die Sonne oben, dazwischen irgendwo eine Art atmosphärische Wolldecke, die mal dicker, mal dünner wird, während die Sonne temperamentvoll ihre Temperatur anpasst wie ein Heizkörper mit Stimmungsschwankungen.
Isaac Newton hätte vermutlich kurz innegehalten, seine Perücke abgenommen und leise gefragt: „Meinen die das ernst?“
Doch die eigentliche Pointe liegt gar nicht im naturwissenschaftlichen Unfall. Die Pointe liegt darin, dass solche Momente heute politisch völlig folgenlos bleiben. Früher wäre ein Kandidat nach einer derartigen Darbietung vermutlich mit einem dezenten Hinweis auf Volkshochschulkurse in Geografie und Physik in den politischen Vorruhestand verabschiedet worden.
Heute hingegen scheint es eher ein Qualifikationsmerkmal zu sein.
Die moderne Karriereleiter in der Politik funktioniert offenbar nach einem einfachen Prinzip:
1. Möglichst früh in eine Partei eintreten.
2. Möglichst wenig außerhalb der Parteiblase lernen.
3. Möglichst großes Selbstbewusstsein entwickeln – völlig unabhängig von tatsächlichem Wissen.
Wer diesen Dreiklang beherrscht, hat beste Chancen auf höchste Ämter. Denn Wissen ist in der heutigen politischen Praxis eher hinderlich. Wissen erzeugt Zweifel. Zweifel erzeugen Vorsicht. Vorsicht wiederum verlangsamt Entscheidungen – und wer will das schon in einer Zeit, in der man mit maximaler Überzeugung auch maximalen Unsinn erzählen kann?
Viel wichtiger als Bildung ist daher eine Eigenschaft, die zuverlässig jede Wissenslücke überstrahlt: Narzissmus. Ein stabiler innerer Spiegel, in dem man sich selbst als staatsmännische Erscheinung bewundern kann, während im Hintergrund die Realität verzweifelt versucht, Anschluss zu finden. Die Logik lautet ungefähr so: Wenn ich fest genug glaube, dass ich kompetent bin, wird sich die Kompetenz schon irgendwie einstellen. Oder zumindest niemand mehr danach fragen. Das Ergebnis ist eine politische Kultur, in der ein grundlegendes Missverständnis über einen der bekanntesten physikalischen Effekte unseres Planeten nicht etwa peinlich ist – sondern lediglich ein kleiner kommunikativer Betriebsunfall.
Man fragt sich unweigerlich: Was kommt als Nächstes? Vielleicht erklärt ein zukünftiger Ministerpräsident den Wasserkreislauf so: Regen entsteht, wenn Wolken zu schwer werden und ein bisschen Wasser ablassen müssen.
Oder Gravitation: Dinge fallen nach unten, weil der Boden sie mag.
Doch möglicherweise liegt gerade darin das eigentliche Erfolgsgeheimnis moderner Politik: eine bewundernswerte Resistenz gegen die Realität. Denn wer sich nicht von Fakten irritieren lässt, kann mit unerschütterlicher Zuversicht auftreten. Und Zuversicht – das wissen wir spätestens seit dieser Treibhauseffekt-Vorlesung – ist in der Politik offenbar wichtiger als Physik.
Die Sonne wird schließlich auch heißer, wenn man nur fest genug daran glaubt.
Ja, der Hagel hat vieles in der Realschule mit Halbwissen abgespeichert – wie die meisten Schüler- und dann hat sein Gehirn in der Erinnerung eine eigene Theorie gebastelt und mit Emotionen umgeben. Im Brustton eigener Überzeugung kommt dann was neues. Ich erleb das bei vielen ehemaligen Schülern. Die falsche Vorstellung ist
1) Das Ozonloch, weil es dünner wird kommt nun viel mehr Sonnenenergie auf die Erde. Energie und Wärme ist für Schüler dasselbe.
2) Die Treibhausgase halten diese Sonnenwärme nun auch noch fest, somit wird die ganze Erde wärmer.
Das klingt bei ihm dann so: Zwischen der Erde und der Sonne befindet sich die Atmosphäre. Und je dünner diese wird, desto heißer wird die Sonne. Der Grund dafür sind CO2-Emissionen und und und. Und das ist der Treibhauseffekt.
Wie im Artikel vermutet, stellen sich viele Mitmenschen das Ozonloch als ein tatsächliches Loch in der Atmosphäre vor, wo nun die Sonne verstärkt auf den Boden strahlt. Volkstümlich sagt man halt, die Sonne wird wärmer.
Das Schlimme dabei, 2/3 der „normalen“ Deutschen würden sich mit dieser Erklärung, oder jeder x-beliebigen anderen, zufrieden geben. Im restlichen Drittel findet man eine Mehrheit von „gebildeten“ Zeitgenossen die wenigstens die offizielle Version der „Gegenstrahlung“ durch das CO2 benennen, und vielleicht auch noch erklären könnten. Es bleiben vielleicht 5% (oder weniger) die auch die „Gegenstrahlung“ als physikalischen Nonsens von gleicher Qualität wie die von Herrn Hagel ausgeführten Erklärung erkennen können. 5% gegen 30 % grüne 🤪 und 65% Ignoranten stehen auf verlorenem Posten so lange das Schiff auf das Riff zusteuert. Erst wenn es kracht werden die meisten wach, aber dann ist es zu spät, die Arbeitsplätze weg, das Klima „gerettet“, und der Rest der Welt lacht sich krank mit Blick auf Öko-Deutschland wo das CO2 die Sonne heisser macht….. 🤪🤪🤪🤦♂️🥳