Cap Allon
Die globalen durchschnittlichen Lufttemperaturen sanken im Januar 2026 stark.
Selbst die täglichen globalen Daten von ERA5 (ein Reanalyse-Modell, keine Thermometermessungen, das bekanntermaßen zu zu hohen Werten neigt) zeigen einen deutlichen Rückgang:
Reanalysen werden oft wie Thermometerdaten behandelt. Das sind sie jedoch nicht. ERA5 ist ein Wettermodell, das große Gebiete mit begrenzter Beobachtungskontrolle ausfüllt. Bei Vergleichen mit hochwertigen Messungen wie denen des USCRN zeigt es durchgängig Fehler in einer bestimmten Richtung.
Direkte Vergleiche zwischen ERA5 und dem USCRN-Netzwerk zeigen eine systematische Verzerrung im Modell: kühlere Vergangenheiten und wärmere Gegenwart mit Fehlern bis 1,5 °C.
Diese Erwärmungsverzerrung tritt wiederholt an unberührten ländlichen Standorten auf. Stillwater, Blackville und Holly Springs beispielsweise sind stabile, tief ländliche Orte und gehören zu den am besten gepflegten Temperaturaufzeichnungen der Erde.
Im Fall von Holly Springs wurden ein Jahrzehnt lang alte und moderne Sensoren nebeneinander betrieben, um Kontinuität zu gewährleisten.
Aber ERA5 läuft immer noch warm:
Der Fehler ist nicht zufällig.
Wenn das Modell an großen städtischen Standorten getestet wird – Standorten, die stark vom städtischen Wärmeinseleffekt betroffen sind, wie beispielsweise De Bilt in den Niederlanden (Grafik unten) –, verbessert sich die Übereinstimmung. Das Modell wird durch städtische Schadstoffdaten effektiv kalibriert und überträgt diese Verzerrung dann auf ländliche und uneingeschränkte Regionen.
USCRN-Stationen verwenden dreifache Sensor-Redundanz und strenge Standortregeln. Sie repräsentieren die tatsächlichen Bodenbedingungen. ERA5 weicht am stärksten in ländlichen Gebieten (kein UHI-Effekt) und dort ab, wo keine Thermometer zur Korrektur des Modells vorhanden sind – also in den meisten Teilen der Erde.
Kurz gesagt, ERA5 liefert zu hohe Werte, weil das Modell und nicht die Thermometer die Temperatur bestimmen.
Trotzdem fällt die Kurve deutlich ab. Eine Abkühlung ist im Gange – selbst in der am stärksten wärmeverzerrten Reanalyse sichtbar:
Link: https://electroverse.substack.com/p/snow-in-japan-turns-historic-blizzard?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Herr Björn, haben Sie den Artikel überhaupt gelesen? Ich denke, nein. Es geht um Temperaturmessungen und die Argumentation, weshalb bestimmte Modelle zu „warm“ messen. Und das wird mit Beispielen belegt.
Falls Sie davon zum ersten Male über Messverzerrungen hören – in der Regel hinterfragen Treibhausgläubige nie etwas bei Temperaturangaben- dann lassen Sie sich die Argumente des Artikels doch erst einmal durch den Kopf gehen.
Mein Rat: Führen Sie endlich selbst Versuche durch, fangen Sie klein an. Messen Sie bei einem x-beliebigen Punkt die tägliche Straßentemperatur und dann die Wiesentemperatur 10m daneben. Übers ganze Jahr.
Durch Eigenarbeit müssen Sie Ihr Gehirn erst einmal öffnen für die Klima-Problematik.
Die lesen idR etwas, was nicht da steht, oder sehen das Gegenteil davon. Diskutiere seit 2007 mit Klimaschützern. Die googlen immer nur etwas und lesen etwas, was in ihr Weltbild passt. Experten sind auch nur diejenigen, die das sagen, was in ihr Weltbild passt. Ist wie bei einer Sekte. Kenne Leute von den Zeugen Jehovas, Universelles Leben, etc.. Die sehen auch Dinge, die nicht da sind und interpretieren alles um. Da ist nichts zu machen. Haben denen Video von Sektenaussteigern heruntergeladen, wollten die nicht sehen, oder interpretieren alles um.
Was soll das an Erkenntnis bringen, Herr Kowatsch? Die Temperatur der Straße ist höher, als die der Wiese. Ein Effekt der als Wärmeinseleffekt seit über hundert Jahren belegt ist. Darum ist dieser Effekt auch bei der Ermittlung von Zeitreihen herausgenommen.
Darum ist dieser Effekt auch bei der Ermittlung von Zeitreihen herausgenommen.
Schon wieder so ein Rauskotzen von Blödsinn, das die Treibhauskirche verkündet und den sie als Gläubiger verinnerlicht haben. Diese ihre Aussage ist grottenfalsch, wer soll denn diesen Effekt rausnehmen. Keiner!! Aber wer sein Gehirn mit Lügen ruiniert hat, der merkt nicht, was er von sich gibt.
Sonst müßte es 2 Messreihen bei jeder Station geben, eine gemessene Temperatur und eine rausgenommene!!
Und weitere Fragen tun sich auf: Und was ist die Normallinie auf die Rausgenommen wird, und wer hat diese Normallinie bei jeder der 2000 Wetterstationen ermittelt? Und diese Normallinie müßte tags und nachts anders sein. Ebenso unterschiedlich in den Jahreszeiten und bei den Monaten. Eigentlich ebenso unterschiedlich, wenn die Sonne scheint oder wenn es regnet.
Ihr obiger Satz ist ein erfundenes dreistes Lügen-Märchen an das Sie fest glauben, und das Sie uns hier als Wahrheit vorbeten! Sie haben einfach die Lügen der Treibhaussekte aufgenommen und geben diese im Brustton der Überzeugung hier wieder.
Sie arbeiten auf der falschen Seite.
Die Leugner der globalen Erwärmung klammern sich wirklich an jeden Strohhalm. Und dennoch sind sie zum Untergang verdammt. Ihre „Argumente“ haben eine Gültigkeitsdauer von Tagen.
Die Temperatur steigt wieder und liegt global gesehen bei 0,5°C über dem Mittel von 1991 bis 2020. (Stand 28.01.2026)
Climate Reanalyzer
Auf der Nordhalbkugel liegt sie sogar bei 0,56°C über dem Mittel von 1991 bis 2020. (Stand 28.01.2026)
Climate Reanalyzer
Von enem kalten Winter, so wie früher, fehlt jede Spur.
Es gibt bei EIKE keine Leugner der globalen Erwärmung. Mit Deiner Behauptung hast Du die Arbeit von EIKE noch nicht verstanden. Dir fehlen wissenschaftlich, logische Basic. Bitte nachholen.
Die Leute sind fantastisch verblendet und sehen nichts mehr. Nur was in ihr Weltbild passt. Siehe Vulkangruppen. Und glauben sie würden zu Gewalttaten genötigt. Und die Welt leidet an Erhitzung.
Diese Leute sind tatsächlich davon überzeugt sie tun etwas „Gutes“, ich habe dazu ein interessantes Video.
https://youtu.be/H48VHYKI8z0
Lohnt sich, es anzusehen.
LIeber Björn
Du bist zu keiner Diskussion fähig, weil dein Gehirn mit Falschinfos abgefüttert ist und dann springt es an, um irgendwas rauszukotzen. z.B.:
„..Die Leugner der globalen Erwärmung..“
Niemand leugnet die plötzliche Erwärmung 1987/88 in Mittel-West- und Nordeuropa. Im Gegenteil, wir erklären sie. Aber wir erklären sie wahrheitsgetreu, weil wir an der Sache nichts mitverdienen. Wir haben auch nicht vor, die Leute auszurauben, um sie vor der Erwärmung seit 87/88 zu bewahren.
Ein Klimanotstand findet nicht statt. Dieses Geschäftsmodell, das ist eine Erfindung der CO2-Klimalüge und deren Voodoo-Wissenschaft.
Seit 2 1/2 Jahren sinkt da die Globaltemperatur. Und liegt wieder unter 1,5°C-Grenze. Vielleicht mal Augen aufmachen?
Ein Werner Björn spult mit jeder Einlassung das Evangelium seiner Klimasekte ab. In einer freien Gesellschaft darf er das (noch). Obwohl es hier schon mehrfach angesprochen worden ist, hat er sich nicht einmal minimal mit dem Unsinn einer „globalen Erwärmung“ auseinandergesetzt, die man aus dem Unsinn einer „globalen Temperatur“ ableiten will. Erkennbar kennt er den Unterschied von Temperaturerhöhung und Erwärmung nicht, dabei sollte es auch für einen Werner Björn doch mindestens an den unterschiedlichen Einheiten (°C und Joule oder Ws) erkennbar sein, dass es sich um unterschiedliche Größen handelt.
Er könnte sich mit Wikipedia die Mühe machen, auch für sich selbst diesen gravierenden Unterschied zu begreifen. Tut er aber nicht und bewegt sich daher auf dem Niveau einer Greta, was allerdings auch nicht besonders weit entfernt vom Niveau eines Rahmstorf ist. Deshalb mögen die beiden sich ja auch!
Wie kalt der Winter übrigens wirklich ist, braucht er nicht zu mitteln oder mit Thermometern messen. Keiner wünscht es sich, dass unsere Gasversorgung zusammenbricht, obwohl von der politischen Seite hierzu alle erdenklichen Vorbereitungen getroffen worden sind. Aber sollte es passieren, braucht auch eine Werner Björn weder ein Thermometer noch gar eine unsinnige Temperaturmittelung.
Die neue besonders gut aussagefähige Größe ist dann die Frequenz des Zähneklapperns, allemal besser an die Realität angekoppelt, als gemittelte Temperaturen aus mehr als fragwürdigen Modellen.
Keiner sollte sich diese Vorführung echter Physik wünschen. Im Ergebnis würde sich allerdings auch ein Werner Björn darüber freuen, wenn dann seine globale Erwärmung nicht nur in seiner Ideologie, sondern tatsächlich spontan in der Wirklichkeit stattfindet. Und wenn dann der Sommer kommt, lohnt sich die Kontaktaufnahme mit Herrn Rahmstorf, der bis dahin vielleicht die Kontrolle über das Klima wieder gefunden hat und passend an dem CO2-Stellrad dreht. Jedenfalls wünsche ich das allen, auch mir selbst!
Ich empfehle Ihnen, sich mal von der Couch zu erheben und sich nach draußen an die frische Luft zu begeben. Da können Sie Ihre These live testen.
Ihre Dummheit kennt offensichtlich keine Grenzen. Die Hundertstel Grad Genauigkeit akzeptieren Sie ja auch problemlos. Sie sollten doch zumindest erkennen, dass eine Angabe von 9,24 °C als Durchschnittstemperatur für die Nordhalbkugel ohne jegliche Fehlerangabe absolut unwissenschaftlich ist.