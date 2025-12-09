Kontrafunk ist ein seit einigen Jahren etablierter kritischer Radiosender, der die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten übernommen hat. In der Schweiz und Österreich kann man Kontrafunk sogar im Radio hören (Tipp für unsere A/CH-Leser), in der Bananenrepublik bislang leider nur via Internet.
Am Wochenende sprach Stefan Millius mit EIKE:
Holger Thuß: Der Klimawandel als Projekt der Eliten
Das Gespräch, beziehungsweise die ganze Interviewsendung von Millius am 24. November können Sie auch hier hören:
Ja, die gehobenen Kreise interssieren sich stärker für den (menschenverursachten) Klimawandel. Eigentlich zunächst mal nicht schlecht, nur: die Oberen Kreise fallen sehr leicht auf gewissen Schemata (Oberflächlichkeiten) rein, die sie für Hinweise/Beweise der Wahrheit halten. Und zwar: Der Anschein von Wissenschaft, seriöses Auftreten der Woodoo-Scharlatane, überzeugtes Lügen und Warnungen vor Katastsrophen bzw. Untergangsvorhersagen
Für einfache und ärmere Leute, insbesondere für Landwirte sind solche äußeren Kennzeichen eher Hinweise, dass man wieder übers Ohr gehauen werden soll