Dr. Matthew Wielicki

Dieser Beitrag ist eine Erweiterung und Ergänzung dieses Beitrags.

Bill Gates‘ erstaunliche Kehrtwende löst Streitigkeiten unter Alarmisten aus.

Deutsche Übersetzung siehe oben

In einer überraschenden Kehrtwende hat Bill Gates – einer der prominentesten Geldgeber und Stimmen der Klimawandel-Alarmistenbewegung – kurz vor wichtigen UN-Gesprächen ein Memo veröffentlicht, in dem er seine Jahrzehnte lange Rhetorik über den Klimawandel als apokalyptische Bedrohung zurücknimmt. Unter dem Titel „Drei harte Wahrheiten über das Klima“ räumt Gates nun ein, dass der Klimawandel zwar Herausforderungen mit sich bringt, insbesondere für die Armen, „aber nicht zum Untergang der Menschheit führen wird“.

Deutsche Übersetzung:

Dies ist eine deutliche Abkehr von seinen früheren Weltuntergangswarnungen und sorgt bereits für Spannungen in der Klimaille. Persönlichkeiten wie Professor Michael Mann äußern öffentlich ihre Enttäuschung und werfen Gates vor, die seit Jahren von ihnen vertretene Sichtweise zu untergraben.

Mann, bekannt für seine Hockeyschläger-Graphik und seine aggressive Verteidigung des Klimakatastrophismus‘, nutzte X, um das Memo zu kritisieren, bezeichnete es als „Bullshit“ und beharrte darauf, dass der Klimawandel nach wie vor die existenzielle Krise sei, die sie seit langem behaupten – diese stehe nur „noch bevor“. Sein Beitrag vom 28. Oktober 2025 verdeutlicht die wachsenden Spannungen: Die Betrüger beginnen, sich gegenseitig zu bekämpfen, stimmen doch die Daten nicht mit ihren Vorhersagen überein.

Wie ich in Irrational Fear ausführlich dargelegt habe, war die eigentliche „Bedrohung“ nie die moderate Erwärmung um 1,5–2 °C an sich. Es waren immer die hochgespielten Rückkopplungsschleifen: extrem starke Hurrikane, katastrophaler Anstieg des Meeresspiegels, Überschwemmungen von Inseln, gestörte Nahrungsmittelsysteme, die zu Hungersnöten führen, und Milliarden von Menschen, die als Klimaflüchtlinge migrieren. Doch nichts davon ist eingetreten. Tatsächlich zeichnet Tabelle 12.12 des jüngsten IPCC-Berichts (aus AR6, 2021) ein klares Bild: Weiße Zellen dominieren Kategorien wie tropische Wirbelstürme, mittlere Niederschlagsmenge, Brandwetter und mehr, was darauf hindeutet, dass es keine erkennbaren Anzeichen oder Trends in die eine oder andere Richtung gibt:

Deutsche Übersetzung:

Weiße Zellen weisen auf fehlende oder geringe Zuverlässigkeit eines sich abzeichnenden Signals für Veränderungen hin, was bedeutet, dass es keinen eindeutigen Trend bei Auswirkungen wie Wirbelstürmen, Überschwemmungen oder Dürren gibt. Quelle

Es gibt einfach keine Daten, die diese Hysterie stützen würden.

Ich hatte dies in früheren Beiträgen ausführlich behandelt:

• Climate Change Causing Increased Numbers of Refugees? [Verursacht der Klimawandel einen Anstieg der Flüchtlingszahlen?] – Spoiler: Nein, die Prognosen von 200 Millionen Klimaflüchtlingen bis 2050 waren stark übertrieben.

• Greening Earth & Booming Crops [Eine grünere Erde und boomende Ernten] – Trotz Behauptungen über einen Zusammenbruch der Landwirtschaft sind die Ernteerträge dank CO2-Düngung und moderater Erwärmung in die Höhe geschnellt.

• The Sea-Level Lie: Exposed [Die Lüge vom Anstieg des Meeresspiegels: Aufgedeckt] – Aktuelle Studien widerlegen die Befürchtungen über einen beschleunigten Anstieg; die Raten bleiben stabil und beherrschbar.

• Hurricane Hype Busted: Data Disproves Climate Supercharging Claims [Hurrikan-Hype entlarvt: Daten widerlegen Behauptungen über eine klimabedingte Verstärkung] – Die Zahl der Todesfälle durch Stürme ist rückläufig, und die Intensitätstendenzen zeigen keine „Verstärkung”.

All diese existenziellen Bedrohungen existieren nur in hypothetischen Modellen, die auf wackeligen Annahmen beruhen, wie ich bereits mehrfach dargelegt habe. Nun scheint sogar Gates die Lage zu erkennen – oder vielleicht auch meinen Substack – und einzusehen, dass der Schwindel aufgeflogen ist. Aber warum dieser Wandel? Es gibt keine neuen Daten, die ihn rechtfertigen würden; die Beobachtungen haben sich nicht plötzlich geändert. Möglicherweise sieht Gates die Zeichen der Zeit oder es handelt sich um eine Rettungsaktion der UNO, um von gescheiterten Klimazielen zu realen Problemen wie Armut und Gesundheit überzugehen.

Unterdessen ist der Schuss der Konzentration auf „Netto-Null“-Emissionen für die Ärmsten der Welt spektakulär nach hinten losgegangen. Zum ersten Mal haben heute noch weniger Menschen in Subsahara-Afrika Zugang zu Elektrizität als im Jahr 2000, weil die UNO und die internationale Politik sich unter dem Deckmantel der Klimakrise weigern, Projekte mit fossilen Brennstoffen zu finanzieren.

Der umfassende Bericht von Liberty Energy mit dem Titel „Bettering Human Lives (2024)“ (Das Leben der Menschen verbessern) legt dies auf brillante Weise dar – Dank gebührt dem Energieminister und ehemaligen CEO Chris Wright dafür, dass er sich für „Weg-mit-Netto-Null“ einsetzt statt für moralisch motivierte Emissionsziele.

Das Ziel sollte reichlich vorhandene, erschwingliche Energie sein, um Milliarden Menschen aus der Armut zu befreien, und nicht, Billionen in ineffektive „Lösungen“ zu stecken, die Institutionen bereichern, ohne etwas zu bewirken. Wie Wright argumentiert, ist Energiearmut die eigentliche Krise, und fossile Brennstoffe bleiben für die Entwicklung unverzichtbar.

Diese Kehrtwende ist ein klares Zeichen dafür, dass das Narrativ bröckelt. Man hat Jahrzehnte lang gelogen, und jetzt beginnen die internen Machtkämpfe. Aber um das wirklich zu verstehen …

Abonnieren Sie Irrational Fear, um den vollständigen Artikel zu lesen und unabhängige Analysen auf IrrationalFear.com zu unterstützen. Im Bereich für Abonnenten werden wir Gates‘ neuen Brief Zitat für Zitat durchgehen und seine Aussagen mit seinen früheren Erklärungen zu „Code Red für die Menschheit” und „Milliarden von Klimaflüchtlingen” vergleichen. Wir werden auch untersuchen, wie führende Klimapolitiker – Michael Mann, Bill McKibben und andere – auf Gates‘ Abkehr reagiert haben. Ihre Empörung zeigt, wie sehr die Klimapolitik davon abhängig geworden ist, die Erzählung von der Klimakrise aufrechtzuerhalten.

Dr. Matthew Wielicki ist Professor für Geowissenschaften im Exil, Klima- und Kulturrealist, politischer Waise, Pluralist, Ehemann, Vater, Freund, Optimist und Autor von Irrational Fear Substack. Dr. Matthew Wielicki ist auch in der Dokumentation Climate: The Movie auf dem YouTube-Kanal von Clintel zu sehen.

Dieser Artikel von Dr. Matthew Wielicki wurde erstmals auf seinem Substack Irrational Fear veröffentlicht.

Link: https://clintel.org/the-climate-grift-unravels/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE