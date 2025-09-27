Die Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft e.V. gaben anläßlich eines ExtremWetterKongresses eine gemeinsame Pressemitteilung heraus, nach der die „Klimaanpassung“ beschleunigt werden soll.
Die Deutsche Physikalische Gesellschaft verbreitete schon in den 1980er Jahren die Kunde vom Hitzetod durch CO2. Damals war diese Rhetorik wohl noch der PR für die Kernkraft geschuldet, die seit den 1970er Jahren von studentischen Aktivisten und Journalisten als lebensgefährlich dargestellt wurde.
Heute zählen wohl eher die zahlreichen üppigen Förderprogramme für Forschungsvorhaben, in denen das Wort „Klima“ vorkommt.
Im Wortlaut:
Klimaforschende wenden sich an die deutsche Politik: Drei-Grad-Grenze könnte schon um 2050 erreicht werden; Klimaanpassung beschleunigen. Klimaforschende sehen für Deutschland eine Zunahme des Risikos extremer Wetterereignisse und die Notwendigkeit, Maßnahmen in der Klimaanpassung schnell zu verstärken.
Zum Abschluß des ExtremWetterKongresses stellen die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG) einen Klimaaufruf vor. Die Fachgesellschaften kommen darin zu folgender Bewertung: „Die Beobachtungslage zeigt, daß sich die Klimaentwicklung erheblich beschleunigt hat – sowohl in der Atmosphäre wie auch den Ozeanen.“ DPG und DMG weisen deshalb darauf hin, daß eine globale Erwärmung um 3 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau bereits um 2050 nicht ausgeschlossen werden kann. Folglich könnte die zusätzliche Erwärmung in den nächsten 25 Jahren möglicherweise genauso stark ausfallen wie in den vergangenen 150 Jahren. Vor diesem Hintergrund mahnen die Fachgesellschaften erhebliche Versäumnisse beim Klimaschutz und gleichzeitig ein deutlich höheres Maß an Maßnahmen an.
1986 haben DPG und DMG die Klimakatastrophe ausgerufen mit Verdreifachung des CO2 binnen von wenigen Jahrzehnten und einen globalen Temperaturanstieg von 5-15°C.
15°C verkündet heute nur noch Herr Levermann vom PIK im ZDF Mittagsmagazin.
Das IPCC geht von max. 5°C bis zum Ende des Jh. aus.
Aktuell liegen wir bei sinkender Globaltemperatur wieder unter 1,5°C.
„Zum Abschluß des ExtremWetterKongresses stellen die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG) einen Klimaaufruf vor.“
Sie hätten doch ganz einfach schreiben können:
„Wir wollen noch mehr Geld für unsere Glaskugeln, die wir zeitgemäß virtuell mit unseren Computern nachgebildet haben.“
Wenn sie denen mal den Stecker ziehen, können Sie die Zeit nutzen und über den physikalischen Unsinn einer Globaltemperatur nachdenken.
Globaltemperatur ist eine unzulässige Klimagröße, die aus unzähligen Wetterereignissen an Tausenden Orten dieser Welt gebildet wird. Ursachen sind Wetterereignisse, die Wirkung ist eine unzulässig erzeugte Globaltemperatur. (Anmerkung: Temperatur als intensive Größe ist unabhängig von der Systemgröße. Zwangsläufig folgt daraus, dass man ein bestehendes komplexes System mit Orten höchst unterschiedlicher Temperaturen genau nicht über eine gemittelte Temperatur beschreiben kann. Wer Globaltemperaturen auf dem Weg mathematischer Mittelungen erzeugt, missbraucht die Mathematik, die für den Ergebnis-Unfug nicht zuständig ist. Mathematik kann auch zur Multiplikation von 2kg Eisen mit 7kg Wasser missbraucht werden, für die Zahl 14 könnte man dahinter als Einheit „Eisen-Wasser“ an Stelle von kg² schreiben, das wäre immer noch besser, als einer Globaltemperatur °C anzuhängen,)
Man kann diese Wirkung (Globaltemperatur-Ergebnis) jetzt nicht im Umkehrschluss zur Ursache für zukünftige Wetterereignisse machen, das ist ein unzulässiger und verbotener Zirkelschluss. Es ist potenzierter Unfug, allerdings fliegen unsere hoch gebildeten Medienvertreter und Politiker auf einen derartigen Quatsch. Ihre Durchschnittsbildung erlaubt kein eigenes Denken, insofern besteht eine Verwandtschaft zur DPG und DMG.
Gesamt gesehen ist die unehrliche Geldbeschaffung das kleinere Vergehen! Die Fehl-Bildung ganzer Völker zur eigenen Vorteilsnahme ist jedoch unverzeihlich und volksschädigend.
Der Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit von der Systemgröße und Verbot der Mittelung erschließt sich mir nicht. Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber:
Unabhängigkeit von der Systemgröße heißt doch erstmal nur, dass wenn man zwei Systeme gleicher Temperatur zusammenfügt, die Temperatur immer noch gleich bleibt.
Des weiteren aber auch: wenn man zwei Systeme unterschiedlicher Temperatur zusammenfügt, die Temperatur des neuen Systems, nachdem es sich ins Gleichgewicht eingependelt hat, nicht die Summe der Einzeltemperaturen ist, sondern … (jetzt wäre ich auf Ihre Ergänzung gespannt).
Was sind schon 5.000 Milliarden Euro Kosten für Deutschland, wenn wir dadurch vielleicht Klimaschäden (die evemtuell auch nicht eintreten?) in Höhe von 900 Milliarden Euro vermeiden könnten.
Genau. Vor allem, wenn man die wertschöpfende Industrie bis dahin ins Ausland vertrieben und die Sozialkosten ins Ungemessene aufgebläht hat.
„Klimaforschende“ – da brauche ich gar nicht weiterzulesen, da weiß ich schon, daß das verschwendete Lebenszeit ist.
Gemeint ist wahrscheinlich: aus dem Urlaub zurückgekommen seiende Klimaforscher.