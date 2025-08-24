==========
Dr. Wolfgang Thüne :
Heinz Hug, promovierter Chemiker, landet mit seinem Buch
„Die grüne Falle –Wie der Ökologismus unsere Gesellschaft vergiftet“
eine publizistische Meisterleistung …
==========
Eine publizistische Meisterleistung, die hoffentlich die Augen öffnet und zu wissenschaftlicher Seriosität zurückführt. Dem Chemie-
Nobel-Preisträger Karry Mullis ist zuzustimmen: „Wenn 99% aller Forscher einer Meinung sind, ist sie mit großer Wahrscheinlichkeit falsch.“ Hug fragt: „Was ist, wenn der Treibhauseffekt von vollkommen untergeordneter Bedeutung für das Klima ist und wir das Ganze besser vergessen ? “
Viele Antworten beinhaltet dieses Buch.
Was bedeutet das griechische Wort „Klima“? Es heißt „Neigung, Krümmung“! Schon Pythagoras erkannte die Erde als Kugel und legte drei Klimazonen fest: die äquatoriale, die polare und die gemäßigte! Alexander von Humboldt maß das Wetter und nannte die Mittelwerte „Klima“. Im Jahr 1936 Jahren legten die Staaten die Periode 1901-1930 als „Klimanormalperiode“ fest. „Klima“ geriet in Abhängigkeit zum „Wetter“ und ist etwas Abstraktes ohne Realität, ein „Konstrukt“. Es ist ein in der Erdgeschichte sich zeitlich veränderndes „Menschenwerk“! „Klimamodelle“ sind eine Fiktion, sind aufgrund des chaotischen Charakters unlösbar und produzieren extrem grobe Abschätzungen, keine Prognosen! Deswegen sagte bereits Stephen H. Schneider 1967 in seiner „The Genesis Strategie“: „Jeder muss sich entscheiden, ob er zur Durchsetzung einer Strategie ehrlich oder effektiv sein will!“ Die Politik entschied sich für „effizient“ und die Forscher gehorchten. So nahm eine globale Lüge, ein Märchen oder das „Narrativ“ seinen Lauf! Alle Menschen sind „Klimasünder“. Dass „Klima“ ist der „Überbau“ über alle Religionen.
Zu den Träumen einer „Erdsimulation“ sagt der mächtige „Klimapapst“ Hans-Joachim Schellnhuber in seinem Buch „Selbstverbrennung“, „dass eine präzise Klimavorhersage nur auf der Basis einer exakten Weltgesellschaftsvorhersage erstellt werden könnte, letzteres ist jedoch ein Ding der Unmöglichkeit.“ Mit anderen Worten, „Nichtlinearität und Komplexität machen Wetterprognosen zum Ding der Unmöglichkeit“! So ist es!
Zum C, dem Kohlenstoffatom, sagt Schellnhuber: „Wenn es einen Gott gibt, dann ist es sein Element, der Grundstoff der Schöpfung. Gegen diesen führt er nun Krieg und will ihn als Kohlenstoffmolekül CO2 in der Atmosphäre vernichten, zum „Schutz des Klimas“! Will er alles Leben auf Erden ausrotten? Dabei beschreibt er die Photosynthese, die Quell allen Lebens ist. Man nehme CO2 und H2O und lasse dann die Sonne scheinen „in Form von Lichtquanten“ sowie das „Blattgrün“ Chlorophyll und fertig sind die Kohlenhydrate (Cm(H2O)n und Sauerstoff O2! Daraus entwickelte sich das „grüne Kleid“ der Erde, die Tierwelt und zuletzt die Menschenvielfalt. Alles fing an mit den „Blaualgen“ oder Cyanobakterien! Dann kritisiert er „Gott“, dass der „Wirkungsgrad“ der Photosynthese „keineswegs beeindruckend“ wäre.
Heinz Hug hat ein ausgezeichnetes und beeindruckendes Buch geschrieben, dass in die Hände eines jedes Abiturienten gehört. Zum Abitur müssten sie dann einen Aufsatz schreiben zum Thema „Habe Ehrfurcht vor den Pflanzen, alles lebt durch sie!“ Dies steht am Eingang zum Botanischen Garten in Berlin! Es gäbe noch viel Lobenswertes zu dem Buch zu sagen, doch ohne Rückkehr zu einer substantiellen Bildung werden wir weiter den Anschluss an die Welt verlieren. Herr, lass Verstand vom Himmel regnen! Der Satz von Immanuel Kant und dessen Wunsch nach einem „Sapere Aude“ gehört vor jedes Kapitel, und nicht ans Ende! Wir müssen den Mut aufbringen, unseren eigenen Verstand zu benutzen, um aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszukommen! Möge der Ruf des großen Königsberger Philosophen nicht umsonst verhallen!
Heinz Hug: „Die Grüne Falle – Wie der Ökologismus unsere Gesellschaft vergiftet“;
Weltbuch-Verlag; Sargans/CH – 2023; 436 Seiten; ISBN 978-3-907347-06-5; 22,90 EUR
C o v e r Buch – R ü c k s e i t e
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Dieses Buch von Herrn Hug ist sehr gelungen und voller verstandesmäßiger Klarheit, wie auch sein erstes Buch „Die Angsttrompeter“, das die Rolle des Angstmachens in der Politik und der Gesellschaft als Herrschaftsinstrument entlarvt und die Irrationalität der dadurch erzeugten Ängste aufzeigt.
Hilfreich dafür, seine diesbezüglichen Ängste zu überwinden, wenn man sie denn überhaupt hat, sind auch folgende Bücher: Alexander Marguier „Lexikon der Gefahren“, Rolf Dobelli „Die Kunst des klaren denkens“ und von Gerd Bosbach und Jens Jürgen Korff „Lügen mit Zahlen“.
Wer diese Bücher gelesen und verstanden hat, wird sich bereits eine große Unabhängigkeit im Denken erworben haben, frei von Ideologie und Täuschung. Man nennt es auch Freiheit.
Die Trendwende ist im September-2023 überschritten worden.
Seit 2024 geht es mit den Global-Temperaturen
in der nördlichen Hemisphäre (NH) ganz klar nach unten.
Eine zeitweise, globale und deutlich spürbare Erwärmung
in der nördlichen Hemisphäre (NH), ins besonders in den
Jahren 1988-1999, 2005, 2016, 2019 und zuletzt 2023
gab es wirklich in der Realität. Das ist Fakt.
Das sollte auch jeder bestätigen können.
Nur die Märchen-Erzähler, leicht verwirrt haben auch hier
eine eigenartige Sicht der Dinge,
aber die ignoriert man am besten.
Mittlerweile (ab 2024) befindet sich die nördliche
Hemisphäre (NH) in einer Phase der globalen Abkühlung,
die ab 2060 noch deutlicher zu spüren ist,
und bis 2100 andauern wird.
GLEICHZEITIG erwärmt sich die südliche Hemisphäre (SH).
Was ist die eigentliche Ursache für die zeitweise Erwärmung/Abkühlung?
Im Klimasystem der Erde wird man die Antwort nicht finden,
sondern nur im Sonnensystem.
Was ist ursächlich verantwortlich für die globale Erwärmung/Abkühlung?
Einzig alleine das gesamte Sonnensystem mit seinen Planeten und der Sonne
SUN_SYSTEM_ECC_2023_2100.pdf (https://magentacloud.de/s/bgpFeBNrsQQEsdi)
sind ursächlich verantwortlich für den natürlichen Klima-Wandel (Planeten-induziert)
Niemals das CO2 oder sonstige Stoffe wie Methan von der Erde.
„Klimamodelle“ sind eine Fiktion,
sind aufgrund des chaotischen Charakters unlösbar und produzieren extrem grobe Abschätzungen,
keine Prognosen!“:
Das ist sicher korrekt,
wenn man nur auf das CO2 von der Erde schaut.
Dann gibt es KEINE Lösung!
Eine Lösung gibt es NUR, wenn man das GESAMTE Sonnensystem mit seinen Planeten
und der Sonne betrachtet.
Die Erde (incl. dem Klimasystem der Erde) ist wegen ihrer vergleichsweise
sehr geringen Masse für das Gesamt-Rechen-Ergebnis UNWICHTIG,
kann also ignoriert werden.
„Zum C, dem Kohlenstoffatom, sagt Schellnhuber:
„Wenn es einen Gott gibt, dann ist es sein Element,
der Grundstoff der Schöpfung.
Gegen diesen führt er nun Krieg
und will ihn als Kohlenstoffmolekül CO2 in der Atmosphäre vernichten,
zum „Schutz des Klimas“!
Aber Gott hat das GESAMTE Sonnensystem geschaffen, nicht nur die Erde alleine.
Das haben die Märchen-Erzähler wohl schon wieder vergessen. Also Finger weg vom co2!
Siehe dazu:
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
und das Live-Experiment zum selber kontrollieren:
Nach einer kurzen Erwärmung um das Oktoberfest-2025 herum,
sollte es bis zum Jahresende-2025 deutlich kühler werden.
Zum Vergleich, die Jahre 2023 bis 2025:
ECC_2023_45_sE_dNS.jpg
So wie der Biologismus mit der Braunen Zeit verbunden ist, dürfte der Ökologismus zur Grünen Zeit gehören oder muss ich besser Rotgrünen Zeit sagen? Im Beitrag war ein Satz bei mir besonders auffällig: Das „Klima“ ist der „Überbau“ aller Religionen. Hier muss ideologisch angesetzt werden. Ist der „Überbau“ nicht bereits die neue Weltreligion? Muss man nicht bereits folgenden Satz zum Ohr führen: Proletarier aller Länder vereinigt euch! Muss der Proletarierbegriff neu definiert werden? Ist das bereits die Ideologie die die Weltherrschaft vorbereitet, wo alle Menschen gleich sind, weil sie gleich sein müssen, auch wenn sie es nicht sein wollen? Mit naturwissenschaftlichem Sachverstand kann man nämlich heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Man kann der Jugend noch so oft die Formel der Photosynthese als Hosianna des Lebens vorsingen, sie würde nur als Grundlage verstanden, die man noch verbessern muß, weil die Klimakirche es so einfordert. Selbst die Fakten zählen ja nicht mehr. Wer beispielsweise sagt, der Hunger auf der Welt ist nach offiziellen Daten stetig zurückgegangen, ungeachtet des steten, fast überprotionalen Anstiegs der Weltbevölkerung, wird in den Echokammern der Klimakirche hören, es ginge noch viel besser (vermutlich doppelt so gut), wenn wir nur unseren Ablass zum CO2 zahlen würden. Bei allen Fakten, wer in die Echokammer fragend hineinruft, bekommt eigentlich nur mehr Antworten, die mich an Radio Eriwan erinnern: „im Prinzip ja, aber…“. Ich selber kann eigentlich auch keine „grün-wissenschaftlichen“ Bücher mehr lesen – Hug und Thüne aber gedankt – weil diese Werke nicht mehr die eigentlichen Zielgruppen erreichen. Tatsächlich ist der Sturm auf die Zielgruppen aber Donald Trump gelungen. Denn diese US-Regierung hat die Grundfesten der Klimakirche zumindest erschüttert. Denn selbst die hardcore-Szene der Klimakirche kann zumindest jenseits des Atlantiks nicht mehr die übliche Litanei zur Apokalypse singen. Hoffentlich bleibt das so. Übrigens: der Spätsommer darf wärmer werden.
Danke für dieses Buch, habe allerdings erst diesen Artikel und die Pressestimmen/Lesermeinungen bei amazon gelesen https://www.amazon.de/Die-Gr%C3%BCne-Falle-%C3%96kologismus-Gesellschaft/dp/3907347064/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1CE0U5MHZ8LP3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.l1ULkzNL1NV6v9p5e2rX_paUEWS5L4qqdDHqmauNH9sO0jz8FL1FnMdc1dwJHpqWtmWIbOG2TqTbWD9HRrRhscpYxIN7cd0Mrb8Z6FzlKtw.-Nex5_wx1T1UqV2KJTZywsjIxmoxPHbOrbArvKTPAPE&dib_tag=se&keywords=Buch%3A+die+gr%C3%BCne+Falle%2C+Heinz+Hug&qid=1756022167&sprefix=buch+die+gr%C3%BCne+falle+heinz+hug%2Caps%2C96&sr=8-1
Macht mit bei dem Kampf gegen die CO2-Klimaerwärmungslüge, das fordern wir immer wieder. Und wir betonen, jeder auf seinem Weg und mit seinen Möglichkeiten.
Herr Hug hat das getan. Steter Tropfen höhlt den Stein, auch wenn der Stein inzwischen im Grundgesetz festgeschrieben ist.