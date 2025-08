Audrey Streb, DCNF Energiereporterin, 23. Juli 2025

Die California Energy Commission (CEC) sucht Berichten zufolge aktiv nach Käufern, um die bevorstehende Schließung der Valero-Raffinerie in Benicia, Kalifornien, zu verhindern, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters berichteten .

Demokratische Politiker haben in den Jahren zuvor rigide Vorschriften erlassen, die den Betrieb in Kalifornien unwirtschaftlich bzw. so gut wie unmöglich gemacht haben und die zur Schließung von Raffinerien im ganzen Bundesstaat geführt haben.

„Die CEC arbeitet mit Marktteilnehmern zusammen, um Möglichkeiten für den Weiterbetrieb der Raffinerien im Bundesstaat zu erkunden“, teilte die Agentur Reuters mit.

CEC bestätigte gegenüber Reuters nicht ausdrücklich, dass es nach einem Käufer sucht, erklärte aber, dass es sich dafür einsetze, dass die Raffinerie geöffnet bleibt. Valero hatte im April die Schließung seiner Raffinerie in Benicia, Kalifornien, angekündigt.

Die Raffinerie Phillips 66 soll sogar schon bis Ende 2025 stillgelegt werden.

Ein Sprecher des demokratischen Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, verwies das DCNF auf Newsoms jüngste Äußerungen über die Zusammenarbeit mit Ölraffinerien und -produzenten, um die Kraftstoffversorgung stabil zu halten, sowie auf seinen Brief vom April an die CEC, in dem er diese aufforderte, ihre Bemühungen zur Zusammenarbeit mit Raffinerien zu „verdoppeln“.

Die Einwohner des Golden State zahlen bereits jetzt die höchsten Preise an der Zapfsäule in den gesamten USA. Allerdings könnten zwei große Raffinerien, die vor der Schließung stehen, und bei denen strenge Vorschriften die Benzinpreise bereits im nächsten Jahr auf bis zu 8 Dollar pro Gallone ansteigen lassen, wie aus einer Studie der University of Southern California hervorgeht.

In Kalifornien schließen seit Jahren Ölraffinerien, und gemäß CEC wurde im Bundesstaat seit Jahrzehnten keine neue Großraffinerie mehr gebaut . Programme wie das kalifornische „ Cap-and-Trade “-Programm in Kombination mit strengen Standards für kohlenstoffarme Kraftstoffe tragen zum Regulierungsdruck bei, der Raffinerien aus dem Bundesstaat vertreibt, erklärten Branchenexperten gegenüber der Daily Caller News Foundation.

https://kmph.com/news/local/why-are-all-the-oil-refineries-leaving-california-and-is-it-time-to-do-something-about-it

Kritiker wie der republikanische Minderheitsführer im kalifornischen Senat, Brian Jones, weisen zudem darauf hin , dass die strengen Vorschriften der Demokraten die Raffinerien zum Verlassen des Bundesstaates gezwungen hätten. Die Schließungen der Raffinerien und das Inkrafttreten weiterer Vorschriften haben einige kalifornische Beamte zu der Befürchtung einer möglichen Benzinkrise im Bundesstaat veranlasst.

CEC und Valero haben auf die Bitte des DCNF um einen Kommentar geantwortet.

