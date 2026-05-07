Der 2022 Nobelpreis-gekrönte Physiker John Francis Clauser gehört zu den Klimakritikern – und das völlig offiziell, eine Seltenheit unter den „Stillen Stars“ der Naturwissenschaft!
Wikipedia schreibt passenderweise über Clauser:
Clauser, dessen wissenschaftliche Arbeit keinen näheren Bezug zur globalen Erwärmung hat, tritt mittlerweile vornehmlich als Akteur der organisierten Klimawandelleugnerszene in Erscheinung.
Schon 2024 war Prof. Clauser zu Gast auf der EIKE-Klimakonferenz in Wien. In seinem Vortrag beschrieb er die physikalischen Mechanismen der Wetterküche über den großen Ozeanen abseits von politischen Geschichten des CO2-Weltuntergangs – den Wetterthermostat.
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„Clauser, dessen wissenschaftliche Arbeit keinen näheren Bezug zur globalen Erwärmung hat, tritt mittlerweile vornehmlich als Akteur der organisierten Klimawandelleugnerszene in Erscheinung.“
„Schon 2024 war Prof. Clauser zu Gast auf der EIKE-Klimakonferenz in Wien“
Sehe da jetzt erstmal keinen Widerspruch…
Also den Nobelpreis hat er zumindest nicht für Klimaforschung bekommen. Im Gegensatz zu folgenden Herren:
Die Physik-Nobelpreisträger Syukuro Manabe und Klaus Hasselmann. Sie erklären, weshalb die aktuellen Klimamodelle als glaubwürdig anzusehen sind (und wohl auch indirekt, dass der Herr Claußer keine Ahnung von Klimamodellen hat)
The Nobel Prize in Physics 2021 – Popular science background – NobelPrize.org
„Clauser, dessen wissenschaftliche Arbeit keinen näheren Bezug zur globalen Erwärmung hat, tritt mittlerweile vornehmlich als Akteur der organisierten Klimawandelleugnerszene in Erscheinung.“
Das klingt nach Andol und Co. und istes wahrscheinlich auch. Gibt es eigentlich einen näheren Bezug zur allgegenwärtig postulierten These von Erwärmung usw. als quantenpysikalisches Grundlagenwissen? Ich frage für einen Freund der behauptet Clauser könne auf genau dieser Schiene gewisse Kenntnisse vorweisen. 😀
Artikel Klimawandel
2008
https://academia.edu/29777726/Klimawandel
Für denjenigen, der nur den von den Medien „anerkannten Autoritäten“ glauben will, bemerkte der Nobelpreisträger Paul Crutzen 1993 in einem Lehrbuch 44 treffend: „Es gibt bereits so viel CO2 in der Atmosphäre, dass in vielen Spektralbereichen die Aufnahme durch CO2 fast vollständig ist, und zusätzliches CO2 keine große Rolle mehr spielt.“
Das Bestreben etwas “Gutes zu tun” ist im Menschen angelegt und wird seit jeher von cleveren Geschäftemachern ausgenutzt. Der Ablasshandel im Mittelalter oder die „Spendengala“ im ÖRR basieren darauf. Mittels „Entwicklungshilfe“ hat sich eine Mrd. € schwere Industrie etabliert die angeblich Afrika entwickeln will aber letztlich nur von der Spendenbereitschaft der „Guten“ lebt ohne dass es Afrika dadurch besser ginge. So auch bei der „Klimarettung“. Nur böse Menschen verweigern sich der „Klimarettung“ und so wächst und gedeiht das CO2 Klimageschäft in Mrd. € Höhen und wo soviel Geld verdient wird findet sich immer eine passende „Wissenschaft“ die dem Geschäftsmodell zuarbeitet. Die „Klimakatastrophe“ als Geschäftsmodell, so, nur so, kann man das erklären….
John Clauser arbeitet daran, als „Der Ahnungslose“ in die Geschichte einzugehen … wenn überhaupt.
Grün gewählt …..
Quantenphysik in der Klimaphysik ist Omnipräsent im fundamentalen Sinn sogar vollständig.
Denn praktisch die gesamte moderne Klimaphysik ruht letztlich auf quantenphysikalischen Grundlagen, auch wenn das im makroskopischen Alltag der Klimamodelle oft nicht mehr sichtbar ist.
Man kann das wie ein mehrstöckiges Gebäude betrachten:
oben: Klimamodelle, Wetter, Ozeane, Konvektiondarunter: Thermodynamik, Strahlungstransportnoch tiefer: Atom- und Molekülphysikganz unten: Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie.Warum die Quantentheorie dafür überhaupt relevant ist?
Ohne Quantisierung gäbe es im Grunde:
keine diskreten Molekülübergänge,keine charakteristischen Absorptionslinien,keine IR-aktiven Moleküle,keinen physikalisch definierten Strahlungstransport der Atmosphäre.Die gesamte atmosphärische Strahlungsphysik basiert letztlich darauf, dass:
Moleküle nur bestimmte Rotations- und Schwingungszustände besitzen,und nur bestimmte Übergänge erlaubt sind.Nur soviel zur Frage der „Ahnungslosigkeit“ eines Nobelpreisträgers der diesen für quantenphysikalische Arbeiten erhalten hat. Bleibt also letztendlich die einzig logische Frage: Wer sind hier die tatsächlich Ahnungslosen?
Vielleicht hätten Sie da ja eine Idee welche Sie uns gerne kredenzen wollen. 😀
Eine Anmerkung zum Schluss:
Ich kann ein stabiles Haus nur auf einem stabilen Fundament aufbauen und genau deshalb darf man Herrn Clauser sehr viel mehr Kompetenz zubilligen als den meisten sonstigen Hüttenbauern, welche schon bei der Definition ihrer Kenngrößen(Eckpfosten) scheitern.
Klaus Hasselmann ist auch Nobelpreisträger, aber im Vergleich zu John Clauser hat er mit Sicherheit keine Ahnung von Physik.
Das zeigen seine Spielzeug Klima-Modelle. Als Papa versagt..Garbage in – Drama out
Der Nobelpreisträger von 2022 kommt zu Vernunft, nicht so der deutsche Physiknobelpreisträger von 2021, Klaus Hasselmann.
Er betreibt weiter seine Voodoo-Wissenschaft und behauptet ähnlich wie der RTL-Treibhausexperte Häckl, dass der menschenverursachte CO2-THE nachts sogar stärker wirken würde.
In Teil 2 unseres Aprilartikels zeigen wir anhand der DWD-Temperaturreihen, dass Clauser richtig liegt, und die beiden Deutschen grottenfalsch. Der DWD kickt die beiden Deutschen aus dem Rennen.
Der eine Nobelpreisträger kommt eben vom Fach, der andere nicht.
Stimmt! Herr Hasselmann hat aktiv Klimaforschung betrieben, im Gegensatz zu Herrn Claußer.
Herr Hasselmann kann sich von Ihnen eine Scheibe abschneiden.
Sie haben einfach und klar bewiesen, dass CO2 nichts mit der Temperatur auf der Erde zu tun hat.
Herr Hasselmann glaubt noch immer an dieses Hirngespinst. Beweisen kann er nichts.
Bitte zerbrechen sie nicht Marvins Resonator.
Wenn sie mal ein Rückgrat wachsen lassen, bitte Nackenhaare nicht vergessen. Meine sehen gerade aus wie Dinosaurierplatten….
John Clauser kann mit betreutem Denken nichts anfangen. Er bekommt immer mehr Unterstützung durch Wissenschaftler des IPCC-Umfelds, die sich jetzt deutlich von den Panik-Szenarien des IPCC insbesondere des RCP8.5-Szenarios („business as usual“) distanzieren. Auch viele youtuber gehen damit derzeit steil, z.B. Anthony Lee. Aber es gehört immer noch Mut dazu, als renommierter Wissenschaftler sich aus der Klimakirche zu verabschieden. Jüngst berichtete u.a. die Weltwoche aus der Schweiz von dem Mathematiker und ÖVP-Wissenschaftssprecher Rudolf Taschner, der von der Uni Wien kein Goldenes Doktordiplom erhält, eine besondere Ehrung, weil er sich von der Panik des Klimawandels ganz öffentlich verabschiedet hat. Wo kommen wir nur da hin, wenn jeder Wissenschaftler sich so verhält und den altbewährten Konsens negiert? Vorbildfunktion hat somit nur Mojib Latif, dem die Schleswig-Holsteiner Regierenden eine Ehrenbürgerschaft aufs Auge drückten, also einem Guten von den Guten. Auch wenn es nach Latifs wissenschaftlicher Expertise schon lange keine Schnee mehr dort geben dürfte, sind solche Missverständnisse zur Realität allenfalls als marginaler Schnee von gestern zu würdigen. Hauptsache man kann mit seinen Expertisen ein kräftiges Hosianna in der Klimakirche anstimmen.
diese absolut verstrahlten „wiki“ Schmierfinken, kapieren nicht einmal, daß ihre geistige Diarrhoe, John Clauser mehr adelt, als diskreditiert!!!
DENN: wer sich co2-AGW konform („zur globalen Erwärmung“) äussert, ist per se ein unwissenschaftlicher, korrupter, retardierter Totalversager…
Wer dagegen der „Leugner“ Szene zugerechnet ist, dem schizo Narrativ widerspricht, handelt pur wissenschaftlich, denn Wissenschaft heißt zuallererst einmal: ZWEIFEL!!! Hypothese, Antithese, Synthese => Erkenntnisgewinn… 😉