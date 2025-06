Parker Gallant

Während IESO (Independent Electricity System of Ontario) im Einklang mit den Wünschen des Energie- und Bergbauministers Stephen Lecce auf eine Vertragsverlängerung dieser IWT-Anlagen in der gesamten Provinz drängt, erheben immer mehr Gemeinden ihre Stimme und sagen NEIN!

Wie kürzlich erwähnt, haben zwei weitere Gemeinden in Ontario sie kürzlich abgelehnt !

Ablehnung in den „rot“ unterlegten Gemeinden

https://www.windconcernsontario.ca/2025/06/23/updated-map-of-unwilling-host-communities-a-lot-of-red/

Gestern haben diese IWT-Projekte die offensichtlichen Gründe für ihre Ablehnung dargelegt. Allerdings weniger wegen des Tötens von Vögeln und Fledermäusen, der Erzeugung von Infraschall oder der Schädigung des Grundwassers! Der zusätzliche Grund ist, dass sie die Kosten der Stromerzeugung erhöhen, da sie ihre Produktion nicht an die Nachfrage anpassen können!

Dies war am 19. Juni besonders deutlich zu erkennen, als der Wind durch die gesamte Provinz wehte. Die IESO-Daten zeigten, dass 60.198 MWh erzeugt wurden, was 51,6 % der Kapazität entspricht! Diese Erzeugung war deutlich höher als am 5. Juni, als nur 8,4 % der Kapazität erreicht wurden, und am 6. Juni, als 9,7 % erreicht wurden! Die IESO muss sich nun mit der fehlenden oder unnötigen Überschusserzeugung von gestern auseinandersetzen!

Im Falle einer überschüssigen Stromerzeugung wie gestern, war IESO damit beschäftigt, diese nicht benötigte Energie an unsere Nachbarn in Quebec, New York, Michigan usw. zu verschenken (zu verkaufen). Gestern verkauften sie über die Intertie-Verbindungen 70.183 MWh für zweifellos viel weniger als die 151 USD/MWh, die diese IWT-Verträge einbringen, sodass wir Strom- und Steuerzahler in Ontario gezwungen waren, diese Kosten zu tragen.

Wir sollten vermuten, dass IESO diese nicht benötigten 60.198 MWh für weit weniger verkauft hat als die 9,090 Millionen Dollar, die wir Ontarier im Rahmen der Verträge berappen mussten, die ihnen das Recht einräumen, vorzugsweise Erste ins Netz zu speisen!

Obwohl das IESO früher den durchschnittlichen Energiepreis pro Stunde (HOEP) veröffentlicht hat, tut es das heute nicht mehr. Daher ist es im Grunde unmöglich zu bestimmen, wie viel sie möglicherweise zurückerhalten haben, um die 9 Millionen US-Dollar auszugleichen, die wir für einen Tag aufbringen mussten!

Abschluss:

Wir sollten vermuten, dass die vorstehende Verschleierung der Daten auf Anweisung von Minister Lecce erfolgte, der sich offenbar mit der ehemaligen liberalen Führung von McGuinty/Wynne verbündet hat, die dieses Chaos in ihren Bemühungen angerichtet hat, unseren Energiesektor den Wünschen der „Netto-Null“-Krieger anzupassen, die auf ein Ende unserer Nutzung zuverlässiger fossiler Brennstoffe drängen!

https://parkergallantenergyperspectivesblog.wordpress.com/2025/06/20/industrial-wind-turbines-ups-and-downs-fully-on-display-june-19th-2025/