Die Trump-Regierung führt die erste Entlassungswelle bei der US-Umweltschutzbehörde EPA durch, die sich vor allem auf Mitarbeiter des Umweltgerechtigkeits-Programms konzentriert.

Der stellvertretende Leiter Travis Voyles schrieb am Montag in einem internen Memo, dass die EPA am 31. Juli mit der Entlassung des restlichen Personals im Bereich Umweltjustiz beginnen werde. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die der Daily Caller News Foundation vorliegt.

„Diese Maßnahme ist notwendig, um unsere Belegschaft auf die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der Behörde auszurichten und den effizienten und effektiven Betrieb unserer Programme sicherzustellen“

Die Mitteilung informiert die Mitarbeiter des Büros für Umweltgerechtigkeit und externe Bürgerrechte sowie der regionalen Abteilungen für Umweltgerechtigkeit über die Absicht der EPA, ihre Mitarbeiterzahl zu reduzieren. In der Mitteilung wurde nicht angegeben, wie viele Stellen abgebaut werden.

„Mit dieser Maßnahme führt die EPA organisatorische Verbesserungen in der Personalstruktur durch, die der amerikanischen Bevölkerung direkt zugutekommen und die Kernaufgabe der Behörde, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt, besser voranbringen“, fuhr Voyles in der Mitteilung fort.

Ein Sprecher der EPA erklärte gegenüber dem DCNF:

„Heute hat die EPA die Mitarbeiter der Bereiche Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Umweltgerechtigkeit darüber informiert, dass die EPA gemäß dem Handbuch zur Personalumstrukturierung des Office of Personnel Management und den Bundesvorschriften zu Personalabbauverfahren eine Personalreduzierung durchführen wird. … Die Behörde hat außerdem bestimmte gesetzlich und auftragsrelevante Mitarbeiter darüber informiert, dass sie im Rahmen des ebenfalls im Handbuch des OPM und den Bundesvorschriften beschriebenen Verfahrens zur Funktionsübertragung in andere Büros versetzt werden.“

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde aktualisiert und um ein Zitat eines EPA-Sprechers ergänzt.

