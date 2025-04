No. 62 – Der „heißeste Oktober seit 125.000 Jahren“ und ähnliche Stilblüten dominieren nach Corona die Berichterstattung zum apokalyptischen Dauerbrenner „Klima“.

Daß derlei Aussagen nicht stimmen können, weiß jeder, der schon einmal ein Temperaturdiagramm des Holozän gesehen hat – in den vergangenen 12.000 Jahren der menschlichen Ackerbau-Zivilisation war es mindestens zwei Mal heißer als heute – das Gletscherholz der Alpen stammt aus diesen Phase.

Ein anderer Kniff der Panikmacher besteht in der Überbetonung lokaler oder regionaler Meßrekorde. Der Trick ist ganz einfach – man muß sich nur die aktuellen Temperatur-„Rekorde“ der USA anschauen….