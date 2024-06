NICK POPE Mitwirkender, 28. Mai 2024

Der republikanische Senator von Texas, Ted Cruz, bringt im Senat einen Gesetzesentwurf ein, mit dem die vorgeschlagene „Erdgassteuer“ aufgehoben werden soll. Diese wurde durch den Inflation Reduction Act (IRA), Präsident Joe Bidens wichtigstes Klimagesetz, ermöglicht.

Das “Natural Gas Tax Repeal Act” würde IRA-Bestimmungen abschaffen, die die Environmental Protection Agency (Umweltbehörde EPA) ermächtigen, Geldbußen gegen Energieunternehmen zu verhängen, die Methan in Mengen ausstoßen, die die von der Regierung vorgeschriebenen Grenzwerte überschreiten, heißt es im Text. Die Regelung wird erhebliche Auswirkungen auf die Produzenten von Erdgas haben, der Energieform, die am häufigsten mit Methanemissionen in Verbindung gebracht wird.

„Joe Biden und seine Amtskollegen haben immer wieder bewiesen, dass ihnen ihre radikale Klimaagenda wichtiger ist als die Bedürfnisse des amerikanischen Volkes“, sagte Cruz in einer Erklärung, die der Daily Caller News Foundation vorliegt. „Sie haben die Inflation in die Höhe getrieben und amerikanische Arbeitsplätze und die Energiesicherheit gefährdet, was alles durch die Methanemissionsabgabe im Inflationsreduktionsgesetz noch deutlich verschlimmert würde. Diese Abgabe wird Texas besonders schaden, indem sie die Produzenten im Permian Basin und im ganzen Staat untergräbt.“

(Könnte Joe Bidens Erdgasstopp die Demokraten im November den Senat kosten?)

Die Politik der Biden-Regierung in Bezug auf die Exportbeschränkungen für Flüssigerdgas (LNG) könnte einem amtierenden demokratischen Senator ernsthafte Probleme bereiten und die Demokraten im November möglicherweise die Kontrolle über den Senat kosten, sagten politische Experten und Strategen gegenüber der Daily Caller News Foundation.

Der Gesetzesentwurf von Ted Cruz wird unter anderem von den Independent Petroleum Producers of America, dem American Exploration and Production Council, der US Oil and Gas Association und dem American Petroleum Institute unterstützt. Die Republikaner im Repräsentantenhaus verabschiedeten im März einen ähnlichen Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Erdgassteuer der IRA.

Der Vorschlag der EPA würde Unternehmen verpflichten, ab 2024 für jede Tonne Methan, die die von der Regierung festgelegten Grenzwerte überschreitet, eine Strafe von 900 Dollar zu zahlen. Die Strafe für jede Tonne über den von der Regierung festgelegten Grenzwerten würde 2025 auf 1.200 Dollar steigen und ab 2026 auf 1.500 Dollar ansteigen, so die EPA. Die Behörde bezeichnet den Vorschlag als Mittel zur Reduzierung der Methanemissionen. Energieproduzenten kritisieren ihn, weil er das regulatorische Umfeld weiter verkompliziere und möglicherweise die Kosten für die Verbraucher erhöhe.

„Methan ist im Zusammenhang mit der Klimakrise eine der größten Gefahren, die man sich vorstellen kann“, sagte der US-Sondergesandte für Klimafragen, John Kerry, am Freitag laut Politico. – 02. Dezember 2023

Der aktuelle EPA-Vorschlag steht zudem im Einklang mit einem EPA- Vorschlag vom Dezember 2023 zur Einführung von Pflichten zur Methanerkennung. Unabhängige Öl- und Gasproduzenten lehnen diesen Vorschlag ab, da sie durch die zusätzlichen Kosten der Einhaltung der Vorschriften gegenüber den Großkonzernen benachteiligt werden dürften.

„Präsident Bidens Steuer auf die Erdgasproduktion macht es nur schwieriger, in Amerika geförderte Energie zu produzieren, und treibt gleichzeitig die Kosten in die Höhe. Der Kongress muss Maßnahmen ergreifen, um diese drohende Regulierungskatastrophe abzuwenden“, sagte der texanische Abgeordnete August Pfluger, der das Äquivalent zu Cruz‘ Gesetzentwurf im Repräsentantenhaus verfasst hat. „Das Repräsentantenhaus hat meinen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Steuer bereits verabschiedet, und ich bin stolz darauf, gemeinsam mit Senator Cruz daran zu arbeiten, ihn auf den Schreibtisch des Präsidenten zu bringen. Energiesicherheit ist nationale Sicherheit.“

Die EPA und das Weiße Haus reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

