No. 38. Es gibt etliche Sichtweisen zum Klima – die Apokalyptiker behaupten, es werde durch industrielle Emissionen durchgehend wärmer. Die Kritiker, „Leugner“, sagen, daß das menschlich erzeugte CO2 gar keine oder nur eine irrelevant kleine Wirkung im Vergleich zur Sonne hätten.

Hinter den Kulissen zeichnet sich in den Insituten ein neues Bild: Roy Spencer von der Universität von Alabama in Huntingdon/USA zeigt in seinen Satelliten-Datenaufzeichnungen, daß die Temperatur der letzten Jahre um einen Mittelwert oszilliert – es gibt also keine faktische Erwärmung mehr wie im 20. Jahrhundert.

Kommt eine neue Kühlphase auf uns zu – ähnlich den 1970er Jahren?