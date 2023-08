Harold Hutchison Reporter, 18. August 2023

Björn Lomborg sagte am Freitag, dass Politiker den Klimawandel für Katastrophen wie die Waldbrände auf Maui verantwortlich machen, um die „Verantwortung“ für „Versäumnisse“ bei der Bewältigung dieser Probleme zu vertuschen. [Björn Lomborg glaubt an den „Klimawandel“, kann aber als Realo bezeichnet werden. – Der Übersetzer]

Der demokratische Gouverneur von Hawaii, Josh Green, machte den Klimawandel für den tödlichen Waldbrand verantwortlich, der viele Gebäude in der Stadt Lahaina zerstörte und bis Montag mindestens 96 Menschen tötete. Die West Maui Land Company beschuldigte M. Kaleo Manuel, Stellvertretender Leiter des hawaiianischen Ministeriums für Land und natürliche Ressourcen [hier: Wasserwirtschaftsamt] (DLNR), die Antwort auf eine Anfrage verzögert zu haben, Wasser zum Auffüllen von Reservoirs zu verwenden, welche von der Feuerwehr von Maui zur Bekämpfung des Waldbrands genutzt werden. Hawaii News Now berichtete , dass die Feuerwehr war mit leeren Hydranten konfrontiert war.

„Machst du Witze?“: Ehemaliger Chef der Katastrophenhilfe kritisiert den Fokus der Hawaii-Beamten auf „Gleichheit“

Am Donnerstag ist ein Video aufgetaucht, in dem Kaleo Manuel [Wasserwirtschaftsamt] darüber spricht, wie wichtig Gespräche über „Gerechtigkeit“ bei der Wassernutzung sind. […Entsalzungsanlage, Nutzung als Trinkwasser]

…„..Sie begrenzen die Wasserabgabe an Feuerwehrleute bei einem Waldbrand, und Sie sprechen von Gerechtigkeit?“

„Vielleicht sollten Sie nicht viele trockenes Unkraut haben, was einfach viel brennt. „Sie sollten bessere Bauvorschriften einführen, nicht die, die Gouverneur Green haben wollte, weil er billigere Gebäude will. Und Sie sollten nicht nur eine Ausfahrtsstraße haben, sondern bessere Brandschneisen“, sagte Lomborg dem Co-Moderator von „America Reports“. John Roberts. „Und das Wichtigste ist vielleicht, dass man die Leute informieren sollte. Es sollte niemanden geben, der tatsächlich beschließt, den Alarm nicht auszulösen, weil er befürchtet, dass die Leute es missverstehen könnten. Die meisten Menschen wurden nicht informiert.“

„Und das ist der entscheidende Punkt, wenn man über den Klimawandel spricht: Wenn jeder [Politiker] dem Klima die Schuld gibt, was – wenn überhaupt, nur einen sehr, sehr kleinen Teil des Gesamtpuzzles ausmacht, vertuscht man die Verantwortung für all diese Fehlern …Und auf diese Fehler müssen Sie sich natürlich wirklich konzentrieren, wenn Sie den nächsten Brand vermeiden wollen.“

Herman Andaya, der Direktor der Maui Katastrophenhilfe, trat am Donnerstag zurück, nachdem die Behörde in die Kritik geraten war, weil sie keine Notsirenen aktiviert hatte, um die Menschen vor den Bränden zu warnen. [Wenn ich da an das Ahrtal denke – der Übersetzer]

Dem Wall Street Journal zufolge, hat der Bundesstaat ein Projekt zur Verbesserung der Infrastruktur, das sich mit dem Bewuchs von nicht einheimischem Gras befasst hätte, zum Scheitern gebracht.

„Wir lernen nicht, solange wir weiterhin die globale Erwärmung verantwortlich machen“, sagte Lomborg. „Sehen Sie, die globale Erwärmung ist ein echtes Problem, wir sollten sie beheben, wir sollten sie intelligent beheben, aber sie ist nicht der Hauptteil dieses Problems und wir gehen wirklich schlecht damit um und helfen den zukünftigen Menschen, die davon betroffen sein werden.“ Auch in der Zukunft wird es zu Bränden kommen, und zwar ganz schlimm, wenn wir uns nicht auf die klugen Dinge konzentrieren, die zu tun sind. Also noch einmal: Vielleicht sollten Sie kein Alarmsystem haben, das nur wie eine Tsunami-Warnung klingt, wenn Sie damit auch Menschen warnen möchten, wenn es brennt.“

Hawaiis grüne Agenda – und fragwürdige Entscheidungen – bereiteten den Staat auf einen der tödlichsten Waldbrände in der Geschichte vor

…Zusammen mit anderen Demokraten und einigen Medienvertretern wies der demokratische Gouverneur Josh Green nach der Katastrophe wiederholt darauf hin, dass der Klimawandel und seine Auswirkungen die Hauptursache seien , wobei Green selbst ausdrücklich erklärte , dass der Klimawandel „der ultimative Grund dafür“ sei, dass so viele Menschen ums Leben kamen.“ Allerdings scheint eine wachsende Liste von Aktionen und grünen politischen Entscheidungen, die von gewählten und nicht gewählten Beamten wichtiger hawaiianischer Institutionen, öffentlicher und privater Natur, in den Jahren vor den Bränden getroffen wurden, eine wichtige Rolle gespielt zu haben.

Schon Jahre vor den Bränden wussten Regierungsbehörden, dass West-Maui, das am stärksten betroffene Gebiet, aufgrund der hohen Konzentration nicht heimischer Unkräuter in der Gegend besonders anfällig für Waldbrände war, so die New York Times . In einem Bewertungsbericht aus dem Jahr 2020 wurde festgestellt, dass in der Region jedes Jahr ein durchschnittliches Waldbrandrisiko von 90 % besteht, ein Prozentsatz, der unter Berücksichtigung der weit verbreiteten nicht heimischen Trockengräser berechnet wurde.

