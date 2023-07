Einführung des Übersetzers: Hier folgen zwei Kurzbeiträge des Bloggers Cap Allon. In beiden geht es darum, das Hitzewellen-Geschrei in den Zusammenhang mit der allgemeinen Lage zu bringen. Und siehe da, von der ganzen Panikmache bleibt nicht mehr übrig!

New York Post schüttet kaltes Wasser auf Hitzewellen-Panikmache

Cap Allon

„Eine Hitzewelle in dieser Woche in der nördlichen Hemisphäre hat die ‚Klimakrisen‘-Kabale auf den Plan gerufen, die uns sagt, dass das Ende naht, wenn wir nicht unsere Autoschlüssel an Al Gore und John Kerry übergeben“, heißt es in den ersten Zeilen eines aktuellen Artikels der New York Post.

Die pflichtbewussten MSM sind damit beschäftigt, den Sommer 2023 nach allen Regeln der Kunst auszuschlachten, aber viele, darunter auch die NY Post, glauben das nicht: „Ein genauerer Blick auf die Daten“, schreiben sie, „zeigt, dass die meisten dieser Schlagzeilen falsch oder grob irreführend sind.“

Ein Blick in die jüngste Kolumne von Paul Krugman in der New York Times mit dem Titel „Why We Should Politicize the Weather“ (Warum wir das Wetter politisieren sollten) genügt.

Im Großen und Ganzen bleiben die Temperaturen in diesem Monat hinter den Rekorden zurück, die vor vielen, vielen Jahrzehnten aufgestellt worden waren, lange bevor der Klimanotstand angeblich begonnen hat.

In Joliet, Illinois, wurde beispielsweise im Juli 1887 eine Temperatur von 45°C erreicht, in Chicago waren es am selben Tag 41°C. Am Balaton-See in Ungarn trat im Jahre 1928 einen Höchstwert von 55°C auf, während Budapest 47°C registrierte.

Die meisten Temperaturrekorde in den Vereinigten Staaten stammen aus den 1930er Jahren – das ist nach wie vor eine Tatsache, Jack. Der Rekord für die höchste Temperatur in den USA, der 1913 im Death Valley aufgestellt wurde, liegt immer noch bei 57°C. Diese Woche wurden im Death Valley 53°C erreicht.

Es gibt keine Anzeichen für einen dramatischen Ausbruch aus dem langfristigen historischen Trend, auch wenn die Mainstream-Propaganda das Gegenteil behauptet. Das ist ein krankes, verdrehtes Spiel, welches das Establishment hier spielt: sie mäßigen den hart erarbeiteten Wohlstand der Menschheit durch ihren Zugang zu billiger und zuverlässiger Energie.

„Es gibt niemanden, der heute lebt und diese lang zurückliegenden Rekord-Temperaturen persönlich erlebt hat. Daher fehlt uns die Perspektive und wir sind leichte Beute für politisierte Klimabehauptungen“, betont die New York Post. „Ebenso wird bei der Behauptung, der letzte Monat sei der ‚wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen‘ gewesen übersehen, dass unsere verlässlichen Aufzeichnungen der globalen Durchschnittstemperatur nur 44 Jahre zurückreichen.“

Aber die Publikation geht noch weiter und dringt noch tiefer in die dunklen Abgründe der Klimaleugnung vor: „Die Wissenschaft ist ständig dabei, den ‚offiziellen‘ globalen Temperaturrekord anzupassen, wenn neue Datensätze generiert und Computermodelle verfeinert werden … wobei die jüngsten Revisionen die jüngste ‚Klimakrisen‘-Erzählung bequem unterstützen.

Mehrere dieser korrigierten Aufzeichnungen zeigen nun, dass die Erde zwischen 1970 und 2003 kühler war als bisher angenommen, was den Temperaturtrend von 2003 bis heute noch bedrohlicher erscheinen lässt. Aber nach unserer Erfahrung, wie politisierte Gesundheits-‚Experten‘ uns über so viele Aspekte von COVID belogen haben – traut irgendjemand der streng konformistischen Klimawissenschaft, wenn sie den offiziellen Temperaturrekord ‚revidiert‘, welcher die politisierte Panik der Klimakampagne unterstützt?“

Die Leute bei der NY Post wachen anscheinend auf.

Besser spät als nie.

Sie beenden den Beitrag so:

Irgendwie macht rekordverdächtige Winterkälte nie die Schlagzeilen wie Hitzewellen im Sommer … „warum nicht?“

—————————–

Alles nur Betrug

Cap Allon

Die MSM sind nur an der Hitze interessiert. Sie sind „König der Rosinenpicker“ – ein Vorwurf, den sie den „Leugnern“ oft machen.

Temperaturanomalien rund um den Globus in dieser Woche entlarven ihre schmutzigen Tricks und Vernebelungen…

Raten Sie mal, auf welche Region Amerikas sich die Medien konzentrieren:

Das Gleiche in Europa…:

…und in Asien:

Es sind Sie, die durch die von den MSM-Schlägern des Establishments tagtäglich verbreitete, künstlich erzeugte Angst getäuscht werden. Würden Sie von einem „Klimanotstand“ wissen, wenn CNN Sie nicht darüber „informieren“ würde? Nein. Ehrlich gesagt, das würden Sie nicht. Die Sommer sind weiterhin heiß, die Winter sind weiterhin kalt. Der Trend ist ungebrochen.*

[*Cap Allon hat das noch schärfer formuliert, was hier aber nicht übernommen wurde. A. d. Übers.]

Alles, was Sie tun, ist, das Establishment in seinem totalitären Bestreben zu unterstützen. Sie sind eine Marionette. Man hat Ihnen vorgegaukelt, dass der Planet gerettet werden muss, dass das Ende naht; Sie stören bereitwillig den Frieden, indem Sie eine historische Statue mit orangefarbener Farbe beschmieren, aber bei der objektiven Bewertung der Daten, die Ihnen präsentiert werden, ziehen Sie eine Grenze.

Wann hat eine Kontrollmacht jemals, und ich meine wirklich JEMALS, die besten Interessen ihres Volkes im Sinn gehabt? Wann hat sie nicht irgendetwas gesagt oder getan, egal wie niederträchtig, kalt oder mörderisch, um ihren Griff nach der Macht zu behalten/auszubauen? Dieses Mal ist es nicht anders.

Und beachten Sie, dass es NUR die heutigen Machteliten sind, welche die „katastrophale globale Erwärmung“ propagieren – über die MSM, wie bereits besprochen, und auch über die korrumpierten milliardenschweren Sprachrohre, die sie angestellt haben: Bill Gates et. al. Das Volk hingegen kauft es uns NICHT ab – schauen Sie sich einen beliebigen Online-Kommentarbereich an. Wir kaufen es nicht, weil wir es nicht sehen, und wir sehen es nicht, weil es nicht existiert.

Wenn wir tatsächlich in einer Demokratie leben, wie behauptet wird – ha! – dann hat CAGW durch den freien Markt der Ideen die Abstimmung verloren, es wird nicht als Thema betrachtet, und jetzt sollten die Verlierer gnädig ihre Niederlage akzeptieren und zur Seite treten.

Wacht auf und riecht schon die Schande, ihr Alarmisten! Zieht euch zurück und lasst den Rest von uns frei leben, ohne ständig von eurer deprimierenden, apokalyptischen, aber völlig anorganischen und unbegründeten Weltsicht hören zu müssen!

Link beider Beiträge: https://electroverse.info/cold-grips-australia-new-york-post-pours-water-its-a-scam/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE