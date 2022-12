Die heißeste Idee, die auf der UN-Klimakonferenz COP27 aufkam, sind „Klimareparationen“. Dies ist eine unmoralische Idee, die der Kongress ablehnen sollte.

Alex Epstein

Sie bestrafen die freie Welt für die Nutzung fossiler Brennstoffe, die die ganze Welt besser gemacht haben, auch sicherer vor dem wechselndem Klima. Sie bestrafen arme Menschen, indem sie ihnen die Freiheit nehmen, die fossilen Brennstoffe zu nutzen, die sie zum Gedeihen brauchen.

Die heißeste Idee der UN-Klimakonferenz COP27, die von der Biden-Administration begeistert unterstützt wird, sind „Klimareparationen“: Reiche Länder sollen arme Länder bezahlen, um klimabedingte Schäden zu kompensieren.

Dies ist eine unmoralische Idee, die der Kongress ablehnen sollte.1

Klimareparationen“ beruhen auf zwei falschen Annahmen:

Freie, reiche Länder haben durch ihre Nutzung fossiler Brennstoffe die Welt für arme Länder schlechter gemacht.

2. Das Hauptproblem der armen Welt ist die Bewältigung des Klimawandels, bei der ihnen Wohlstandstransfers helfen werden.

Beobachten Sie, wie sich die weltweite Lebenserwartung und das Einkommen entwickelt haben, während die Nutzung fossiler Brennstoffe gestiegen ist. Das Leben ist für alle viel besser geworden.2

Die Nutzung fossiler Brennstoffe durch die wohlhabende Welt hat das Leben auf der ganzen Welt verbessert, weil wir durch die Nutzung fossiler Energie für eine unglaubliche Produktivität 1) alle Arten von Waren billiger gemacht haben und 2) in der Lage waren, lebensrettende Hilfe zu leisten, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Medizin und Hygiene.

Ohne die historische Nutzung fossiler Brennstoffe durch die reiche Welt gäbe es keine superproduktive Landwirtschaft, die 8 Milliarden Menschen ernährt , keine satellitengestützten Wetterwarnsysteme usw. Die meisten Menschen in den armen Ländern wären heute gar nicht mehr am Leben.

In den letzten 100 Jahren ist die Zahl der Todesfälle durch klimabedingte Katastrophen weltweit um 98 % gesunken.

Ein wichtiger Grund dafür sind Millionen von Menschenleben, die durch den mit fossilen Brennstoffen betriebenen Lebensmitteltransport vor Dürre und Hunger gerettet wurden3

Die „Klimareparations“-Bewegung ignoriert die Tatsache, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe durch die reiche Welt das Leben in der armen Welt verbessert hat, einschließlich der Sicherheit vor dem Klima.

So kann sie vorgeben, dass das Hauptproblem der armen Welt der Umgang mit dem steigenden CO2-Gehalt ist.

Das Hauptproblem der armen Welt ist nicht der steigende CO2-Gehalt, sondern die Armut, die durch fehlende Freiheit verursacht wird, einschließlich der entscheidenden Freiheit, fossile Brennstoffe zu nutzen.

Armut verschlimmert alles, auch die massive natürliche Klimagefahr der Welt und jede Gefahr durch mehr CO2.

Es stimmt zwar nicht, dass die reiche Welt die Klimagefahr in der armen Welt vergrößert hat – wir haben sie verringert -, aber es stimmt, dass die arme Welt stärker durch das Klima gefährdet ist als die reiche Welt.

Die Lösung ist, dass die Armen reich werden. Das erfordert Freiheit und fossile Brennstoffe.4

Jede Nation, die sich aus der Armut befreit hat, hat dies durch eine freiheitsfördernde Politik getan – insbesondere durch wirtschaftliche Freiheit.

Auf diese Weise haben sich ressourcenarme Länder wie Hongkong, Singapur und Taiwan aus der Armut befreit. Ressourcenreiche Länder wie Russland oder der Kongo haben sich aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Freiheit schwer getan.

Sogar China, das in vielerlei Hinsicht unfrei ist (u. a. unzureichender Schutz vor Umweltverschmutzung), hat seinen Lebensstandard durch wirtschaftliche Freiheit dramatisch erhöht – insbesondere im Bereich der industriellen Entwicklung, wo es heute in vielerlei Hinsicht viel freier ist als die USA und Europa.

Die Freiheit, fossile Brennstoffe zu nutzen, ist ein entscheidender Faktor für den steigenden Wohlstand.

Fossile Brennstoffe sind eine einzigartig kosteneffiziente Energiequelle, die kostengünstige, zuverlässige, vielseitige und skalierbare Energie für Milliarden von Menschen an Tausenden von Orten liefert.5

Immer wieder haben Nationen ihren Wohlstand, einschließlich ihrer Sicherheit vor dem Klima, durch wirtschaftliche Freiheit und fossile Brennstoffe gesteigert.

Beobachten Sie den 7-fachen Anstieg des Verbrauchs fossiler Brennstoffe in China und Indien in den letzten 4 Jahrzehnten, der ihnen die Industrialisierung und den Wohlstand ermöglichte.6

Damit die ärmsten Menschen der Welt wohlhabender und sicherer vor dem Klima werden, brauchen sie mehr Freiheit und mehr fossile Brennstoffe.

Die „Klimareparations“-Bewegung versucht, ihnen beides zu verweigern.

Die reiche Welt sollte der armen Welt vermitteln, dass wirtschaftliche Freiheit der Weg zum Wohlstand ist, und die arme Welt ermutigen, ihre kulturellen und politischen Institutionen so zu reformieren, dass sie wirtschaftliche Freiheit zulassen – einschließlich der Freiheit von fossilen Brennstoffen.

Unsere Entscheider tun das Gegenteil.

Anstatt die wirtschaftliche Freiheit, einschließlich der Freiheit der fossilen Brennstoffe, zu fördern, bieten wohlhabende „Klimareparations“-Befürworter wie John Kerry an, freiheitsfeindliche Regime zu stärken, indem sie ihre Diktatoren und Bürokraten bezahlen, um die Freiheit der fossilen Brennstoffe zu beseitigen.

Das ist widerwärtig.7

Die größten Opfer der „Klimareparationen“ werden die ärmsten Länder der Welt sein, deren Diktatoren bestochen werden, um die Freiheit von fossilen Brennstoffen zu verhindern, die es nicht nur den USA und Europa, sondern auch China und Indien ermöglicht hat, ihren Wohlstand drastisch zu steigern.

Der größte Nutznießer der „Klimareparationen“ wird China sein, das schon jetzt mehr CO2 ausstößt als die USA und Europa zusammen. (Wenn auch weniger Anteile pro Kopf.)

Während wir uns selbst geißeln und verkrüppeln, wird China fossile Brennstoffe nutzen, um die Supermacht der Welt zu werden.8

Der zweitgrößte Nutznießer der „Klimareparationen“ werden korrupte Weltverbesserer sein , die den „Reparations“-Dollar mit Auflagen gegen fossile Brennstoffe versehen und diktieren, wie er ausgegeben wird – was sicherlich viele Dollars für unzuverlässige Solarpaneele und Windkraftanlagen aus China beinhalten wird.

Die Nutzung fossiler Brennstoffe durch die freie Welt als ein enormes Gut für die Welt, einschließlich der Sicherheit vor dem Klima, zu verteidigen. Die die arme Welt zu ermutigen, sich für wirtschaftliche Freiheit und fossile Brennstoffe einzusetzen.

Sagen Sie dem von Ihren Steuergeldern bezahltem Abgeordneten, er soll beides tun.

https://alexepstein.substack.com/p/climate-reparations-are-immoral?utm_source=substack&utm_medium=email

Übersetzt durch Andreas Demmig