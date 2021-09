von AR Göhring

Daß Wissenschafts- und Natur-Dokus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr ohne PR für Zeitgeist und Regierungspolitik auskommen, haben alle noch kritischen Zuschauer längst gemerkt – und schalten ab.

Die Fernsehmacher hingegen merken es selber offenbar immer noch nicht, und treten genau wie ihr Liebling Annalena Baerbock in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Derzeit macht in den sozialen Medien ein Video vom WDR, Format Quarks, die Runde, in der per Wahlprogrammanalyse herausgefunden wurde, daß ausgerechnet die FDP das beste Klimaschutzprogramm habe. Bei einer marktwirtschaftlich ausgerichteten Partei wundert einen die Unterstützung der zentralistisch-ökosozialistischen Agenda – bei Christian Lindner allerdings nicht. Beim Wahlkampf in Thüringen 2020 erzählte der Mann vor Ort allen Ernstes, daß er einer einzelnen 200jährigen Eiche den Klimawandel ansehen könne (und Greta sieht CO2 in der Luft…).

Da der Grünfunk aus Köln die FDP aber gar nicht mag, korrigiert die Moderatorin die Einstufung mit schwurbeligen Argumenten („nur EINE konkrete Maßnahme“) und setzt die FDP ohne weitere Erklärung auf den vorletzten Platz zu den Klimaferkeln der AfD. (Beachten Sie die Zahl der likes.) Die Bild macht ihre Arbeit: