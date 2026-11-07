WUWT, Gastautor, Russell Cook

[Es beginnt mit dem Bezug auf die oben gewählte Überschrift] …. So lautete die Behauptung eines Lesers in einem Brief an die Los Angeles Times im September. Der erste Teil, mit den 20 Jahren – ist eine Tatsache, der zweite Teil hingegen wohl nur ein weiteres Desinformationsargument, das sich in den allgemeinen Irreführungsapparat von Umweltaktivisten zum Thema Klimawandel einreiht. Die Tatsache, dass die breite Öffentlichkeit praktisch keine kritische Auseinandersetzung mit dem Klimawandel wahrnimmt, sollte integraler Bestandteil einer Untersuchung auf Bundesebene sein, die klären soll, warum dieses Thema – insbesondere durch jüngste Klimaklagen – weiterhin präsent ist, obwohl es eigentlich schon vor über zwei Jahrzehnten durch objektive und unvoreingenommene Berichterstattung hätte erledigt sein können.

Der vollständige Kontext des Leserbriefs der LA Times ist hier zu finden ; er umfasst nur zwei Absätze und enthält zwei gravierende Falschinformationen. Die erste Falschinformation findet sich in einem Link zu einem zweifelhaften Artikel der LA Times, der die Hauptaussage des Verfassers stützen soll. Die zweite Falschinformation betrifft die vermeintliche, aber haltlose Anschuldigung des Verfassers bezüglich Korruption in der Branche. Ich habe die beiden Fehler in meiner Zusammenfassung des Briefes fett hervorgehoben.

Laut Deirdre Macnab sind die Viehzüchter äußerst besorgt über den Klimawandel. „Ich schätze, das macht ihn jetzt zu einem offiziellen Problem“ („ Die globale Erwärmung zerstört ihre Lebensweise. Diese Viehzüchter aus Colorado fordern Rechenschaft “, 5. September). Es ist 20 Jahre her, dass der Dokumentarfilm „Eine unbequeme Wahrheit“ die Öffentlichkeit über den Klimawandel und fossile Brennstoffe aufklärte.

Die Botschaft wurde von der fossilen Brennstoffindustrie als Schwindel bezeichnet und hält sich bis heute hartnäckig..

Die besagten „Rancher“ waren Thema eines Artikels der LA Times vom 5. September. Es handelte sich um eine Gruppe, die ihre Unterstützung für den Klimaschadenfall Boulder gegen Suncor zum Ausdruck brachte, über den der Oberste Gerichtshof in der ersten Oktoberwoche verhandeln sollte. Doch bereits einen Tag vor dem erwähnten Leserbrief deutete ein Artikel der Reihe „Energy in Depth“ deutlich auf das gravierende Problem hin. Kurz gesagt: Es gab keinerlei Unterstützung von Ranchern oder Landwirten für die Kläger gegen die fossile Brennstoffindustrie.

Die LA Times zeichnet ein falsches Bild von der Unterstützung Colorados für Boulders Klimaklage

10. September 2026 | Kyle Kohl

Ein neuer Artikel der Los Angeles Times versucht, der Klimaklage von Boulder ein Gesicht für die Ranchwirtschaft in Colorado zu geben und hebt sieben Rancher hervor, die vor dem Obersten Gerichtshof der USA eine Stellungnahme als Freund des Gerichts (Amicus Curiae) zur Unterstützung des Falles eingereicht haben.

Es gibt nur ein Problem. Die in dem Artikel vorgestellten Rancher sind kaum repräsentativ für die Ranchergemeinden in Colorado, und die Times lässt einen Großteil des Widerstands gegen Boulders Klage innerhalb des Bundesstaates außer Acht.

… gab es in Colorado im Jahr 2022 3.498 Viehzüchter. Sieben Viehzüchter unterzeichneten diese Klageschrift. Das entspricht 0,2 Prozent. Und keine landesweite Landwirtschaftsorganisation ist unter den Amici Curiae in der Stellungnahme der Viehzüchter aufgeführt.

Tatsächlich wurde der Amicus-Brief nicht einmal von einer ortsansässigen Anwaltskanzlei in Colorado eingereicht; vielmehr wurde eine New Yorker Kanzlei für strategische Prozessführung beauftragt.

Darüber hinaus erwähnte das Center for Climate Integrity, eine von Rockefeller finanzierte Organisation und Eckpfeiler des Kampfes gegen amerikanische Energiekonzerne, die Rancher aus Colorado sogar in einer Pressemitteilung zu den Stellungnahmen im Fall Boulder. Dieses Vorgehen verdeutlicht, wie Aktivisten versuchen, die Rancher als neue Unterstützerbasis für ihre Klimarechtskampagnen zu gewinnen.

Im Gegensatz dazu hat kein einziger Bezirk in Colorado Boulder unterstützt.

Das stützt kaum den Eindruck, dass hinter der Klage eine breite, in Colorado selbst entstandene Bewegung steht.

… Es war die sogenannte „Berichterstattungs“-Serie „Exxon wusste es“ der Zeitung aus dem Jahr 2015, die die gesamte Klimaklagenbewegung mit auslöste. Analysen von Energy in Depth und später der Columbia Journalism Review enthüllten jedoch, dass die Serie von den Rockefeller-Stiftungen finanziert wurde – eben jenen Gruppen, die Klimaklagen finanzieren und sich gegen die amerikanische Energieentwicklung stellen.

Fazit: Trotz aller Bemühungen scheitert der jüngste Versuch der Los Angeles Times, die starke Unterstützung für Boulders Klage im Bundesstaat Colorado darzustellen. Der Fall Boulder ist weit mehr als ein lokaler Streit, er ist vielmehr ein Präzedenzfall für eine landesweite Klimaklagenkampagne. Diese Stellungnahme spricht weder für die Viehzüchtergemeinschaft noch für Städte und Gemeinden in ganz Colorado.

https://eidclimate.org/la-times-paints-the-wrong-picture-of-colorado-support-for-boulders-climate-lawsuit/

Die Leserbriefschreiberin der LA Times könnte angesichts dieser Fakten das Problem umgehen und behaupten, sie glaube der Aussage des LA-Times- Artikels, wonach die Rancher in ganz Colorado die Klage befürworteten. Doch das nächste Problem verstärkt dieses unbegründete Vertrauen nur noch.

Die ersten 80 Minuten von Al Gores Film „Eine unbequeme Wahrheit“ aus dem Jahr 2006 waren seiner Behauptung gewidmet, die katastrophale, vom Menschen verursachte globale Erwärmung sei wissenschaftlich erwiesen. Es gab keine Überraschungen in dieser Angelegenheit; die Medien vertraten diese grundlegende Aussage bereits seit über fünfzehn Jahren. Klimaskeptische Wissenschaftler haben diese seit über einem Jahrzehnt bestehende Behauptung auf allen Ebenen vehement bestritten, doch Gore erwähnte dies mit keinem Wort. Im Anschluss an seine Ausführungen präsentierte Gore zwei Folien aus seiner Präsentation, um zu behaupten, es gäbe einen hundertprozentigen wissenschaftlichen Konsens über all das, was er gerade vorgestellt hatte. Skeptische Klimawissenschaftler widersprachen dem natürlich sofort; keine wissenschaftliche Schlussfolgerung wurde jemals durch eine einfache Abstimmung per Handzeichen bestätigt ; die Idee selbst ist ein logischer Fehlschluss . So funktioniert die wissenschaftliche Methode schlichtweg nicht.

Die „Enthüllungen“, auf die der Leserbriefschreiber der LA Times in Gores Film anspielte, folgten unmittelbar auf dessen unlogische Behauptung eines „wissenschaftlichen Konsenses“. Er unterstellte, die wenigen skeptischen Wissenschaftler seien von der Ölindustrie korrumpiert worden, was durch ein durchgesickertes Memo belegt werde, in dem es hieß: „ Positionieren Sie die globale Erwärmung als Theorie statt als Fakt neu .“ Gore verglich diese Formulierung sofort mit dem berüchtigten Memo der Tabakindustrie: „Zweifel ist unser Produkt.“ Er implizierte damit, dass skeptische Klimaforscher die Öffentlichkeit genauso getäuscht hätten wie jene in der Tabakindustrie, die behaupteten, Rauchen sei nicht schädlich oder krebserregend.

Das Memo der Tabakfirma Brown & Williamson mit dem Slogan „Zweifel ist unser Produkt“ existierte tatsächlich. Leser können das ganze waghalsige Dokument selbst in der ehemaligen „Legacy Tobacco Documents Library“ einsehen. 2009 brauchte ich dort keine 30 Sekunden, um das vollständige Memo im Kontext zu finden; der entscheidende Beweis findet sich auf Seite 4. Brown & Williamsons Idee war haarsträubend dumm, denn jeder vernünftige Mensch würde niemals glauben, dass es harmlos sei, mit bloßem Auge sichtbare, brennende Partikel einzuatmen, die mit süchtig machenden Chemikalien versetzt sind.

Das Memo zur „Neuausrichtung der globalen Erwärmung“ existierte ebenfalls tatsächlich. Ich brauchte sieben Monate, um es zu finden. Es war so tief im Archiv der Industriedokumente von Greenpeace USA verborgen, dass niemand ohne Kenntnis der Verbindung von Greenpeace zur alten, vergessenen Umweltorganisation „Ozone Action“ dort suchen würde. Doch das Problem mit dem Memo war weit weniger die mangelnde Transparenz seines Verbleibs. Vielmehr fand ich später heraus (bestätigt durch Ron Arnold im Rahmen einer umfassenderen Untersuchung und durch andere ), dass das Memo nie in irgendeiner Form umgesetzt wurde.

Die Leserbriefschreiberin der LA Times könnte, wenn sie mit diesen Fakten konfrontiert wird und zudem aufgefordert wird, einen einzigen Fall zu nennen, in dem ein Manager der fossilen Brennstoffindustrie das Klimaproblem jemals als Schwindel bezeichnet hat und dies einen bedeutenden Einfluss auf die Öffentlichkeit hatte, dieses massive Problem umgehen und sagen, sie glaube, die Berichterstattung der etablierten Medien insgesamt, dass alle Behauptungen über Desinformationskampagnen der Industrie über jeden Zweifel erhaben seien.

Hierin liegt der Teil der Untersuchung, der über die Frage hinausgehen muss, wie die falschen Anschuldigungen derInd „industriegesteuerten öffentlichen Täuschung“ konzipiert/geplant/umgesetzt wurden und wer genau hinter all dem steckte.

Die Frage ist, warum die Journalisten der etablierten Nachrichtenmedien nie innegehalten haben, um auch nur eine einzige grundlegende Frage zu diesem Thema zu stellen, wo doch so viele unzählige Fehler in den Anschuldigungen so leicht zu finden sind, dass selbst ein gewöhnlicher Leserbriefschreiber sie hätte aufdecken können, wenn er oder sie nur die intellektuelle Neugier besessen hätte, herauszufinden, ob an den Anschuldigungen überhaupt etwas Wahres dran ist.

Al Gores Begleitbuch zum Film „Eine unbequeme Wahrheit“ schreibt die Entdeckung des Memos zur „Neuausrichtung des Klimawandels“ eindeutig dem Pulitzerpreisträger Gelbspan zu . An dieser Stelle sei angehalten – objektive, unvoreingenommene Journalisten hätten drekt fragen müssen, welche Arbeit Gelbspan zu dieser Auszeichnung geführt hat. Als diese Behauptung die Runde machte , hätten Journalisten als Nächstes untersuchen müssen, ob das von Gore und Gelbspan gemeinsam verbreitete Memo tatsächlich umgesetzt wurde. Und nachdem sich herausgestellt hatte, dass es nie umgesetzt wurde, hätte die nächste Frage lauten müssen: Von wem erhielten Gelbspan und Ozone Action das Memo und unter welchen Umständen?

Verstehst du, wie das funktioniert? Verstehst du, wie das hätte funktionieren sollen?

Diese Fragen wurden von den etablierten Journalisten nie gestellt. Ironischerweise zieht der Leserbriefschreiber der LA Times die Analogie der „Strauße, die den Kopf in den Sand stecken“, wo es doch etwas ist, das direkt den etablierten Journalisten angelastet werden kann.

Es ist nicht die Klimakrise, die gelöst werden muss, oder die fossile Brennstoffindustrie, die untersucht werden muss; es ist das journalistische Fehlverhalten epischen Ausmaßes, das untersucht werden muss, nachdem die Anschuldigung der „Desinformationskampagnen der Industrie“ als das bezeichnet wurde, was sie ist: ein Schwindel.

https://wattsupwiththat.com/2026/11/02/its-been-20-years-since-inconvenient-truth-and-climate-change-is-still-questioned/

Ergänzung:

Zu diesem Thema lasen Sie bereits weitere Beiträge. Hier nur zwei: von Jan. 2017 und Feb. 2026