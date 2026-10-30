Cap Allon
Mehr als ein Jahrhundert mit Küstenmessungen zeigt überwiegend nur allmähliche Veränderungen des Meeresspiegels, wobei an den meisten Messstationen kaum eine deutliche Beschleunigung festzustellen ist. Unterdessen wird in veröffentlichten Forschungsarbeiten die Genauigkeit der aus Satellitendaten abgeleiteten Schätzungen zur Beschleunigung weiterhin in Frage gestellt.
Stündliche Beobachtungen des Sea Level Center der Universität von Hawaii, von denen einige bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, zeichnen ein deutlich anderes Bild als der Eindruck einer sich überall beschleunigenden Küstenüberflutung, den die „Klima-Alarmisten“ verbreiten.
Die Messdaten lassen sich in Fünfjahresintervalle gruppieren, wobei lineare Trends mit quadratischen Kurven verglichen werden, die darauf ausgelegt sind, Beschleunigungen zu erkennen. In San Francisco ist der relative Meeresspiegel seit 1897 um etwa 2 mm pro Jahr gestiegen. In New York sind es 3,2 mm, in Charleston 3,6 mm und in Galveston 6,6 mm. An anderen Orten sinkt der Meeresspiegel jedoch. Stockholm verzeichnet einen relativen Rückgang von etwa 3,7 mm pro Jahr, während Ratan in Nordschweden einen Rückgang von fast 8 mm pro Jahr aufweist.
Ein Großteil dieses Kontrasts lässt sich durch Landbewegungen erklären.
Während der letzten Eiszeit drückten riesige Eisschilde die Erdkruste nach unten. Tausende Jahre nach deren Rückzug hebt sich das Land in Teilen Skandinaviens und Kanadas immer noch. An anderen Orten, darunter Abschnitte der US-Ostküste, sinkt das Land ab, weil ehemalige Gletscherausbuchtungen zusammenbrechen. Lokale Bodensenkungen können den relativen Anstieg weiter beschleunigen.
Der Ozean verhält sich nicht einheitlich, ebenso wenig wie das Land unter uns.
Noch auffälliger ist, dass viele der längsten Pegelmessreihen bemerkenswert linear verlaufen.
Der nachstehende Vergleich von neun Messstationen veranschaulicht dies. Die quadratischen Anpassungen (in Rot) weichen relativ wenig von den geradlinigen Trends ab. Sechs zeigen eine moderate positive Beschleunigung, zwei eine negative Beschleunigung und Honolulu praktisch gar keine. In den meisten Fällen weichen die gekrümmten Anpassungen kaum von den geraden Linien ab.
Die Unterscheidung zwischen dem sich verändernden globalen Durchschnitt, wie er sich aus den Satellitendaten ergibt, und den tatsächlichen Wasserständen an den einzelnen Küsten ist in der wissenschaftlichen Literatur ein weit reichendes Thema.
Im Jahr 2017 stellten Forscher der NASA ein mutmaßliches Kalibrierungsproblem bei frühen TOPEX-Satellitenmessungen fest, bei denen die Abweichungen beim Meeresspiegel offenbar bis zu etwa 5 mm betrugen. Vergleiche mit Pegel-Messstationen trugen dazu bei, das Problem aufzudecken.
Eine nachfolgende Studie aus dem Jahr 2019 in „Scientific Reports“ wandte eine alternative Satellitenkalibrierung an und stellte fest, dass die geschätzte globale Beschleunigung im Zeitraum 1993–2016 bei einem Konfidenzniveau von 95 % statistisch nicht mehr von Null zu unterscheiden war.
Diese Forscher zeigten, dass die Beschleunigung des Meeresspiegel-Anstiegs erheblich davon abhing, wie die Satellitenmessungen verarbeitet wurden.
Und die Korrekturen gehen weiter.
Eine im Mai 2026 in „Science Advances“ veröffentlichte Studie senkte die geschätzte Beschleunigung seit Beginn der Satellitenbeobachtung von 1,20 auf 0,83 mm pro Jahr pro Jahrzehnt – eine Verringerung um etwa 31 % –, nachdem Korrekturen hinsichtlich des Wassergehalts in der Atmosphäre vorgenommen worden waren.
Satellitendaten werden als unwiderlegbare Beobachtungsdaten verkauft und mit außergewöhnlicher Präzision präsentiert, doch die daraus resultierenden Beschleunigungsschätzungen sind nach wie vor anfällig für Kalibrierungsentscheidungen und Korrekturen und werden ständig überarbeitet – sogar noch im Jahr 2026.
Für Gemeinden, denen eine „unmittelbar bevorstehende Überflutung“ droht, zählt der Wasserstand an ihren eigenen Küsten – nicht ein globaler Durchschnittswert, der von Satellitenkalibrierungen, modellbasierten Korrekturen und statistischen Auswertungen abhängt.
Lokale Wasserstände, Landverschiebungen, Sturmfluten und Hochwasserschwellen bestimmen das tatsächliche Risiko.
Die seit einem Jahrhundert bestehenden Gezeitenpegel liefern die unverzichtbare Realitätsprüfung: Was das Wasser tatsächlich an der Küste tut, und nicht, was ein aus Satellitendaten abgeleiteter globaler Durchschnitt vermuten lässt.
Link: https://electroverse.substack.com/p/europe-and-asia-face-cold-snaps-as?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke. Alle verlinkten Studien sind aber frei zugänglich)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
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Siehe auch Youtube
„Gorilla science“ Willy Soon
IPCC TAR 11
Dr. Robert Balling: Der IPCC stellt fest, dass „keine signifikante Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs während des 20. Jahrhunderts festgestellt wurde“.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/TAR-11.pdf
AR6 dito
Beschleunigung des Anstiegs.
Ich habe die KI die Trockenlegung des Bodenkörpers für Deutschland ausrechnen lassen:
Trink und Brauchwasserentnahme aus dem Bodenkörper Deutschlands, meist aus größeren Tiefen: 6 Milliarden Kubikmeter jährlich
Wenn man die gesamten 6 Milliarden Kubikmeter Grundwasserentnahme gleichmäßig auf die deutsche Landfläche verteilt, entspricht das einer Wasserschicht von rund 16,8 mm jährlich, sagt die Ki.
Was zusätzlich durch weitere jährliche Bodenversiegelung, Asphaltierung, Trockenlegungen und Landschaftsdrainagen mitsamt Humuszerstörung ins Meer gelangt tut sich die KI schwerer, sie schätzt den jährlichen zunehmenden Wasserverlust in den oberen Bodenschichten auf 1,3 bis 3,9 Milliarden Kubikmeter
Interessanter dürfte sein, was von den etwa 300 Milliarden Kubikmeter Niederschlag auf Deutschland bereits heute oberirdisch abließt.
Zusammen mit der KI hab ich heute nachmittag daran gearbeitet.
Ergebnis: Die Google KI meint, dass momentan etwa 32% des Niederschlages sofort oberirdisch abließt und alle fünf Jahre kämen etwa 1% dazu. Das wären somit 3 Milliarden Kubikmeter Zunahme in fünf Jahren.
Dieser Wert unterscheidet sich allerdingst von den obigen 1,3 bis 3,9 Milliarden Kubikmeter, welchen ChatGPT oben jährliche Zunahme heute morgen errechnet hat.
Die KI hat richtigerweise erkannt, dass Deutschland immer trockener wird und die Hochwassergefahr steigt bei einem plötzlichen Starkregen. Sie hat mir mitgeteilt, Deutschland habe keine Niederschlagsproblem, sondern ein Problem mit der Wasserzurückhaltung, das sich jährlich verschlimmert.
Wie hoch ist der globale Anstieg des Meeresspiegels wirklich? Aus dem Inhalt:
Eine im Mai 2026 in „Science Advances“ veröffentlichte Studie senkte die geschätzte Beschleunigung seit Beginn der Satellitenbeobachtung von 1,20 auf 0,83 mm pro Jahr pro Jahrzehnt
ChatGPT meldet dagegen: „Der weltweite Meeresspiegel steigt derzeit um etwa 3,7 bis 4 mm pro Jahr. Der Anstieg beschleunig sich zunehmend“. Auf Nachfrage gibt die KI allerdings zu, aufgrund von Satellitenmessreihen werde der Anstieg anschließend statistisch berechnet.
Was schließen wir aus den Messungen und Berechnungen? Antwort nichts.
Ob der Meeresspiegel steigt oder fällt ist viel stärker davon abhängig, ob sich das Land senkt oder hebt, ebenso der Ozeanboden wie auch im Artikel vermerkt wird.
Wichtiger wäre somit eine Volumenwasserbestimmung aller Ozeane, nimmt diese zu und wieviel jährlich? Und meine Antwort: ja, das Volumen aller Ozeane muss zunehmen, weil:
1) Wir Menschen legen die 31% Landfläche seit Jahrzehnten trocken durch Bebauung und Aspahaltierung, aber auch die freie Landfläche durch Drainagen, momentan ist der Waldboden dran in Deutschland aufgrund der industriellen Waldnutzung braucht man festen Untergrund.
2) Dazu kommt die Humusvernichtung in Deutschland, Humus ist wie ein nasser Schwamm, der kaputt gemacht und ausgepresst wird.
3) Die ständige Trinkwassergewinnung und Industriewassergewinnung aus größeren Tiefen, nach Gebrauch geht alles sofort ins Meer und nicht mehr zurück in die Tiefen des Festlandes.
Alles zusammen erhöht ständig und täglich das Meerwasservolumen. Die Niederschläge -also das was zurückkommt- blieben in Deutschland seit 140 Jahren etwa gleich, sagt der DWD.
Einen Punkt will ich nachreichen, der jedoch im Vergleich zu den großflächigen Trockenlegungen der Landflächen weniger ins Gewicht fällt: Sedimentauffüllungen
Alle Flüsse der Welt transportieren Sedimente ins Meer. Die KI hat mir ausgerechnet, diese Auffüllung der Ozeanbecken hebt den Meeresspiegel aber nur um 2 mm in 100 Jahren an.
Noch geringer ist die Sedimentauffüllung durch Meeresvulkane. Sie hebt den Meeresspiegel nur um 1mm in 100 Jahren an, sagt die KI.
Und nochmals geringer ist die Küsten- und Inselerosion, laut KI nur 0,05mm in 100 Jahren.
Der Meßpegel in Cuxhaven-Steubenhöft reicht über Dekaden zurück, ist nicht nur nach den Aussagen des BSH repräsentativ für die Deutsche Bucht, sondern stimmt weitestgehend mit dem global postulierten Meeresspiegelanstieg von 20 cm/Jahrhundert überein. Phasen von Beschleunigungen und Abfall des Meeresspiegelanstiegs wechseln sich ab (Abb.). Es gibt keinen Trend bei einer Beschleunigung nur weil Forscher gerne etwas modellieren wollen und für ihre modellierten „Erkenntnisse“ zum Klimawandel bezahlt werden (wollen). Ansonsten darf jeder kritische Zeitgenosse sich gerne auch mit Inselentwicklungen im Nationalpark Wattenmeer beschäftigen. Wenn man heute in den MSM liest, Inseln wie Memmert, Spiekeroog, Mellum et al. wären dem Untergang durch den Meeresspiegelanstieg geweiht, sollte als Leser sich zunächst mit den Flächenzahlen der letzten Dekaden beschäftigen, z.B. auf Wikipedia. Beispielsweise Memmert und Mellum sind seit dem 19. Jahrhundert gewachsen, waren teilweise zunächst nur als Hochsande definiert. Heute ist die Kachelotplate Juist westlich vorgelagert, könnte sich mit Memmert vereinigen. Wer sich gerne mit Dynamik und Sedimentbilanzen im Gezeitenstrom beschäftigt sollte es in diesem Gebiet tun. Wie im Artikel ganz richtig betont: Nicht ein imaginärer vom CO2-Anstieg induzierter Meeresspiegelanstieg entscheidet über unsere Inselwelt. Dafür sind die Sturmfluten verantwortlich. Das war immer so und wird auch weiterhin so sein. Und der Küstenschutz versucht verzweifelt und steuerfinanziert das zu verhindern was friesischen Inseln nun einmal gerne machen: wandern!
Danke für die grafische Darstellung des Meeresspiegel-Anstiegs um ca. 20 cm.
„Vor zwanzig Jahren gewann Al Gore den Friedensnobelpreis mit dem Film „An inconvenient truth“. Das dort bis 2020 angekündigte vollständige Abschmelzen des Nordpols samt gehörigem Anstieg des Meeresspiegels samt Versinken der Südseeinseln ist nicht eingetreten.
Ganz im Gegenteil, die Südseeinseln wachsen sogar mehrheitlich aus dem Meer heraus und die Eisbedeckung an beiden Polen hat so stark zugenommen, dass wieder Schiffe im Packeis festsitzen. In der Antarktis ist das gerade neulich geschehen, trotz Sommer dort.
Seit 2021 nimmt das antarktische Eis nach vorher kräftigen Rückgängen um über 100 Milliarden Tonnen pro Jahr zu!“ tkp.at.
Ein Anstieg eines Meeresspiegels zu messen, wobei Meere 70% unserer Erdoberfläche ausmachen, ist absurder Blödsinn !
Alles ist in Bewegung. Hier wird sich was zurecht modelliert, geschätzt, gerechnet. Wer will, findet überall Meeresanstiege und Absenkungen….
Bei bis zu 13 m Tidenhub. Da lassen sich 0,5 mm aus 1000km Entfernung leicht messen.
Ist der Meeresspiegel in der Deutschen Bucht um 20 cm/Jahrhundert angestiegen oder ist die Insel gesunken?
Der Artikel hat doch schön erklärt, dass sich ständig das Meer oder die Landfläche irgendwo über Zeiträume hebt oder senkt.
Wie vergleicht man richtig? Die Satelliten müßten die Volumenzu- oder Abnahme allen Meerwassers über längere Zeiträume messen und vergleichen. Und zwar immer mit derselben Software und anschließend mit derselben statistischen Auswertungsmethode
Ich gehe selbst von einer Zunahme des Volumens aus, der Hauptgrund ist die Trockenlegung der Landflächen überall auf der Welt durch uns Menschen und diese nimmt stetig zu, schon weil die Menschheit zunimmt. Und in Deutschland ist sie zunehmend, obwohl die Bevölkerung kaum zunimmt. Das dem Land ständig entzogene Wasser füllt das Meer auf.
Und die Temperaturzunahme des Meerwasssers? Die etwa 1 Grad Wassererwärmung seit 50 Jahren bezieht sich eh nur auf die oberen Schichten. Nehmen wir die Erwärmung bis in 50m Tiefe, – tiefer kommt kein Sonnenstrahl – dann errechnet sich eine Erhöhung des Meeresspiegels aus der Erwärmung einmalig um 1,3 cm.
Die andere Frage ist: Hat sich das Ozeanwasser überhaupt global erwärmt?, für die deutsche Bucht ist das gesichert, aber global gibt es kein vergleichbares über 50 Jahre zuverlässiges Messsystem.
Hinzukommt, das in diesen 20cm/Jahrhundert Meeresspiegelanstieg noch 5-10cm/Jahrhundert Landsenkung stecken.
Sodann beschreiben Sie sehr gut das Wirken der thermodynamischen Kräfte, als Teil der Klimaformung, auf die Inselgestaltung.
Ob da starre Anpassungsversuche – das Aufhalten der natürlichen Inselwanderungen -, letztlich auch ökonomisch und oder überhaupt erfolgreich sind, kann man durchaus anzweifeln.
Dynamik der Natur zu akzeptieren kann auch sehr weise sein, die nächste Große Mandränke kommt eben etwas später und heftiger, Ahrtal, oder?
Beschleunigung pro Dekade. „Wissenschaftlich“ erforschter Anteil von „Landwasserspeicher“ auf den Meeresspiegelanstieg https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aea0652 . Die ha’m doch nicht mehr alle Latten am Zaun.
Berechnet mit Quantencomputern? Je leistungsfähiger die Computer, umso geistloser die Ergebnisse.
Da ist was dran!
Na klar, wenn die „KI“ nur das zu sehen bekommt, was dem Narrativ entspricht oder was man vergisst zu blockieren…