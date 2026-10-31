Die 17. Internationale Klima- und Energiekonferenz (IKEK) fand im Juni erfolgreich in der Messe Halle/S statt. Am selben Ort wird der TvR-Medienverlag mit EIKE-Informationen mit einem Stand auf der Alternativen Buchmesse „Seitenwechsel“ am 7. und 8. November vertreten sein. Autor und EIKE Vizepräsident Michael Limburg signiert auf dem Stand des Kopp Verlages sein Buch. (s.u.)

Im Jahr 2025 wurden unerwartet viele Besucher verzeichnet – satte 6.500! 2026 werden sogar 11.000 in mehreren Hallen erwartet, die von vier Caterern versorgt werden. Der TvR-Medienverlag hat auch wieder einen Stand.

Hier können Sie die angebotenen Bücher von TvR einsehen:

Hier die aktuellen Publikationen von EIKE:

Autor Michael Limburg signiert auf dem Stand des KOPP Verlages am 7.11.26 von 12.00 – 13:00 Uhr sein Buch

Aus dem Pressetext von „Seitenwechsel“, organisiert von Susanne Dagen aus dem Buchhaus Dresden-Loschwitz:

„Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste.“

— Heinrich Heine Nach dem überwältigenden Publikums-Erfolg unserer Premiere freuen wir uns nun auf die 2. Büchermesse SEITENWECHSEL, die den kritischen Stimmen, den freiheitlichen Gedanken und den oppositionell konservativen Meinungen wieder viel Bühne geben wird. Ganz unterschiedliche Verlage und Autoren werden sich in Halle treffen, um die freie Kraft des Wortes zu präsentieren, zu diskutieren und zu feiern. Denn: Kluge und starke Worte haben uns schon immer den Weg gewiesen… Unsere Messe feiert die Vielfalt und Kreativität des Verlagswesens und den einzigartigen Beitrag kleiner, unabhängiger Buchverlage zur literarischen Landschaft.

Freiheitlich entsteht hier eine Plattform, die die Stimmen und Visionen dieser Verlage stärker ins Rampenlicht rückt. Denn diese Messe bietet auch kleinen Verlagen eine finanziell erschwingliche Bühne. Sie fördert damit Autoren, die bereit sind, neue Perspektiven zu eröffnen, verschiedenste gesellschaftliche Themen zu beleuchten und dabei oft mutig gegen den Strom schwimmen. Entdecken Sie in einem neuen Rahmen die Mannigfaltigkeit der Literatur: Von poetischen Werken über gesellschaftspolitische Essays bis hin zur Kreativität der BuchKunst.

Selbstverständlich ist Direktverkauf möglich und erwünscht.

Ein Tipp von Mitteldeutschen: Die Stadt Halle/S erlebt nur selten Messeanstürme in dieser Größenordnung und hat daher nur mäßig große Hotelkapazitäten. Die Messe befindet sich im Südosten der Stadt nahe den Autobahnabfahrten der A9. In den Ortschaften um Dieskau/Kabelsketal finden sich im Netz kleine Pensionen und Privatunterkünfte.