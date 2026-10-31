Die 17. Internationale Klima- und Energiekonferenz (IKEK) fand im Juni erfolgreich in der Messe Halle/S statt. Am selben Ort wird der TvR-Medienverlag mit EIKE-Informationen mit einem Stand auf der Alternativen Buchmesse „Seitenwechsel“ am 7. und 8. November vertreten sein. Autor und EIKE Vizepräsident Michael Limburg signiert auf dem Stand des Kopp Verlages sein Buch. (s.u.)
Im Jahr 2025 wurden unerwartet viele Besucher verzeichnet – satte 6.500! 2026 werden sogar 11.000 in mehreren Hallen erwartet, die von vier Caterern versorgt werden. Der TvR-Medienverlag hat auch wieder einen Stand.
Hier können Sie die angebotenen Bücher von TvR einsehen:
Hier die aktuellen Publikationen von EIKE:
Autor Michael Limburg signiert auf dem Stand des KOPP Verlages am 7.11.26 von 12.00 – 13:00 Uhr sein Buch
Aus dem Pressetext von „Seitenwechsel“, organisiert von Susanne Dagen aus dem Buchhaus Dresden-Loschwitz:
„Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste.“
— Heinrich Heine
Nach dem überwältigenden Publikums-Erfolg unserer Premiere freuen wir uns nun auf die 2. Büchermesse SEITENWECHSEL, die den kritischen Stimmen, den freiheitlichen Gedanken und den oppositionell konservativen Meinungen wieder viel Bühne geben wird.
Ganz unterschiedliche Verlage und Autoren werden sich in Halle treffen, um die freie Kraft des Wortes zu präsentieren, zu diskutieren und zu feiern.
Denn: Kluge und starke Worte haben uns schon immer den Weg gewiesen…
Unsere Messe feiert die Vielfalt und Kreativität des Verlagswesens und den einzigartigen Beitrag kleiner, unabhängiger Buchverlage zur literarischen Landschaft.
Freiheitlich entsteht hier eine Plattform, die die Stimmen und Visionen dieser Verlage stärker ins Rampenlicht rückt. Denn diese Messe bietet auch kleinen Verlagen eine finanziell erschwingliche Bühne. Sie fördert damit Autoren, die bereit sind, neue Perspektiven zu eröffnen, verschiedenste gesellschaftliche Themen zu beleuchten und dabei oft mutig gegen den Strom schwimmen. Entdecken Sie in einem neuen Rahmen die Mannigfaltigkeit der Literatur: Von poetischen Werken über gesellschaftspolitische Essays bis hin zur Kreativität der BuchKunst.
Selbstverständlich ist Direktverkauf möglich und erwünscht.
Ein Tipp von Mitteldeutschen: Die Stadt Halle/S erlebt nur selten Messeanstürme in dieser Größenordnung und hat daher nur mäßig große Hotelkapazitäten. Die Messe befindet sich im Südosten der Stadt nahe den Autobahnabfahrten der A9. In den Ortschaften um Dieskau/Kabelsketal finden sich im Netz kleine Pensionen und Privatunterkünfte.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
„Die Gedanken sind frei…“
Radio Ösiwan hat gerade gemeldet, dass unsere Regierung das neue Klimaschutzgesetz beschlossen hat, worin die Klimaneutralität bis 2040 bzw. 2050 vorgeschrieben wird. Richtig zufrieden sei jedoch niemand damit…
Die sind so vollkommen fertig, dass sie nur noch Unzufriedenheit beschließen können!!
😊
https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/klimamachtgeschichte-100.html
2025_10_24
Als vor etwa 11.000 Jahren die letzte Eiszeit zu Ende ging und sich die Eispanzer nach Norden zurückzogen, begann eine sehr stabile Klimaperiode, die aufstrebende Hochkulturen ideale Entwicklungsbedingungen bot. Aber auch geringere Klimaschwankungen führten in Europa zu historischen Umwälzungen. ….
Kulturgeschichte
Die Kleine Eiszeit in der Kunst https://www.welt.de/kultur/history/gallery11985655/Die-Kleine-Eiszeit-in-der-Kunst.html
Was ist, wenn der Winter immer länger dauert? Die „Kleine Eiszeit“ brachte den Menschen nach dem Mittelalter für Jahrhunderte Not und Elend. Die Schuld gab man den Hexen…
2010_12_15
https://www.welt.de/geschichte/article11639867/ Was-ist-wenn-der-Winter- immer- laenger- dauert.html
Zu Beginn der Neuzeit wurden in Europa „Hexen“ verbrannt, weil man sie für schlechtes Wetter verantwortlich machte. Tatsächliche Ursache war die Kleine Eiszeit: Ein Klimawandel in Europa, aus dem wir viel für heute lernen können.
2022_01_14 https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-schon-zur-kleinen-eiszeit-gab-es-fake-news,SuOEOwH
Erderwärmung bescherte Römischem Reich fette Jahre
Olivenbäume, Weinreben und anderes, was man eher aus wärmeren Regionen kennt, warf vor 2000 Jahren auf britischem Boden Erträge ab. Tacitus (58-117), der so akkurate römische Historiker, hat es der Nachwelt überliefert.
2015_12_09
https://www.welt.de/geschichte/article149773123/Erderwärmung-bescherte-Roemischem-Reich-fette-Jahre.html
Im Mittelalter wuchsen in Deutschland Zitronenbäume.
In England wurden ebenfalls Wein und Olivenbäume angebaut. Es war wärmer als heute, Mittel- und Nordeuropa hatte seine Blütezeit! TERRA-X
2023_08_26
24.50min-25.50min
https://www.zdf.de/play/dokus/terra-x-112/wein-eine-geschichte-durch-die-jahrtausende-doku-100?staffel=2023
Hoffentlich berichten die „Mainstream-Medien“ von der Messe. Das wird sicher wieder sehr lustig.