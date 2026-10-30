Ein Energieexperte erklärt, warum das „Netto-Null“-Ziel das System anfällig für schwerwiegende Stromausfälle macht.
[Alles hier Beschriebene gilt natürlich 1 : 1 auch für unser Land! – Alle Hervorhebungen im Original. A. d. Übers.]
Letzte Woche veröffentlichte „The Scotsman“ einen Artikel von mir, in dem ich die Frage stellte, ob das britische Stromnetz den Sicherheitstest bestehen würde, den jede Ölplattform in der Nordsee bestehen muss, bevor sie in Betrieb genommen werden darf.
Dies ist der Hintergrund dieses Artikels: Wie ein Stromnetz funktioniert, wie es ausfallen kann und warum ein Ingenieur aus einer sicherheitskritischen Branche Bedenken hinsichtlich unseres Stromnetzes hat.
Eine Maschine von der Größe eines Landes
Ein Stromnetz muss in jedem Augenblick genau so viel Strom erzeugen, wie es verbraucht, weil Leitungen fast nichts speichern können. Ingenieure beobachten zwei Anzeigen, um festzustellen, ob das Netz stabil ist.
Die erste ist die Frequenz: der Takt des Wechselstroms, in Großbritannien 50 Mal pro Sekunde. Er ist überall im verbundenen Netz gleich. Dieser gemeinsame Takt ist das, was ein Netz ausmacht: nicht, dass alles miteinander verkabelt ist, sondern dass alles im Gleichschritt läuft.
Wird weniger Strom erzeugt, als die Kunden verbrauchen, verlangsamt sich das gesamte Netz; wird mehr erzeugt, beschleunigt es sich. Die zweite Größe ist die Spannung, die wie der Druck in einer Wasserleitung funktioniert. Sie variiert von Ort zu Ort, und nur Geräte in der unmittelbaren Nähe können sie ausgleichen.
Beide Anzeigen müssen innerhalb enger Grenzen bleiben, um die Maschinen zu schützen. Turbinen in Kraftwerken sind für eine bestimmte Drehzahl ausgelegt, und der Betrieb mit einer anderen Drehzahl führt zu Verschleiß.
Zu hohe Spannung zerstört die Isolierung in Kabeln und Geräten, zu niedrige Spannung führt zur Überhitzung von Motoren. Außerhalb der Grenzwerte schalten sich Maschinen aus Sicherheitsgründen ab – meist genau dann, wenn das Netz sie am dringendsten benötigt.
Drei Stellen, die frei wurden
Seit einem Jahrhundert halten die großen, rotierenden Generatoren in Kohle-, Gas-, Kernkraft- und Wasserkraftwerken beide Zeiger in Schach. Neben der Energieerzeugung erfüllen sie jeweils drei weitere Aufgaben, die im Preis enthalten sind.
Ihre schwere, rotierende Masse wirkt wie ein Schwungrad: Wenn ein anderes Kraftwerk ausfällt, wirkt sie der Verlangsamung entgegen und verschafft so wertvolle Sekunden, bis die Notstromversorgung einspringt. Ingenieure bezeichnen dies als Trägheit.
Wenn Blitzschlag oder ein umgestürzter Baum einen Kurzschluss verursacht, gibt ein rotierender Generator – rein physikalisch bedingt – einen Stromstoß ab, der ein Vielfaches seiner Nennleistung beträgt. Dieser Stromstoß ist das Signal, das den automatischen Schaltern des Netzes mitteilt, welche beschädigte Leitung abgeschaltet werden muss.
Und seine Steuerungen regeln die lokale Spannung nach oben oder unten, um sie innerhalb des zulässigen Bereichs zu halten.
Windkraft, Solarenergie, Batterien und die Kabel nach Europa werden stattdessen über Leistungselektronik, sogenannte Wechselrichter, miteinander verbunden. Die meisten der heute in Betrieb befindlichen Wechselrichter tragen nicht zur Trägheit bei. Ihre Elektronik begrenzt den Fehlerstrom auf einen Wert nahe der normalen Ausgangsleistung, weil ein höherer Wert zum Durchbrennen führen würde.
Und sie tragen nur dann zur Aufrechterhaltung der Spannung bei, wenn sie dafür ausgelegt sind und entsprechende Anweisungen erhalten. Ersetzt man eine Tankstelle durch einen Solarpark gleicher Nennleistung, sinkt die Alarmhäufigkeit auf einen Bruchteil, und die Schalter haben möglicherweise Schwierigkeiten zu entscheiden, welche Leitung sie unterbrechen sollen, bevor sich der Fehler ausbreitet.
Wie Netze zusammenbrechen
Stromnetze werden nach einer Regel betrieben, die Ingenieure als „N-1“ bezeichnen, also „N minus eins“: Das Netz muss den Ausfall eines beliebigen Kraftwerks oder einer beliebigen Leitung verkraften können, ohne dass jemand ohne Strom dasteht. Großbritannien scheint diese Regel am 23. Juni während einer Hitzewelle gebrochen zu haben. Und selbst wenn die Regel eingehalten wird, kommt es zu Problemen, wenn mehrere Komponenten gleichzeitig ausfallen.
Jede Maschine, die sich vom Netz trennt, gibt ihre Last an die verbleibenden Maschinen weiter. Sind diese bereits an ihrer Belastungsgrenze angelangt, fallen auch sie aus. Die Untersuchung zum Stromausfall in Nordamerika im Jahr 2003 brachte es auf den Punkt: Eine Kettenreaktion „kann, sobald sie einmal begonnen hat, nicht mehr durch menschliches Eingreifen gestoppt werden“.
Die letzte Verteidigungsmaßnahme besteht darin, ganze Kundengruppen automatisch abzuschalten und dabei einige zu opfern, um den Rest zu retten. Am 9. August 2019 schlug in Großbritannien ein Blitz in eine Leitung ein, woraufhin ein Offshore-Windpark und eine Tankstelle ausfielen.
Etwa eine Million Kunden waren ohne Strom, doch innerhalb von 45 Minuten war die Versorgung für alle wiederhergestellt. Das Netz hielt stand. Das war eine kontrollierte Abschaltung, kein Stromausfall.
Anders in Spanien. Dort kam es am 28. April 2025 zu einem Stromausfall. Es war ein ruhiger, sonniger Tag mit geringem Strombedarf, und die schwach ausgelasteten Leitungen ließen die Spannung steigen. Es waren zu wenige konventionelle Kraftwerke in Betrieb, um die Spannung zu senken, und einige davon fielen zudem aus.
Als die Spannung stieg, schalteten sich die Generatoren nacheinander ab, wobei jede Abschaltung die Spannung weiter in die Höhe trieb. Die Abschaltung von Verbrauchern verschlimmerte die Situation noch, weil eine geringere Last die Spannung weiter immer weiter steigen ließ. Etwa 27 Sekunden nach der ersten großen Abschaltung gingen in Spanien und Portugal alle Lichter aus.
Warum „Netto-Null“ dies erschwert
„Net Zero“ schaltet die Anlagen ab, die alle drei Aufgaben erfüllten, und ersetzt sie durch Anlagen, die nur wenige oder gar keine davon übernehmen. Jede Funktion, die früher zu einem Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerk gehörte, muss nun entweder zugekauft oder entbehrt werden.
Großbritannien tut beides. NESO, der Netzbetreiber, bezahlt nun für Stabilität als eigenständige Funktion: meist laufende Anlagen, die keinen Brennstoff verbrennen und keine Energie verkaufen, sondern lediglich dazu dienen, Last und Kurzschlussstrom bereitzustellen.
Zwei seiner Stabilisierungsmaßnahmen kosteten 328 Millionen Pfund bzw. 323 Millionen Pfund. Diese Kosten schlagen sich in Ihrer Rechnung als Ausgleichsabgabe nieder und sind Teil der Position „Ausgleichskosten“ auf unserer Subventionsuhr.
Unterdessen wurde das Mindestdrehgewicht, das im System aufrechterhalten wird, um 15 % gesenkt – eine Maßnahme, die im Mai von der Regulierungsbehörde Ofgem genehmigt worden war. Bei der Überprüfung, die dieser Senkung zugrunde lag, ging es darum, die Kosten einer Sicherheitsmarge gegen das Risiko ihres Verlusts abzuwägen. In diesem Jahr hat die Marge den Kürzeren gezogen.
Auch die Gefahr hat sich verlagert. Eine kalte, windstille Woche im Winter ist eine Verknappung, die man kommen sieht, und die Antwort darauf sind geplante Einschnitte im Netzbetrieb: unangenehm, aber kontrollierbar. Das Risiko eines Stromausfalls steigt nun an hellen, sonnigen Tagen, an denen die Nachfrage gering ist und nur wenige Kraftwerke in Betrieb sind.
Genau das waren die Bedingungen in Spanien. Die britische Nachfrage sank im vergangenen Jahr auf 12,8 Gigawatt, gegenüber einem Winterspitzenwert von etwa 46.
Ein milder Tag klingt nach einem sicheren Tag für einen Stromausfall. Das ist er jedoch nicht, denn ein Stromausfall legt alles, was mit Strom betrieben wird, auf einen Schlag lahm: Telefone und das Internet, medizinische Geräte für den Heimgebrauch, Wasserpumpen und Abwasserentsorgung, Zapfsäulen, Kartenzahlungen und Geldautomaten – und damit auch die Geschäfte.
Der Notfallplan der Regierung sieht vor, dass alle erst nach fünf oder sechs Tagen wieder ans Netz angeschlossen werden. Doch das ist nur eine Schätzung: Großbritannien hat noch nie einen Totalausfall erlebt, daher musste das gesamte Stromnetz noch nie in der Praxis neu gestartet werden.
Und diese letzte Verteidigungsmaßnahme – rotierende Stromabschaltungen – verliert an Wirksamkeit. Sie funktioniert, indem ganze Stadtteile vom Netz genommen werden, um den Bedarf zu senken. Doch an einem sonnigen Mittag erzeugen viele dieser Haushalte auch selbst Strom über Solaranlagen auf dem Dach, sodass jede Abschaltung sowohl die Versorgung als auch die Nachfrage verringert und somit weniger Wirkung zeigt.
Weil weniger rotierende Masse im Netz vorhanden ist, sinkt auch die Frequenz schneller, wodurch weniger Zeit bleibt, damit die Abschaltungen wirken können. Laut eigenen Untersuchungen von NESO wurde das System für keines dieser Probleme konzipiert, was „die Wirksamkeit mindert“.
Die andere Seite
Befürworter der Detransition sagen, all dies sei lösbar. Kraftstofffreie Rotationsmaschinen und neuere Wechselrichter, die ein Schwungrad imitieren, können einen Großteil der Arbeit übernehmen, und NESO kauft sie bereits ein.
Doch „lösbar“ heißt nicht „gelöst“, und es ist auch nicht kostenlos. Keine dieser Kosten taucht in dem Großhandelspreis auf, der angegeben wird, um zu zeigen, dass „erneuerbare Energien“ günstig sind.
Sie werden stückweise eingekauft, nachdem die Anlage stillgelegt worden ist, die diese Funktionen einst übernommen hatte, während die Margen gekürzt werden, um die Kosten niedrig zu halten.
Das gab es bisher noch nie. Noch ist kein großes Stromnetz weltweit überwiegend mit Wind-, Solar- und Batteriestrom betrieben worden, während gleichzeitig so wenige rotierende Kraftwerke im Hintergrund laufen. Der Geschäftsführer von NESO bezeichnet das Stabilitätsprogramm als „Weltneuheit“ – und meint das als Lob.
Großbritannien führt ein kolossales Experiment mit einem System durch, das zum Scheitern verurteilt zu sein scheint.
Das bedeutet keineswegs, dass die Lichter gleich ausgehen werden. Es bedeutet vielmehr, dass sich die Sicherheit des Stromnetzes von physikalischen Gesetzmäßigkeiten – die kostenlos waren – hin zu Verträgen, Einstellungen, Ermessensentscheidungen und Experimenten verlagert, die ihren Preis haben.
In Spanien ging es innerhalb von 27 Sekunden von einer Störung zum Stromausfall.
Die entscheidende Einschätzung war bereits Monate zuvor getroffen worden.
Mehr bei dailysceptic.org
Link: https://climatechangedispatch.com/eco-lunacy-is-pushing-britain-towards-electricity-blackouts/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Klima ist Vergangenheit und kann deshalb nicht geschützt werden‘ https://de.wikipedia.org/wiki/Klima https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
Schul-Chemie
CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.
Schul-Biologie
CO2 ist Dünger
Zu wenig CO2 –> CO2 Begasung & Düngung alle Infos https://www.gasido.de/blog/posts/co2-im-gewaechshaus-co2-begasungduengung-alle-infos
NASA-Satellitendaten belegen „schockierend großen“ Düngeeffekt durch CO₂
2021_10_20
https://www.epochtimes.de/umwelt/nasa-satellitendaten-belegen-schockierendgrossen-duengeeffekt-durch-co%E2%82%82-a3625655.html
National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/
Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth_ CO₂ Fertilization of US Field Crops Issue Date October 2021 Revision Date December 2025
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29320/w29320.pdf
https:/doi.org/10.3386/w29320
We find that a 1 ppm increase in CO2 equates to yield increases for corn, soybeans, and winter wheat of 0.12%, 0.13%, and 0.19%, respectively. The fertilization effect is smaller for corn (a C4 crop) and greater for soybeans and winter wheat (C3 crops), consistent with findings from controlled experiments.
CO2 Effekte auf Nahrungspflanzen
Effects of climate change on global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios
2004_01_09
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2003.10.008
https://www.preventionweb.net/files/1090_foodproduction.pdf
Agrar-Professor:
Mehr CO₂, mehr Vegetation – Das „Umweltgift“ sichert unser Überleben
2022_03_02 https://www.epochtimes.de/umwelt/co2-anstieg-foerdert-vegetation-agrarwissenschaftler-prof-merbach-a3707122.html
Höhere CO2-Konzentration fördert Wachstum der Pflanzen und Ertrag für Bauern
2023_08_11
https://tkp.at/2023/08/11/hoehere-co2-konzentration-foerdert-wachstum-der-pflanzen-und-ertrag-fuer-bauern/
Neue Studie: Indien wird grüner
Analysis of net primary productivity trends in India by incorporating the direct effect of CO2 fertilization in MODIS data
2026_01_08
Satelliten zeigen deutlich, dass Indien grüner wird. Mehr Blätter, mehr Vegetation, mehr Pflanzenwuchs.
Neue Studie des Indian Institute of Technology Bombay:
https://doi.org/10.1088/2515-7620/ae2e98
Increasing tree size across Amazonia
2025_09_25
„Wir stellen fest, dass die Baumgröße in allen Größenklassen zugenommen hat… Die beobachteten Muster entsprechen den Erwartungen aufgrund der erhöhten Ressourcenverfügbarkeit, insbesondere aufgrund des steigenden atmosphärischen CO₂- Gehalts.“
https://doi.org/10.1038/s41477-025-02097-4
Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds
NASA
2016_04_26
https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-study-finds/
Rising CO2 Levels Greening Earth NASA Goddard
2016_04_16
https://www.youtube.com/watch?v=zOwHT8yS1XI
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIRO
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia 2013_07_03
https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
Nach dem Ende der Kohleförderung des UK, wegen Zurückgehen von eigener Erdöl und Erdgasförderung, und wegen des Preisanstiegs aller fossilen Energierohstoffe wegen Putins und Trumps Kriegen, ist es das Einzige, was UK übrig bleibt, die Exergieproduktion aus Erneuerbaren zu steigern.
Geht der gesamten EU27 genauso.
🥱. Steigern wird sich der IMPORT von Gas und Öl.
In der Zeit ab der Invasion Russlands im Februar 2022 bis zum Herbst 2026 zahlte die Europäische Union mehr als 238 Milliarden Euro an Russland für fossile Brennstoffe und Flüssiggas. Mit s t e i g e n d e r Tendenz.….und genau so wird England agieren.
Die Realität 2026: Zahlen, die überraschen
Viele gehen davon aus, dass Großbritannien kaum noch Öl fördert. Tatsächlich lag die Produktion 2024 bei rund 1,09 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Für 2026 wird ein moderater Rückgang erwartet – aber kein abrupter Absturz.
Gleichzeitig wurden Ende 2024 noch 2,9 Milliarden Barrel Öläquivalent an gesicherten Reserven ausgewiesen. Das reicht nicht für Generationen – aber für Jahrzehnte einer kontrollierten Nutzung.
Hier liegt der Denkfehler vieler Debatten: Weniger heimische Förderung bedeutet nicht weniger Verbrauch. Es bedeutet oft mehr Importe.
2025 lag die britische Energieimportabhängigkeit bei rund 44 %. Flüssigerdgas-Importe verursachen bis zu viermal höhere CO₂-Emissionen als heimische Produktion. Der ökologische Vorteil ist also nicht automatisch gegeben.
Sie veröffentlichen ja weiterhin die Lüge mit den steigenden Importen aus Russland.
EU-Ausgaben für fossile Brennstoffe aus Russland
Die Europäische Union hat seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine mehr als 238 Milliarden Euro für fossile Brennstoffe und Flüssiggas (LNG) aus Russland ausgegeben. Diese Ausgaben zeigen eine steigende Tendenz, insbesondere bei den LNG – Lieferungen ‼️
Allein 2025 wurde für 5,3 Milliarden Euro m e h r LNG aus Rußland bestellt als 2024.
TAZ und Tagesschau, Langer.
Das Lügen können Sie behalten.
Für Leute wie Sie muß niemand lügen. Man zitiert einfach aus der Realität.
Sie machen sich mit jedem Kommentar lächerlicher….
Ihre Zahlen zu Öl- und Gasförderung sind dieselben wie in meiner Grafik, nichts Überraschendes. Die Reserven im Bericht des EI sind allerdings kleiner. und dazu von 2020.
2900/365/1,09=7,3 sind nicht Jahrzehnte, sondern 7,3 Jahre. Und das ist verdammt wenig, zumal 2025 und 2026 schon fast vorbei sind. Bleiben 5,3 Jahre.
Die Importe der EU27 an russischem Öl und Gas waren in 2025 lediglich 17,1 Milliarden Euro. viel weniger als vor Putins Krieg..
21,3 Milliarden, 2025, immer schön ehrlich bleiben.
Weiterhin läuft russisches Gas über Aserbaidschan, Indien und die Türkei…..noch besser über die USA ‼️…in die EU. Den Rest steuert Norwegen bei….
Hauptsache t e u e r und unökologisch.
Was sonst so gemauschelt wird, weiß im Grunde k e i n e r….genau.
Lesch sagt doch. Strom sparen, oder nicht verbrauchen ist die Lösung.
Je mehr Länder in Europa zu solch hochsensiblen Netzkonfigurationen übergehen, desto weniger werden sie auch in der Lage sein, sich gegenseitig zu stützen. D.h., Deutschland in seinem Netto-Null-Wahn wird sich immer weniger darauf verlassen können, vom europäischen Verbundnetz gestützt zu werden.
Es scheint, als ob jede Generation gerne die Erfahrungen der Vorgänger über Bord wirft, um sodann in gesellschaftlichen Experimenten aus eigenen Fehlern lernen zu müssen.
Das ist das Versuch-Irrtum-Spiel, das manchmal den Fortschritt brachte und manchmal Generationen büßen ließ.
Ob es schöpferische oder totale Zerstörung war, zeigt sich immer erst hernach.
Energietransformation, wieder einmal wie Sozialismus, wieder einmal das-Hans-im-Glück – wer will da freiwillig Hans sein, wir alle – unfreiwillig, oder?
Wieso beenden Sie Ihre Feststellungen mit einem fragenden „oder?“?
Das hat sicher verschiedene Gründe, oder?
Ich denke,der Mehrzahl der deutschen Einwohner geht es (noch) sehr gut.Und das ist das Problem.Die Bevölkerung,kann sich nicht vorstellen,das es mal nicht aufwärts geht.Die Mehrheit glaubt an die angeblich erneuerbaren Energien,an den CO2 Wahn,sowie um viele links grüne Ideen.Ich bin auch der Meinung das D weit über seine Verhältnisse lebt.Gem. Einiger Studien sind wohl max 20 Prozent der Bevölkerung Nettozahler.(das bedeutet sie zahlen mehr Steuern und andere Abgaben als sie selbst empfangen) Der Anteil des öffentlichen Dienstes hat in den letzten zwei Jahren wohl um zweihunderttausend zugenommen.Wertschöpfung kann man von dort nicht erwarten,eher zusätzliche Bürokratie.
Die meisten von denen es noch gut geht, sind die in Rente gehenden Babyboomer, in der ersten Reihe sitzend werden sie die Tragikomödie bis zum Ende sehen können, in sofern sie Glück mit der Lebensdauer haben, so oder so, mit kurzer und mit langer, oder?
„Wird weniger Strom erzeugt, als die Kunden verbrauchen, verlangsamt sich das gesamte Netz“
So leid es mir tut, aber das, was dieser Satz vermittelt, gibt es nicht. Was die Kunden verbrauchen, bestimmen die Kunden, niemand anderes.
Und was Kraftwerke erzeugen, ist bis auf das letzte Milli-Ampere genau das, was die Kunden verbrauchen. Zwischen Kunden und Kraftwerken besteht da immer vollkommene Einigkeit. Und diese elektrischen Gesetzen folgende Einigkeit lässt sich auch nicht durch Willensbildung, Abstimmung, grünes Denken und sogar nicht durch Dummheit auch nur um 1 mA ändern.
Und „wenig speichern“ kann ein Netz auch nicht, auch nicht ganz, ganz wenig speichern. Das Netz überträgt Wechselgrößen mit einer Frequenz von 50 Hz, bislang und auch in Zukunft kann man Wechselgrößen nicht speichern.
Es wird Zeit, dass Gedanken und Leistungen zur elektrischen Energieversorgung wieder von denjenigen gestaltet werden, die davon wirklich etwas verstehen.
Elektrizitätslehre und die darin verankerten Gesetze basieren auf Physik. Und Physik ist nicht abstimmungs- und mehrheitsfähig. Auch wenn grüne Politgrößen sich das mit Kugeln Eis vorstellen. Denen sei empfohlen, sich im nächsten Sommer einmal an einem 50 Hz-Wechsel-Eis zu vergnügen. Das gibt es nicht? Herr Trittin wird Ihnen das so aufbereiten, dass sie darüber eine Meinung haben und abstimmen können!
Wollen Sie etwa unserer UN Vollversammlungs Chefin widersprechen? Hat sie doch festgelegt, dass das Netz der Speicher ist. Und dieses mit Gefrierhänchen stabil gehaltenen wird.
……🤣😂🤣👍🏼 Die UN- Tätigkeit ist beendet. Jetzt baerbockt sie als Professorende : innen. 🤯
Mathematik und Grundrechenarten sollen ja auch abgeschafft werden. Das überfordert die lieben Kleinen, besonders wenn das Nachwuchs -Migrierte auch noch Kapazitäten für das Erlernen einer Sprache benötigt.
Ja, bald sind wir so weit.
Wenn der Strom ausfällt und es dunkel wird, holt der Nachwuchs erst einmal ein Tiefkühlhähnchen aus der Gefriertruhe und wundert sich, daß das Licht nicht angeht… und das Handy sich nicht lädt…😂. So geht baerbocken…..
Liebe Sabine, ich will das alles nicht wahrhaben.
Seriöse Medien würden in der Überschrift einen Konjunktiv einbauen.
Genau, etwa so, am besten gleich mehrere Konjunktive:
Hätten wir weniger Irre in der Politik, hätten wir keinen Ökowahnsinn und es gäbe keine Stromausfälle!
Wann zuletzt hatten Sie einen technisch bedingten Stromausfall? Also ohne Baggerdubl, Terroristen, Wetterkapriolen, etc.?
Falls Sie es noch nicht gemerkt haben:
Dass es trotz unserer elektrischen Polit-Spezialisten noch nicht zu massiven Stromausfällen gekommen ist, liegt nur an einem:
Es kostet alle vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel Geld! Und zwar völlig unnötig!
Richtig. Infantile Hirne basteln sich eine Stromversorgung…..kostet, und kostet, und kostet und trotzdem produzierten Dänemarks 5.000 Windräder in den letzten 12 Monaten weniger Strom als ein einziges KKW in Schweden…😂
Nicht genug. EU- Mutti Laienschar zahlte in der Zeit ab der Invasion Russlands im Februar 2022 bis zum Herbst 2026 mehr als 238 Milliarden Euro an Russland für fossile Brennstoffe und Flüssiggas. Mit s t e i g e n d e r Tendenz, und die Energiewende kostet uns Billionen…+ back up+ merit order + Redispatch….….
Migrationsgewalt verspricht MACHTVERLUST.
In den feuchten Träumen der finanzstarker Hybris wartet man ab, auf die Militarisierung der EU und dann geht es gegen das eigene Volk.
Franke, Langmann und Schnabel sind bei dieser Vorstellung direkt wieder auf dem Weg in ihren Lieblingsraum……😂
Steigende Tendenz ist eine dreiste Lüge.
Kümmert Sie nicht, Sie haben ja einen gut dotierten Auftrag zu erfüllen.
…..nochmal, Langer. Informieren Sie sich e i n m a l abseits Ihrer geframten Blätter.
Krrrrriegstöchtigkeit, Geoengineering und die Digitalisierung benötigen zuverlässigen Strom.
Das ist eine ganz einfache logische Überlegung und müßte selbst für Ihr gehandicaptes Ideologengehirn verständlich sein, mio caro. 😉
Mein „Auftrag“, eher mein Anliegen, ist die Darstellung der Realität. Kommt direkt aus meinem Herzen und findet zur Zeit auch keine pekuniäre Unterstützung.
Sie 🫵 können,bitte sehr, mal ein paar Euronen für EIKE spenden. 😁👍🏼
Herzlich willkommen. Wir feiern das nächste Pseudonym. 🥳
😂
Haben Sie den Artikel verstanden? Spanien und Konjunktiv?
Wobei die Ursache des Stromausfalls in Spanien nicht die Solarenergie war…auch wenn sich das hier in den Kreisen der EE-Gegner und Freunden der Fossil-Lobby nach wie vor hält (welch Überraschung). Es stimmt faktisch nicht.
Nur das nochmal zur Erinnerung Hr. Voge 🙂
Lässt sich auch überall so nachlesen. Schauen Sie hierzu gern in den ENTSO-E Abschlussbericht in den Root Cause Tree.
Der Bericht mit knapp 600 Seiten ist Vielen zu lang und zu komplex. Selbst die kurze Zusammenfassung is bäh.
Wissenschafts-Phobiker lesen sowas nicht. Is eh alles Teil der weltweiten Verschwörung.
„Der Bericht mit knapp 600 Seiten ist Vielen zu lang und zu komplex.“
Genau aus diesen Gründen ist der knapp 600seitige Bericht so lang und so komplex gemacht, genau deshalb, oder?
Was lesen Sie denn so aus dem Bericht zu den Ursachen des Blackouts heraus, falls möglich hier einmal mit wissenschaftlichen Zitaten vorführen, nur falls möglich.
Ich mache es Ihnen einfach, wo finden Sie die Positionen im ENTSO-E-Bericht die Herrn Schnabels These – „Wobei die Ursache des Stromausfalls in Spanien nicht die Solarenergie war“ stützen.
Im Bericht heißt es im Kern:
„The investigation identified that control-driven instabilities caused by high penetration of inverter-based resources (IBR) combined with low system strength led to wide-area oscillations.“
Übersetzung: Die Ursache waren steuerungsbedingte Instabilitäten, die durch den hohen Anteil von Wechselrichtern in einem schwachen Netz zu großflächigen Schwingungen führten.
Wechselrichter werden für PV-Anlagen benötigt, oder? Die Solartechnik war also systemisch und ursächlich Treiber des Phänomens.
Das Zitat zur kaskadierenden Abschaltung.
Mirko Schnabel behauptet, die Solarenergie sei unschuldig.
Der Bericht zeigt im Detail auf, dass sich die Photovoltaikanlagen während der Schwingung massenhaft vom Netz getrennt haben, anstatt es zu stützen.
Der Root Cause Tree dokumentiert das so:
„During the event, a significant amount of generation tripped due to unexpected sensitivity settings in the inverter protection algorithms, worsening the power unbalance.“
Übersetzung: Während des Vorfalls schaltete sich ein erheblicher Teil der Erzeugung ab, weil die Schutzalgorithmen der Wechselrichter unerwartet empfindlich eingestellt waren. Dies hat das Ungleichgewicht im Netz massiv verschlimmert.
Und nun Sie bitte, oder?
(Wenn Sie es abkürzen wollen, dann benennen Sie den Blackout schlicht und einfach als ein komplettes politisch und regulatorisch Versagen.)
Das wurde hier auf Eike kürzlich sehr ausführlich erklärt.
Kernaussagen des Berichts:
Der Stromausfall ist durch unzulängliches Netzanpassungsmanagement provoziert worden.
Er lag NICHT an PV.
(Da der Bericht HIER jedoch als Gefälligkeits-Bericht einer gesamteuropäischen Verschwörung tituliert wird, ist jegliche Diskussion darüber obsolet.)
Okay, dafür kann man Null von Zehn möglichen Punkten gerne geben und kein oder. Danke.
Ich habe Ihre beiden angeblichen Originalzitate (?) im ENTSO-E-Abschlussbericht überprüft.
In dieser Form jedoch nicht gefunden.
Der Bericht benennt tatsächlich wechselrichterbedingte Instabilitäten und Abschaltungen von PV-Anlage, allerdings ausdrücklich als Bestandteile einer komplexen Ursachenkette, zu der auch konventionelle Generatoren und Defizite der Spannungsregelung gehören.
Seite 23–24, Root Cause Tree. Dort wird ausdrücklich das Zusammenwirken zahlreicher Faktoren beschrieben.
Wenn Sie schon wissenschaftliche Originalzitate einfordern, sollten Sie vielleicht damit beginnen, selbst welche zu verwenden.
Eine selbst formulierte Zusammenfassung in Anführungszeichen ist noch kein Originalzitat.
Herr Schnabel, ein Lob für Ihre zielgerichtet Oberflächlichkeit – die propagandistische Verschleierung.
Die Sonne hat den Blackout natürlich nicht „verursacht“, und rein rechnerisch war genug Energie am Netz.
Wer aber den ENTSO-E-Bericht physikalisch liest, merkt schnell, wie elegant um das strukturelle Kernproblem herumformuliert wurde.
Der Bericht spricht von „oszillatorischer Instabilität“, „kaskadierenden Generatorabschaltungen“ und „Mängeln im Spannungsmanagement“.
Übersetzt in die physikalische Realität heißt das:
Dem Netz fehlte die Massenpufferung (Momentanreserve).
Wechselrichter-basierte Solaranlagen haben im Gegensatz zu rotierenden Großgeneratoren (wie in KKWs) keine mechanische Trägheit.
Wenn das Netz schwingt, dämpfen Großkraftwerke diese Stöße sofort rein mechanisch ab.
Fehlen diese, versucht die Elektronik der Wechselrichter verzweifelt nachzuregeln, schaukelt sich auf und schaltet sich zum Selbstschutz blitzschnell ab.
Genau das ist in Spanien passiert.
Das eigentliche Versagen begann früher und ist politisch und regulatorisch:
Über Jahre wurde die reine Erzeugung von Kilowattstunden subventioniert, während das Vorhalten von unverzichtbarer Massenpufferung und Systemstabilität finanziell fast schon bestraft bzw. als „kostenloses Abfallprodukt“ der alten Kraftwerke deklariert wurde.
Nun sind die rotierenden Massen weg – und wir sehen die Quittung.
Eine neue Energieerzeugungsart wird in ein dafür nicht geeignetes Netz aus politischen Gründen „gedrückt“ – selbstverständlich ist die Technologie an sich unschuldig.
Ihr Leugnen ist ziemlich hartnäckig – gut so, Haltung stimmt.
Der Bericht verschweigt nicht die Symptome, aber er drückt sich vor der unbequemen Systemursache: Ein hochkomplexes, volatiles Elektroniknetz hat kein mechanisches Fundament mehr.
Und Ihre Antwort lautet natürlich mehr davon, noch mehr Hans-im-Glück-Spiel, oder?
„oszillatorischer Instabilität“
Was für schöne, hohle und nichtssagende Vokabeln. Geschulte Bürokraten – fern von der physikalischen Elektrotechnik – erzeugen damit 600 Seiten Papier. – Oszillatorische Instabilität => da muss der Strom aber ganz schön heftig und oft hin- und hergeschwappt sein!
Dafür gibt es aber einfache und erprobte Lösungen: Hand auflegen und die Elektronen beruhigen.
600 Seiten Papier sagen jedoch tatsächlich nur eines: Sie haben zwischendurch nicht ununterbrochen auf ihrem Bleistift herumgekaut.
Sie schreiben noch mit Bleistift?
Cool, hübsches Retro!
Haben Sie noch keine Schreibmachine? Die gibt’s jetzt auch in elektrisch!
PS: Handauflegen an Hochspannungsmasten ist anspruchsvool.
Und noch ein Geheimtipp: Schauen Sie sich den Bericht einfach mal an. Aber pssst!, nicht weitersagen!
Mein Gott, wie armselig. Nur ein Langmannschnabel würde an Hochspannungsmasten „Handauflegen“. Bei Ihnen führen also die Masten den Strom unter Oszillationen und biegen sich dabei vermutlich durch.
Wer etwas fortgeschrittener ist, setzt sich zum Handauflegen nicht auf den Mast, sondern mit Potentialausgleich genau auf die jeweilige Leitung. Wenn Sie das anders machen, wäre hier vielen geholfen, ab sofort würde weiteres dummes Geschwätz fehlen!
Mängel im Spannungsmanagement.
Korrekt.
Ich meine in einem meiner letzten Beiträge zu genau diesem Vorwurf auch Ihnen eine ganze Liste der Forscher / Mitwirkenden benannt zu haben, die an dem Bericht beteiligt waren.
Rentner, soviel sei gesagt, oder auch Wurstfachverkäuferinnen, aber auch nicht Herr Puschner oder Herr Lange waren komischerweise nicht beteiligt. Stattdessen alles weltweite Fachleute aus dem Fachbereich der Elektrotechnik und dgl.
Dass da witzigerweise keiner an seiner skurrilen Erzählung zweifelt und sich in der Folge derart überschätzt. Erstaunlich und als Sozialprojekt wirklich spannend…
Aber diese Erzählungen halten sich unter den Leugnern derart stabil…man glaubt eben jeden Bullshit, solang es einen verschwörerischen Kern hat. Nicht wahr? 🙂
Ein Armutszeugnis, Schnabel.
Grüne Ahnungslosigkeit, ideologische Vernagelung und agitative Schönrednerei im Verbund.
Ihre Antwort : Ohne Inhalt, diskreditierend und die übliche Desavouierung.
Das ist linke Sachlichkeit. Technische Kompetenz ist rääächts….
Das ganze auf Wurstfachverkäufer : innen- Niveau, schnabellike- infantil präsentiert, wobei man diesen Damen gerne einräumt, daß sie immerhin was von Wurst verstehen.
Und was wollten Sie jetzt dem Rest der Welt mitteilen?
Kleiner Deutsch-Tipp: Schauen Sie einmal nach, was eine doppelte Verneinung mit „… nicht … nicht“ bedeutet. Da haben Sie wohl Nachholbedarf. Nicht wahr? 🙂
Wann listen Sie Schönfelderins Nachholbedarf in Deutsch und Erwachsenen-Umgangsformen auf?
Suchen Sie sich Ihre Sklaven woanders, Herr Langmannschnabel!
Mirko Schnabel:
IHRE Antwort geht in keinem Punkt auf Gert Lange’s Aussagen ein bzw. widerlegen diese.
IHRE Antwort grenzt an ungezogener Überheblichkeit gegenüber hiesigen Fachleuten.
Weil SIE selber den 600-seitigen Bericht samt den „Informationen für Interessengruppen“ in ihren Einzelheiten weder inhaltlich noch politisch in seiner Gesamtheit verstehen, antworten SIE hier niederträchtig mit Verleumdungen aus dem Spektrum der Main-Stream-Medien und entlarven sich somit selbst als Amateur auf einer der zahlreichen Wichtig-Tuer-Ebenen der politisch installierten Energiewende.
Hole ich gern nach.
Aber wissen Sie, das ist hier Standard, dass nicht auf Argumente eingegangen wird. Ulkig nur, dass Ihnen das sonst nicht auffällt.
Von welchen hiesigen Fachleuten sprechen Sie denn?
So verblendet kann kein rational denkender Mensch sein (wobei, bei EIKE ist das möglich), den dutzenden Wissenschaftlern und Experten, die an eben jenem Bericht gearbeitet haben, weniger Glauben zu schenken, als einzelnen versprengten Rentnern, deren Kernargumente grundsätzlich verschwörerischer Natur sind und fortwährend vom Untergang Deutschlands fabulieren. Hier hat sich unter den Rentnern einzig eine kleine ideologische Blase entwickelt, die einfach nur Desinformation verbreitet.
Das hätten Sie gerne, Schnäbelchen….
Sie blamieren sich hier bis auf die Knochen und nennen wahre Wissenschaft „Desinformation“…..😂
Schätze, heute geht es gar nicht in Ihren Lieblingsraum. 🤩
Heute schlucken Sie besser ein paar Pillen gegen Bluthochdruck….🤣
Sonst werden Sie das Rentenalter nie erreichen…
Mirko Schnabel
Den Standard, welchen SIE hier einführen oder verteidigen wollen, bemerke ich ständig. Nämlich schon wieder die Diffamierung jener Diskussionsteilnehmer, welche nicht IHRE Meinung – weitab jeglicher Realitäten – vertreten.
IHR obiger Antwortbeitrag hat daher schon wieder nichts mit dem Thema zum spanischen Blackout zu tun, sondern auch nur wieder mit Diskreditierung meiner Feststellungen, gegen die SIE sich mit sachlichen Argumenten nicht wehren können.
Sie sitzen fest verankert in einer ideologischen Blase aus der heraus selbst Kritik an ‚dutzenden Wissenschaftlern und Experten‘ verboten ist. In der nur gesagt werden darf, was offiziell erlaubt bzw. genehmigt wird oder was in Mainstream-Medien tausendfach geplappert wird. Hat aber mit unabhängiger Wissenschaft nix zu tun.
Leute, die das nicht bemerken, hinterlassen bei mir den stets Eindruck von Soziopathen.
Sie werfen mir Oberflächlichkeit vor und erklären anschließend ausgerechnet die fehlende Momentanreserve zur eigentlichen Ursache des Blackouts. Dumm nur, dass ENTSO-E genau das untersucht hat.
Seite 21: Selbst bei erheblich höherer Momentanreserve wäre der Synchronismusverlust laut Simulation nicht verhindert worden.
Seite 22: Als entscheidendes Problem identifizieren die Experten die unzureichend wirksame Spannungsregelung. Zusätzliche Blindleistungsreserven hätten den Zusammenbruch dagegen verhindern können.
Momentanreserve stabilisiert primär die Frequenz bei Leistungsungleichgewichten. Spannungsregelung und Schwingungsdämpfung sind andere Funktionen. Interessanterweise dokumentiert der Bericht sogar fehlende bzw. unzureichend wirksame Schwingungsdämpfer an konventionellen Großgeneratoren.
Dass Wechselrichter und PV-Abschaltungen an der Ereigniskette beteiligt waren, ist unbestritten. Nur wird daraus keine monokausale Erklärung durch fehlende rotierende Massen!!
Sie behaupten also, die eigentliche Ursache erkannt zu haben, während die 49 ENTSO-E-Experten sie angeblich verschleiern, obwohl deren eigene Simulationen Ihrer These widersprechen.
Das ist schon bemerkenswert. Sie verlangen eine physikalische Betrachtung des Berichts, ersetzen dessen Ergebnisse dann aber kurzerhand durch Ihre persönliche Interpretation Herr Lange!
Vielleicht lesen Sie den Bericht zunächst so, wie er geschrieben wurde, statt so, wie Sie ihn gerne hätten. Das eben ist dann die vielbesprochene Desinformation!
„Momentanreserve stabilisiert primär die Frequenz bei Leistungsungleichgewichten.“
Wer so einen Unsinn schreibt, hat von Elektrotechnik genau NULL Ahnung.
Zwischen Generatoren und Verbrauchern ist die Leistung, einmal die gerade abgegebene von den Generatoren zum anderen die gerade aufgenommene von den Verbrauchern, immer und grundsätzlich gleich.
Wer das nicht versteht und von Leistungsungleichgewichten spricht, verwechselt etwas, was er zwar auf seine Badewanne anwenden kann, aber nicht auf die Elektrotechnik.
Hier eine kleine Nachhilfestunde, und dann schreiben Sie der Welt zuliebe nie wieder etwas zu elektrotechnischen Fragen, es fördert nur Ihr fürchterliches elektrotechnisches Unverständnis maßlos zutage.
Kostenlose Nachhilfe für Langmannschnabel:
Kennt Langmannschnabel ein derartiges Nirwana (außer in seinem Kopf)?
..😂👍🏼. KI macht es möglich…..Grüne Elektrotechnik :