Extreme Kälte bedroht Europa, Energiekrise … Wenn zwei der stärksten Klimaphänomene unseres Planeten in einem beispiellosen Ausmaß zusammenkommen, beobachten Meteorologen die Lage mit großer Aufmerksamkeit.
Meteorologen wie Joe Bastardi verfolgen aufmerksam ein dramatisches Zusammenspiel hoch über der nördlichen Hemisphäre – nämlich ein außergewöhnlich starkes El-Niño-Phänomen im tropischen Pazifik, das mit einer massiven plötzlichen stratosphärischen Erwärmung zusammenfällt. Ihr gleichzeitiges Auftreten schafft eine ungewöhnliche atmosphärische Konstellation, die den kommenden Winter in Europa grundlegend verändern könnte.
Umkehrung der polaren Höhenströmung
Um zu verstehen, was dieses atmosphärische Doppelereignis für den Kontinent bedeutet, müssen wir unseren Blick mehrere Kilometer über den Polarkreis richten. Unter normalen Winterbedingungen hält ein enger Ring aus starken Westwinden, bekannt als stratosphärischer Polarwirbel, die arktische Kälte sicher in den hohen Breitengraden gefangen. Während einer plötzlichen stratosphärischen Erwärmung steigen die Temperaturen in der Stratosphäre innerhalb weniger Tage dramatisch, wodurch diese Polarwinde abgeschwächt oder sich sogar vollständig umkehren.
Die nächsten 2 bis 6 Wochen
In den folgenden zwei bis sechs Wochen wird sich diese Störung in der Höhenlage auf die darunter liegenden Wetterschichten auswirken. Die Folge ist häufig eine Hochdruckblockade über Grönland oder Skandinavien. Wenn sich solche Blockaden bilden, werden die milden, feuchten Winde vom Atlantik abgehalten und ebnen den Weg für einen direkten Korridor, durch den arktische oder kontinentale Luftmassen aus Sibirien und dem Polarkreis direkt nach Nord- und Mitteleuropa strömen können. Historisch gesehen wurden Ereignisse wie das „Beast from the East“ im Jahr 2018 genau durch diesen atmosphärischen Prozess ausgelöst.
Verstärkung durch El Niño
Kommt nun noch ein starker El Niño hinzu, entsteht eine zweite bedeutende Kraft. El Niño erwärmt den äquatorialen Pazifik, gibt dabei enorme Mengen an Wärme an die Atmosphäre ab und verändert die Lage des Jetstreams in Tausenden Kilometern Entfernung. Entscheidend ist, dass El Niño die atmosphärischen Wellen verstärkt, die sich nach oben in die Stratosphäre ausbreiten, und damit häufig die Voraussetzungen für einen plötzlichen Zusammenbruch des Polarwirbels schafft.
Europa: erhöhte Wahrscheinlichkeit für anhaltende extreme Kälte und Schneefall
Wenn diese beiden Kräfte zusammenwirken, dürfte es in Europa zu einer deutlichen atmosphärischen Zweiteilung kommen. Für Nord-, Mittel- und Osteuropa bleibt die stratosphärische Instabilität der dominierende Faktor, was die Wahrscheinlichkeit für anhaltende Kälteperioden, starken Frost und Schneefall deutlich erhöht. Süd-Europa und der Mittelmeerraum hingegen sehen sich unter dem Einfluss der südlichen Sturmbahn einem ganz anderen Winter gegenüber, der von häufigen Tiefdruckgebieten geprägt ist, die starke Regenfälle, heftige Winde und erhebliche Schneefälle in den Bergen mit sich bringen.
Die Chancen stehen gut für eine strenge, lang anhaltende Winterkälte
Dort, wo diese beiden gegensätzlichen Luftmassen aufeinandertreffen – häufig in einem Streifen, der sich von Nordfrankreich über Deutschland bis nach Polen erstreckt –, kann eine Zone mit besonders unbeständigem Wetter entstehen. Diese Grenzflächen lösen häufig schwere Winterstürme aus, die starken Schneefall, Eisregen und Eisstürme verursachen können. Da zudem die globalen Meerestemperaturen weiterhin erhöht sind, könnte arktische Luft, die über die wärmeren Gewässer der Ost- und Nordsee strömt, zusätzliche Feuchtigkeit aufnehmen und so in den Küstenregionen lokal stärkere Schneefälle verursachen, als dies bei einem gewöhnlichen Kälteeinbruch der Fall wäre.
Blockierungen in hohen Breiten als entscheidender Faktor
Mehrere entscheidende Variablen werden letztendlich darüber entscheiden, ob sich dieses atmosphärische Potenzial in einer historischen Kältewelle am Boden niederschlägt. Der ausschlaggebendste Faktor ist die Position des skandinavischen Hochdruckgebietes. Wenn sich diese Blockierung direkt über Skandinavien festsetzt, werden Mittel- und Nordeuropa die Hauptlast der Kälte zu spüren bekommen, weil arktische Luft ungehindert über den Kontinent strömt. Sollte sich dieses Hoch jedoch auch nur um einige hundert Meilen nach Westen über den Atlantik verlagern, könnte die arktische Luft West- und Mitteleuropa leicht vollständig verfehlen.
Letztendlich spricht zwar die Kombination aus einem starken El Niño und einer starken stratosphärischen Erwärmung stark für eine strenge, lang anhaltende Winterkälte, doch bleibt die genaue geografische Lage des Hochdruckblocks das einzige Element, das darüber entscheidet, welche Regionen mit tiefen Minustemperaturen zu kämpfen haben und welche nur gewöhnliche Winterkälte erleben.
Erhöhte Energie-Volatilität in Europa
Die Gasreserven in Deutschland gehen mit extrem niedrigen Beständen in den Winter, so dass bei Kälteperioden praktisch kein Spielraum für Fehler bleibt. Sollte der Winter eine anhaltende arktische Kältewelle mit sich bringen, die durch eine solche plötzliche stratosphärische Erwärmung ausgelöst wird, werden die täglichen Gasentnahmemengen stark ansteigen. Ohne eine solide Reserve in den Untergrundspeichern werden plötzliche Nachfrageschübe heftige Marktpanik auslösen und die kurzfristigen Energiepreise über Nacht exponentiell in die Höhe treiben.
Link: https://notrickszone.com/2026/10/25/sudden-stratospheric-warming-powerful-el-nino-combination-may-lead-to-extreme-europe-cold-energy-crisis/
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Hierzu bringt Cap Allon am 30. Oktober noch eine Aktualisierung, die hier angefügt wird:
Dem Polarwirbel droht der früheste Zusammenbruch seit Beginn der Aufzeichnungen
Cap Allon
Prognosemodelle deuten auf eine beispiellose Störung des arktischen Polarwirbels Anfang November hin, was mit dem Herannahen des Winters möglicherweise den Weg für großflächige Kälteeinbrüche in Europa, Asien und Nordamerika ebnen könnte.
Der Atmosphärenwissenschaftler Judah Cohen warnte in seiner jüngsten Analyse vor einer außergewöhnlich frühen Störung des Polarwirbels, die durch starke atmosphärische Wellen und anhaltenden Hochdruck über dem Ural und Skandinavien ausgelöst wird.
Die neuesten europäischen Modellsimulationen bestätigen dieses Signal weiterhin.
In der Ensemble-Prognose des ECMWF vom 29. Oktober sagten 49 von 50 Vorhersage-Läufen eine Umkehrung der stratosphärischen Winde über der Arktis bis zum 8. November voraus.
Die früheste jemals verzeichnete plötzliche stratosphärische Erwärmung ereignete sich sowohl 1968 als auch 2025 am 28. November. Eine Umkehrung Anfang November würde diesen Rekord um fast drei Wochen unterbieten.
Der Polarwirbel ist eine Zirkulation starker Winde hoch über der Arktis. Wird er gestört, können sich die daraus resultierenden Veränderungen nach unten ausbreiten, den Jetstream verändern und dazu führen, dass kalte arktische Luft nach Süden vordringt. Die Modelle sagen eine starke Abkühlung in Sibirien und Ostasien voraus, wobei sich vom 6. bis 10. November unterdurchschnittliche Temperaturen möglicherweise über weite Teile Europas, einschließlich Großbritanniens, ausbreiten könnten.
Die größten Kälterisiken könnten im Dezember auftreten.
Die Modellrechnungen des Meteorologen Andrej Flis vergleichen Winter mit einem Zusammenbruch des Wirbels Anfang November mit solchen ohne einen solchen Zusammenbruch unter ähnlich starken El-Niño-Bedingungen, wie wir sie derzeit beobachten. Zwei unabhängige Simulationsreihen zeigen einen kälteren Dezember nach einem frühen Zusammenbruch: bis zu 1,7 °C kälter im mittleren und östlichen Teil der USA sowie 2 °C kälter in Skandinavien und Nordosteuropa im Vergleich zu den Szenarien ohne Zusammenbruch.
Cohen selbst verweist auf den Zeitraum 2009–2010 als möglichen Vergleich. Eine ungewöhnlich frühe stratosphärische Störung im November ging einer weitreichenden Kälte- und Schneewelle in Europa und im Osten der USA voraus, einschließlich historischer Schneefälle im mittleren Atlantikraum.
Wir müssen nicht mehr lange warten.
Link: https://electroverse.substack.com/p/antarctic-spring-freeze-greenland?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email
Beides übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Anmerkungen des Übersetzers hierzu: Natürlich stecken auch in diesem Beitrag viele Konjunktive. Und laut Boulevardpresse sind die Winter bei uns IMMER entweder extrem kalt oder extrem mild. Das kann man sicher vergessen. ABER: Im Beitrag werden auch die Grenzen einer solchen Erwartung gezeigt, was ihn weit über das Niveau der MSM hebt. Außerdem zeigt die beigefügte Aktualisierung, dass der Vorgang offenbar so wie beschrieben im Gange ist.
Fazit: Die aktuelle Lage bestätigt die Aussagen des obigen Beitrags. Aber natürlich heißt dass nicht, dass es nun den ganzen Winter so weiter geht, doch ist die Wahrscheinlichkeit dafür offenbar diesmal deutlich höher als sonst.
Für mich ergibt sich daraus aber ein ganz anderes Problem: Schon die erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen solchen Vorgang sollte bei den Energieversorgern eigentlich die Alarmglocken schrillen lassen. Davon ist aber weder in der Politik noch in den MSM etwas zu hören. Und DAS ist es, was mir Angst macht!
Oder sollte man einen eventuell heilsamen Schock vielleicht begrüßen?
Dipl.-Met. Christian Freuer
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Ich habe heute antiquarisch das Buch von Hubert Horace Lamb „Klima und Kulturgeschichte“ zufällig ergattert. Bin schon bei Seite 213. Das ist wirklich empfehlenswert, zumal es aus der Sicht des Jahres 1981 geschrieben ist, aber keineswegs die heute übliche Klimamodellierung verteufelt. Vielmehr wird fachkundig und sehr sachlich – aus berufener Hand und vor der Klimagewandelpanik – auf Schwächen und Probleme aufmerksam gemacht. Unter anderem.
Insbesondere macht er auf die präzise Erfassung paläoklimatologischer Daten aufmerksam, mit denen Klimamodelle geprüft werden könnten. Das führt – weitergedacht – zur Diskussion um den „Hockeystick“. Also um den nachgewiesenen Betrug, daß Eingangsdaten gefälscht wurden, damit die Klimamodelle die Überprüfung bestehen.
Was hat das mit den dem herübergeschwappten Hype über Nino und Nina zu tun? H. H. Lamb schreibt sinngemäß, daß alles mit allem zu tun hat, d.h. die Zirkulationssysteme der Atmosphäre und der Ozeane funktionieren immer global. Die oszillierende Abfuhr von überschüssig gespeicherter Wärme aus dem Pazifik (durch das Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken und durch die globalen Oszillationen, nicht etwa durch CO2!) bringt die Westwinddrift in höheren Breitengraden durcheinander. Wie eh und je. Beobachten und verstehen statt unverstandene Modellierungen zu versuchen.
Den Sinn der Modellierung habe ich bezüglich Klima nicht begriffen. Außer dass man damit gut Geld verdienen kann. Wir kennen doch etwa den Spielraum des Wetters in der jeweiligen Region mit der Schwankungsbreite. Danach kann man Vorsorge treffen, sofern man wollte.
Aufwändige Modelle für die Wettervorhersage gibt es ja schon eine ganze Weile. Dazu müssten Sie einen Synoptiker fragen, Christan Freuer zum Beispiel. Diese Klimamodelle sind eine andere Liga. Obwohl ich irgendwo gelesen, daß sie den Wetterprognosemodellen immer ähnlicher werden.
Na gut, dann reichts demnächst für die Klimavorhersage der nächsten 10 Tage 😂
Wer sollen denn dann die anderen beiden Synoptiket sein?
Eben das Konstruktale Prinzip auf die Thermodynamik der Erde angewandt, die Spreizungen der Temperaturen als Antrieb der Wärmekraftmaschine Erde, eine Fixierung auf nur Strahlungsphysik verengt die Thematik, die GMST-Rechnereien unterdrücken thermodynamischen Wirkungen, oder?
Ich will es mal anders ausdrücken: Mit Thermodynamik gehts wohl in den Bereich Chaostheorie. Ohne Thermodynamik geht’s in Richtung gemittelter Blödsinn. Mit ein bischen Thermodynamik wird es dann Chaos mit Blödsinn. Ich glaube, da sehen einige Leute den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und leugnen wie besessen, daß es noch andere Einflüsse und Anstöße als menschengemachte Treibhausgase und Milankowitschzyklen geben könnte. Schließlich stünden damit die liebgewonnenen, teuren Klimamodelle einschließlich der Attributierungen zur Disposition. Ohne ein beherztes Reset wird das nicht besser.
Vor allem die NAO und Arktische Oszillation dominieren das Winterwetter in Europa.
El Nino hat nur einen untergeordneten Beitrag, wenn überhaupt.
Seit 600 Millionen Jahren kein Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2 zu sehen, wir brauchenmehr CO2
Plants and Fossils of Werst Virgina
CO2 kritisch niedrig
https://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html
https://uncutnews.ch/die-falschen-temperaturbehauptungen-die-die-alarmistische-cop30-agenda-untermauern/
Klima wird kälter – Entwicklung Richtung Kleine Eiszeit schreitet fort
Generalversammlung der Europäischen Geophysikalischen Union 2025
„Modern Grand Solar Minimum and its effect on the terrestrial environment“
https://solargsm.com/wp-content/uploads/2025/05/zharkova1_egu25_gsm_2may25.pptx
2025_05_26
https://tkp.at/2025/05/26/klima-wird-kaelter-entwicklung-richtung-kleine-eiszeit-schreitet-fort/
Hätte jemand vor 20 Jahren über einen Zusammenhang von El Niño und möglicher Gasknappheit und/oder Energieknappheit im Winter in Deutschland spekuliert, dann hätten dem alle den Vogel gezeigt, aber niemals nicht ernsthaft mit ihm diskutiert.
Was hat sich geändert? Das Wetter, die Winter und/oder Deutschlands Politik und Energieresilienz?
Um es auf den Punkt zu bringen: Deutschland hat politisch gewollt, selbst mit aller verfügbaren Macht, jegliche Energie verteuert und seine Energieresilienz erfolgreich zerstört.
Eine spektakuläre Fallhöhe in eine extrem verwundbare sogenannte Moderne – beispielhafte politische Dummheit, oder?
Genau darin liegt das Problem.
das System hat seine Reserven aufgezehrt, aktiv zerstört.
und zittert vor dem Wetter.
Wie wird der Winter? Danke für diesen Beitrag, der Oktober wird jedenfalls „zu warm“ bleiben.
Das ist eigentlich eine Aufgabe des Deutschen Wetterdienstes, nämlich das Wetter über acht Tage hinaus vorher zu sagen. Aber der DWD will seine Ausrichtung unter der neuen Vorsitzenden ändern und nun zunehmend die Aufgabe vom PIK übernehmen will. Hand in Hand oder?
Nichtmehr Wettervorhersagen, sondern ein ganz neues Institut soll gegründet werden, mit geschwurbelten 4 neuen Ausrichtungs-Zielen: https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2026/20261026_neue-dwd-strategie_news.html?nn=495078
ein Auszug daraus: Das Integrierte Treibhausgas-Monitoringsystem (ITMS) wird operationalisiert, um alle relevanten Komponenten des nationalen Treibhausgasbudgets zuverlässig zu erfassen – ein zentraler Beitrag zur Überprüfung des Erreichens der deutschen Klimaschutzziele. Eine neue hybride Hochleistungsrechner-Infrastruktur wird die Anforderungen von Modellierung, Forschung, KI-Nutzung und kritischem Produktionsbetrieb erfüllen….
wer kann sich darunter was vorstellen? Die neue Vorsitzende des Vorstands bzw. Präsidentin des Deutschen Wetterdienstes heißt Prof. Dr. Sarah C. Jones. Die Vizepräsidentin des DWD ist Dr. Renate Hagedorn.
Aha zwei grüne Frauen bestimmen zukünftig das Wetter. Frauen und Wetter, das gabs doch schon mal im Spätmittelalter. Bitte selbst deren Werdegang ergoogeln
Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Sarah C. Jones? Das riecht nach amerikanischem Einfluss. Und da die US-amerikanische Gesellschaft ähnlich gespalten wie die unsere, vermute ich mal: sie wird wohl nicht dem Trump-Lager nahestehen.
Die Sarah Jones ist das schon seit 2023, nachdem Gerhard Adrian Rentner wurde. Bisher keine besonderen Vorkommnisse. Allgemeines Bundesbehördengeschwafel und sinnlose Geldverschwendung in Fortsetzung.
Endlich werden wieder Leute untergebracht, für die offensichtlich keine andere Verwendung möglich ist. Treibhausgas Monitoring System. Auf sowas mußt du erstmal kommen. Verrückt ist untertrieben.
Gelder abfassen.
wahrscheinlich klappt das auch.
das ist die Krux.
Dann geht uns das Gas aus.
Die Füllstände sind jetzt schon historisch niedrig.
Selbst wenn wir nicht abfrieren, gehen die Preise dann extrem hoch.
Alles wird teurer.
Bald werden wir für 5 EU tanken müssen.
Ach, machen Sie sich doch keine Sorgen. Kaufen Sie einfach ein E-Auto und lassen Sie die Fachleute mal machen. Speicher sind auch da, noch und nöcher.
Lieber Herr Freuer,
einen Schock wird es vielleicht geben, aber garantiert keinen heilsamen. Jedenfalls nicht bei denen, die ihn nötig hätten.