Tony Thomas

Vorbemerkung des Übersetzers: In diesem Beitrag geht es um den Skandal in Australien bzgl. Schulkindern. Es ist zu befürchten, dass es bei uns nicht anders ist. – Alle Hervorhebungen im Original, auch im hinteren Teil des Beitrags. – Ende Vorbemerkung

Eine von Bund und Ländern geförderte Lehrergruppe hilft australischen Schulen dabei, ihren langjährigen Niedergang umzukehren – unterzieht die Kinder dabei jedoch einer Gehirnwäsche mit Klimapanikmache und „Woke-ismus“.

Es ist großartig, dass ein staatlich geförderter gemeinnütziger Dienst für Lehrer bereits nach nur fünf Jahren Betrieb die Effektivität der Unterrichtsarbeit der Lehrer steigert.

Aber – und das ist ein großes „Aber“ – die Impact Teaching Group ist bereits von der Weltanschauung der Linken durchdrungen. [1] Ich habe auf Inhalte zugegriffen, die nicht nur modisch „grün“ sind, sondern auch unsinnig und ungenau.

Außerdem habe ich einminütige „Acknowledgements of Country“ gefunden, die am Anfang der Impact-Unterrichtseinheiten über die Aborigines eingefügt wurden. Die Anweisung an die Lehrkraft lautet: „Bitte nehmen Sie sich als Zeichen des Respekts einen Moment Zeit, um eine ‚Acknowledgement of Country‘ zu sprechen“ (S. 18). Der Unterrichtsplan sieht ausdrücklich vor: „Acknowledgement of Country – 1 Min.“, wenn die Unterrichtseinheit Material zu ‚First Nations-Völkern und/oder dem Land‘ enthält.

Das ist so, als würde man Kinder zwingen, vor dem Staatskundeunterricht die Nationalhymne zu singen oder vor der Mittagspause „Grace“ zu skandieren. Diese Impact-Unterrichtseinheiten stacheln die Kinder zudem dazu an, sich für Verträge einzusetzen und ihnen Schuldgefühle wegen des Kolonialismus einzureden. Ich finde diese Rückschritte tatsächlich bedauerlich, denn das orthodoxe Gesamtwerk von Impact sieht so vielversprechend aus. Es ist eine Ausnahme und nicht die Regel, dass Impact Kinder zum Aktivismus ermutigt.

Bildungsforscher sagen, dass es fast 20 Jahre dauert, bis sich eine wissenschaftlich belegte, bewährte Unterrichtstheorie in der Unterrichtspraxis etabliert. Wenn „Impact“ wirklich so wirksam ist, können die Schulen nun beginnen, sich aus ihrem langjährigen Niedergang wieder hochzuarbeiten – die internationalen PISA-Ergebnisse zeigen, dass die Leistungen unserer 15-Jährigen in Lesen und Mathematik seit Anfang der 2000er Jahre um etwa zwei Schuljahre zurückgegangen sind. [Noch einmal: Es geht um Australien! A. d. Übers.]

Wie funktioniert das System von Impact? Die Online-Lernpakete (von der Grundstufe bis zur 10. Klasse) basieren auf einfachen, schrittweisen Steigerungen, um Ergebnisse zu erzielen, ohne die noch nicht voll entwickelte geistige Leistungsfähigkeit der Kinder zu überfordern.

Glücklicherweise muss ein Lehrer all dies nicht von Grund auf selbst erstellen. Es ist so, als würde Henry Ford Autos auf clevere Weise aus Einzelteilen zusammenbauen. Impact hat 700 Lehrer und Experten mobilisiert, die (Stand Mitte 2026) 11.000 kostenlose Pakete mit Unterrichtseinheiten, Arbeitsblättern, Quizfragen, Folien, Videos und Tests erstellt haben.

Die bundesstaatlich-staatliche Institution Australian Education Resource Organisation (AERO) hat bei der Gründung von Impact mitgewirkt und betreut das Projekt. AERO trägt wissenschaftlich belegte bewährte Methoden aus dem In- und Ausland zusammen und bringt die besten Ansätze über die vorgefertigten Unterrichtseinheiten von Impact in die Klassenzimmer.

Das Online-Bildungsangebot von Impact steht im Gegensatz zu mehreren seit langem bestehenden kostenlosen Systemen. Dazu gehören ABC Education, das von Bund und Ländern getragene „Scootle“ (Enzyklopädie-ähnliches Material von miserabler Qualität und Relevanz [2]); die schockierend politischen Unterrichtseinheiten der Menschenrechtskommission und von Amnesty; sowie Cool.org, die Hochburg grün-linker Pädagogen.

Cool ist genauso groß wie Impact. Seine Daseinsberechtigung war nie ein Geheimnis. Es geht darum, Kinder zu schrecklichen kleinen Aktivisten und Schulstreikern zu machen, die Schulleitern, Eltern, Gemeinderäten und vor allem Wählern Mythen über Netto-Null-Emissionen und die Romantik der Aborigines predigen. [3]

Impact und Cool dominieren gemeinsam den Zugang von Drittanbietern zu Klassenzimmern. Beide geben an, 95 % der Schulen zu erreichen, und verzeichnen mehr als 170.000 (Impact) bzw. mehr als 175.000 (Cool) registrierte Lehrkräfte. Cool gibt an, jährlich 2,5 Millionen Kinder zu unterrichten; Impact nennt keine Zahlen. Impact hat jedoch nur fünf Jahre gebraucht, um eine Zahl an Schulkunden zu erreichen, die sich der von Cool annähert – eine Zahl, die Cool im Laufe von 20 Jahren aufgebaut hat.

Nun zu den weniger erfreulichen Nachrichten über die „progressive“ Ausrichtung von Impact. Fairerweise muss man sagen, dass der staatlich vorgeschriebene Lehrplan selbst schon erbärmlich „progressiv“ ist und es schwerfällt, die Ausrichtung von Impact von derjenigen der Regierung zu trennen.

Das „Gold“ der Erneuerbaren

Das Impact-Lehrmaterial zum Thema erneuerbare Energien vermischt Unwissenheit und grüne Schlagworte zu einem grauenhaften Durcheinander.

Impact gibt 11-Jährigen Englisch-Aufsatzübungen, die sich über zehn Unterrichtsstunden erstrecken, darunter den Vergleich der Vor- und Nachteile der Nutzung erneuerbarer Energiequellen „im Gegensatz zu nicht erneuerbaren Quellen“ – ein schön formulierter Hinweis. Es soll auch sachlicher Unterricht stattfinden – von wegen: „In dieser Lektion lernen wir Methoden kennen, mit denen wir Energie aus nicht erneuerbaren Quellen wie Kohle, Öl und Gas gewinnen.“

Die Aufsätze der Kinder müssen „überzeugend“ sein. Die vorgegebenen Vergleiche sind unverschämt zugunsten erneuerbarer Energien verzerrt, fast schon jenseits jeder Satire – aber für die Bergbauindustrie und die Hälfte der Eltern im Land ist das keine Angelegenheit, über die sie lachen.

Das beigefügte Video stammt von Amanda Barrett, „sie/ihr“ – einer Expertin für Lese- und Schreibkompetenz bei Kindern, die einen Bachelor-Abschluss in Kommunikationswissenschaften (Marketing und Werbung) von der Monash University sowie einen Graduiertenabschluss bzw. ein Diplom in Pädagogik (RMIT) besitzt. (nachfolgend aus Lmked-In)

Ihr Herz ist am richtigen Fleck [5] – aber was tut sie da, wenn sie wirtschaftliche Eigenheiten in normale Klassenzimmer einführt?

Amanda erwartet von den Kindern, dass sie all ihre zweifelhaften Argumente nachplappern, darunter auch, dass

„der Bergbau die Umwelt zerstören kann … und schließlich ist der Bergbau gefährlich.“

Amanda erklärt, dass Kohle seit den 1880er Jahren eine wichtige Rolle spielt,

„und ihr fragt euch vielleicht: Was ist denn daran so schlimm? Warum ist Kohle so schlecht? Lasst es uns herausfinden.“

[Die „große Sache“ ist eigentlich, dass die Kohlekraft die Menschheit, einschließlich Frau Barrett, aus Elend, kräftezehrender Arbeit und frühem Tod befreit hat].

Sie fährt fort, dass es Millionen von Jahren dauert, bis abgebaute Kohle wieder ersetzt ist (aber warum sollte sich jemand die Mühe machen?), und dass Kohle den Planeten aufheizt:

„Der Kohleabbau kann zudem zu Bodeneinstürzen führen und unterirdische Brände auslösen, die jahrzehntelang brennen und die Atmosphäre verschmutzen. Vergiss nicht, dir Notizen zu machen.“

Amanda erwähnt nicht, dass Australien ein halbes Jahrhundert lang über so kostengünstigen und zuverlässigen Strom verfügte, dass dies nicht einmal ein Gesprächsthema war – bis Fanatiker in der Regierung die Kohlekraft sabotierten. [6] Sie fährt fort:

„Öl ist billig und zuverlässig wie Kohle. Das Problem ist jedoch: Sobald wir das gesamte Öl der Welt aufgebraucht haben, haben wir kein Öl mehr.“

1974, noch bevor sie geboren wurde, war ich in der Pressegalerie in Canberra und hörte, wie der Energieminister der Labour-Partei Rex Connor schwor, dass das gesamte australische Öl bis 1984 aufgebraucht sein würde. Die Rohölförderung im letzten Geschäftsjahr (einschließlich Kondensat) betrug 90 Millionen Barrel. Was Erdgas angeht, so sitzt Australien auf riesigen Vorkommen, deren Förderung uns die Labour-Partei und ihre grüne Bürokratie nicht gestatten. Und Victoria verfügt über genügend Braunkohle, um meinen Bundesstaat noch Hunderte von Jahren lang kostengünstig mit Strom zu versorgen. Amanda:

„Wenn bei der Ölförderung ein Problem mit der Bohrung oder den Maschinen auftritt, kann das Öl aus dem Bohrloch explodieren und ins Meer oder auf das umliegende Land auslaufen, wodurch Meereslebewesen und Wildtiere getötet werden. Das ist also ebenfalls ein wirklich großes Problem bei der Ölförderung. Und genau wie bei Kohle wird auch bei der Verbrennung der Nebenprodukte des Öls Kohlendioxid in die Luft freigesetzt, was zur globalen Erwärmung beiträgt.“

Zur Erinnerung an die Schüler von Frau Barrett: Die Welt läuft mit Öl, ungeachtet ihrer Phobien vor Explosionen und Ölunfällen. Und ohne den Export von Bodenschätzen wäre Australien Paul Keatings Bananenrepublik – oder etwas noch Schlimmeres. Man muss sich nur ansehen, wie Premierminister Albanese im Ausland um Öl und Diesel bettelt, um uns am Laufen zu halten. Und irgendwie vergisst der Unterricht von „Impact“, zu erwähnen, dass Windkraftanlagen Fledermäuse, Falken und Adler töten und die unberührten Waldgebiete von Queensland verwüstet haben. Amanda:

„Unser dritter fossiler Brennstoff ist Erdgas. Der Abbau von Erdgas kann Umweltprobleme verursachen. Das Aufbrechen von Gesteinsschichten löst Mini-Erdbeben aus, und Gaslecks können Wasserquellen verunreinigen, wodurch Menschen und Tiere erkranken. Wie beim Öl wird erwartet, dass die Erdgasvorräte in den nächsten 100 Jahren zur Neige gehen, was nicht gerade erfreulich ist.“

[Oh um Himmels willen, Amanda! Die Tanker der Welt eilen in die US-Häfen, um Amerikas Fracking-Gas zu kaufen. Dort wird es seit 20 Jahren sicher gefördert, und die Fördermengen haben sich fast verzwanzigfacht.]

Zum Thema Kernkraft zeigt Amanda Bilder von den Kühltürmen. Im Gegensatz zu ihrem Sender ABC hat sie den Anstand zu erwähnen, dass diese Dampf ausstoßen und keine schmutzigen Wolken aus tödlichem CO₂. Amanda plappert weiter:

Uran ist ein nicht erneuerbarer Rohstoff. Weitere Probleme der Kernenergie bestehen darin, dass die Gewinnung von Kernenergie schwierig ist und der Betrieb von Kernkraftwerken sehr kompliziert ist.

Vielleicht würde Amanda persönlich den Betrieb der Kraftwerke als „sehr kompliziert“ empfinden, aber Ingenieure produzieren diese „sehr komplizierte“ Kernenergie bereits seit einem halben Jahrhundert für Frankreich. Und warum beschreibt sie Windkraft nicht als „schwer zu gewinnen“ – insbesondere wenn kein Wind weht –, wenn man bedenkt, dass dafür Tausende Kilometer Hochspannungsleitungen quer durch landwirtschaftliche Flächen verlaufen?

Bei der Kernenergie entstehen zudem radioaktive Stoffe, die für Mensch und Umwelt äußerst giftig sein können. Wenn in einem Kernkraftwerk etwas schiefgeht, kann dies die Umgebung über Hunderte von Jahren hinweg beeinträchtigen.

Sicher, die russische Inkompetenz hat die Katastrophe von Tschernobyl verursacht. Der Unfall von Fukushima wurde sowohl durch ein Erdbeben als auch durch einen Tsunami ausgelöst, aber es kam zu keinen Todesopfern. Die Kernenergie liefert heute 9 % des weltweiten Stroms, und in einem halben Jahrhundert gab es keinerlei Kontamination durch den Transport und die Lagerung von Atommüll. [7]

Sie zählt einige Vorteile fossiler Brennstoffe auf, nämlich: „Fossile Brennstoffe zu finden ist recht einfach. [Was!? Fragen Sie mal einen Geologen.] Sie liefern große Mengen an Energie zu relativ geringen Kosten.“ Dann kommt sie auf erneuerbare Energien zu sprechen:

„Solarenergie ist gut, weil sie kostengünstig ist [außer wenn die Sonne untergeht]. Solarenergie ist gut, aber bei der Herstellung der Module werden giftige Stoffe verwendet, die schädlich für die Umwelt sind. Und schließlich ist Solarenergie gut, also müssen wir [sie meint die Chinesen] einen Weg finden, die Module herzustellen, ohne die Umwelt zu schädigen … Erneuerbare Energiequellen gehen nicht zur Neige. Sie können ständig wieder aufgefüllt werden, was fantastisch ist.“

In der realen Welt nutzen sich Solarmodule und Windkraftanlagen nach ein oder zwei Jahrzehnten ab. Die Rotorblätter, der Beton, die Kunststoffe und der giftige Schrott müssen entsorgt werden, und der gesamte Kreislauf wiederholt sich – was für die Umwelt nicht gerade „fantastisch“ ist.

Wenn Amandas Unterricht typisch dafür ist, was australischen Schulkindern beigebracht wird, stehen wir vor großen Problemen, wenn diese Kinder einmal zu Politikern der Grünen heranwachsen.

Impact ist ein Experte darin, Klimapropaganda in den regulären Unterricht einzuschleusen. Im Englischunterricht für 11- bis 12-Jährige gibt es eine fünfwöchige Unterrichtseinheit (Anmeldung erforderlich), die auf dem Roman „The Last Bear“ der britischen Autorin Hannah Gold basiert. Natürlich geht es darin um den vermeintlich letzten „Eisbären“, was an Al Gores mit Photoshop bearbeitetes Bild eines hungrigen Bären auf einer Eisscholle erinnert. In der Realität haben sich die Eisbärenpopulationen erholt, seit verschiedene Länder die Jagd verboten haben.

Der „letzte“ Bär des Buches ist der letzte auf Bear Island, einer Insel nordwestlich von Norwegen in der Barentssee. Das Thema der Geschichte ist, dass das Packeis durch die Erwärmung geschmolzen ist, so dass Bären dort nicht mehr hinkommen können, insbesondere nicht vom Spitzbergen-Archipel aus. Tatsächlich kam 2019 [8] ein Bär an, während Hannah Gold gerade schrieb, dass sie es nicht könnten.

In ihrer Geschichte geht es um ein 11-jähriges Mädchen auf der Insel, das auf wundersame Weise einen hungernden Bären rettet, während ihr Vater, ein Klimawissenschaftler, die Wetterstation betreut. Sie versorgt dessen durch Plastikmüll verletzte Pfote, reitet auf ihm wie auf einem Pferd über die Insel und bringt ihn schließlich zu seinen Artgenossen und Partnerinnen auf Spitzbergen zurück. Das Buch ist schön geschrieben und illustriert und hat im Ausland zahlreiche Preise für Kinderbücher gewonnen. Mit ihren anderen Kinderbüchern hat sie mehr als eine Million Exemplare verkauft.

Gold erklärt ganz offen, dass „The Last Bear“ eine Klimabotschaft für Kinder enthält. Sie wollte eine optimistische Geschichte, um das gängige Klischee zu widerlegen, dass Kinder wegen des Klimas depressiv und hoffnungslos werden. Es ist also ihre „inspirierende Botschaft“, dass „niemand zu jung oder zu unbedeutend ist, um etwas zu bewirken“.

Sie möchte ausdrücklich, dass die Bücher „unsere Kinder dazu befähigen“, sich für den Klimaschutz zu engagieren. Die Botschaft ihres Buches lautet, dass der beste Weg zum Schutz der Eisbären darin besteht, „alles zu tun, was man kann, um die [vermeintliche] Klimakrise zu bekämpfen“.

Das ist alles Unsinn – Eisbären können (wenn auch mit einigen Schwierigkeiten) die 200 km bis zur Bäreninsel [9] schwimmen und dort mit oder ohne Packeis Robben fangen. Es geht ihnen gut, und das arktische Meereis hat seit einem Jahrzehnt nicht mehr abgenommen, wodurch sich der Trend der vorangegangenen 20 Jahre abgeflacht hat.

Die Spitzbergen-Polarfüchse, von denen Frau Gold ebenfalls annimmt, dass sie aufgrund der globalen Erwärmung stark vom Aussterben bedroht seien, werden tatsächlich als „nicht gefährdet“ eingestuft, und der Fang ist weiterhin erlaubt. Das Problem ist nicht das Klima, sondern die Konkurrenz durch die größeren Rotfüchse, die durch die Besiedlung der Arktis durch den Menschen noch verstärkt wird. „Impact“ erzählt unseren Kindern nichts davon.

Der britische Verlag beschreibt das Buch als „Schlachtruf für unsere Welt“. Der australische Verlag Harper Collins stellt Unterrichtsmaterialien für 11-Jährige bereit, um „eine Präsentation zum Klimawandel zu erstellen“, während sich aus anderen Drittanbietern, die auf den „Last Bear“-Zug aufgesprungen sind, eine ganze Mini-Industrie entwickelt hat.

Ein 30-seitiger „Last Bear“-Leitfaden, der von Fehlinformationen des WWF und von Polar Bears Intl beeinflusst ist, fordert Kinder dazu auf, überzeugende Protestbriefe an den in Norwegen ansässigen Arktischen Rat gegen die Ölförderung zu verfassen – den Kindern werden keine Argumente „für“ die Förderung (mit den üblichen Sicherheitsvorkehrungen) an die Hand gegeben, sondern sie sollen lediglich anhand der vorgegebenen negativen Argumente Ideen entwickeln, z. B.

„Ich schlage vor, dass wir strengere Vorschriften durchsetzen, um die Zerstörung des Lebensraums der Polarfüchse zu verhindern, weil …“ (S. 10)

Das ist reine Zeitverschwendung, hat doch der Rat keine Exekutivbefugnisse gegenüber den Mitgliedstaaten. Das hat die Briefschreiber aus der Grundschule jedoch nicht abgeschreckt, die von ihren umweltbewussten Schulleitern dazu angestachelt wurden. Ein typisches Beispiel ist eine Grundschule 60 km nördlich von Melbourne, die man hier nachschlagen kann (siehe S. 5). Die Kinder der 4. und 5. Klasse haben die Botschaft von „Last Bear“ voll und ganz verinnerlicht, sei es über „Impact“ oder auf eigene Faust. Der Schulleiter war stolz auf die Briefe der Kinder an den Arktischen Rat, die wahrscheinlich tatsächlich abgeschickt wurden, wie die korrekte Postfachnummer in Tromsø in Norwegen auf einem der Briefe vermuten lässt.

Mädchen C— schreibt, dass ihr der vom WWF belegte (nicht existente oder unbewiesene) Rückgang der Eisbärenpopulation „wirklich das Herz bricht“. „Wenn sie aussterben, sind wir genauso gut dem Untergang geweiht!“, erklärt sie dem Arktischen Rat und schlägt 2050 als Datum des Untergangs vor – als Folge des unaufhaltsamen Rückgangs des arktischen Meereises (der in den letzten 20 Jahren nicht stattgefunden hat). „Wie sollen die Eisbären denn ohne Nahrung überleben?“, fragt sie verzweifelt.

Sie ist zu Recht besorgt über die Verschmutzung der Ozeane durch Plastik, fordert jedoch ein „vollständiges“ Verbot von Plastik – was die Zivilisation in die Knie zwingen würde. „Wenn wir nicht schnell handeln, sind die Eisbären und damit auch die Menschheit dem Untergang geweiht“, schließt sie ihren Brief.

Boy Q schreibt, dass die Pole jährlich 82.000 km² Eis verlieren (das National Snow and Ice Data Center berichtete im vergangenen September, dass es für die Arktis in den letzten zwei Jahrzehnten „keinen signifikanten Trend bei den minimalen Ausdehnungen im September“ gegeben habe). Der Junge behauptete unter Berufung auf eine „grüne“ Quelle, dass sich die Pole doppelt so schnell erwärmen wie der Rest des Planeten (Tatsache: In der Antarktis gab es in den letzten 70 Jahren überhaupt keine Erwärmung [10]). Er behauptet, es gäbe nur noch 25.000 Eisbären (diese Schätzung der IUCN stammt aus dem Jahr 2016) und dass 70 % von ihnen bis 2050 verschwunden sein werden. Er sagt dem Arktischen Rat: „Wenn ihr unseren Planeten nicht schützt, wird dies nicht unbemerkt bleiben, da die meisten unserer arktischen Tiere für immer verschwinden werden.“

Mein Fazit aus den beiden Briefen lautet, dass das, was Kindern in der Schule zum Thema Klima beigebracht wird, angesichts der Komplexität und der Unsicherheiten des Klimas größtenteils Unsinn ist (es ist nicht einmal bekannt, ob das Pflanzen von Bäumen die globale Erwärmung verstärkt oder verringert). Den Schulen ist das egal, besteht doch ihr von Gewerkschaften und Ministerien genehmigtes Ziel darin, sich für Windkraftanlagen und Solaranlagen einzusetzen.

Kein anderes Schulfach ist so sehr mit Unwahrheiten durchsetzt. Das hier von mir zitierte Material von Impact ist umso enttäuschender, als es von einer unserer fortschrittlicheren Organisationen stammt, die darauf abzielt, die Qualität der Arbeit von Lehrkräften im Unterricht zu verbessern. Das Material verstärkt zudem den Pessimismus der Kinder hinsichtlich der imaginären „Klimakrise“, die ihre Zukunft bedroht.

Anmerkungen:

[1] Impact hieß früher „Ochre [ocker]-Education“ – die Umbenennung erfolgte erst in diesem Monat.

[2] Ich habe mir Scootles lächerliches und plumpes Augmented-Reality-Spiel über eine Insel namens Mt Resilience angesehen, die das Nirwana der CO₂-Neutralität erreicht – „ein Fahrplan für unsere Zukunft“, nur dass die Bewohner das aufbereitete Abwasser der Insel trinken müssen. Bunte Heißluftballons und Zeppeline konkurrieren mit Düsenflugzeugen um den Luftraum. Urheber dieses Sammelsuriums waren der Sender ABC, das Australian Museum, das BoM und „35 der führenden Köpfe Australiens in der Klima- und Resilienzforschung“.

[3] Der Impact-Bericht 2024 von Cool enthält folgendes Zitat: „Cool unterstützt Lehrkräfte dabei, sich für reale Probleme zu engagieren. Meine Schüler fühlen sich inspiriert und befähigt, gemeinsam mit den Lehrkräften Veränderungen zu bewirken.“ (S. 17).

[4] Zu den Unterstützern von Impact zählen Wohltätigkeitsorganisationen, die sich auf Bildung und benachteiligte Kinder konzentrieren, wie die Paul Ramsay Foundation, die Origin Energy Foundation (die auch Cool.org unterstützt), die Fogarty Foundation von Brett und Annie Fogarty sowie die Eureka Benevolent Foundation (Belinda Hutchinson AC und ihr Ehemann Roger Massy-Greene AM); zu den katholischen Unterstützern gehören die katholischen Schulen der Erzdiözese Melbourne, die National Catholic Education Commission, Catholic Education Canberra & Goulburn und Catholic Education Sandhurst.

[5] Barrett: „Ich bin die Gründerin von Literacy Learning Australia – einem spezialisierten Lese- und Schreibförderungsdienst, der Schüler im schulpflichtigen Alter (8–18) mit Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben und Schreiben unterstützt, darunter auch solche mit diagnostizierter Legasthenie, ADHS und Autismus. Meine Programme basieren auf der Leseforschung und werden unter Berücksichtigung trauma-informierter Ansätze durchgeführt. Ich weiß, dass die meisten Kinder, die mit der Lese- und Schreibkompetenz zu kämpfen haben, bereits jahrelange Misserfolge erlebt haben, bevor sie zu mir kommen. Der Aufbau von Fähigkeiten ist nur ein Teil der Arbeit. Die Wiederherstellung des Selbstvertrauens ist die andere Hälfte.“

[6] Der Großhandelspreis für Strom in Victoria lag um 1998/99 bei etwa 20 Dollar pro MWh, heute bei etwa 100 Dollar.

[7] Der schwerste Unfall mit Atommüll ereignete sich 1971 in New Mexico, als ein Lkw mit abgebrannten Brennelementen umkippte; der Behälter der Brennelemente blieb jedoch unbeschädigt.

[8] Laut der Zeitung „Svalberg Posten“

[9] Die längste jemals verzeichnete „Bären-Schwimmstrecke“ beträgt etwa 600 km.

[10] Hansi A. Singh & Lorenzo M. Polvani (2020), „Low Antarctic continental climate sensitivity…“ Climate and Atmospheric Science, Bd. 3, Artikel 39, 2020. Der Artikel beginnt mit den Worten: „Der antarktische Kontinent hat sich in den letzten sieben Jahrzehnten nicht erwärmt, trotz eines stetigen Anstiegs der Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre.“

Link: https://cliscep.com/2026/10/04/how-classrooms-become-impact-zones-on-climate/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE