WUWT, Gastautor, Marc Morano

Aufhebung der Gefährdungsfeststellung der EPA:

„Dies ist eine gewaltige und andauernde Anstrengung der Trump-Regierung, die Aufhebung der Klimapolitik dauerhaft zu verankern.“

Sie heben nicht nur die Gefährdungsfeststellung auf, sondern versuchen auch, zu verhindern, dass künftige Präsidenten sie wieder in Kraft setzen können.

Dies soll verhindern, dass nicht gewählte, tief in der EPA verborgene Bürokraten die Wirtschaft auf der Grundlage von Ängsten vor dem menschengemachten Klimawandel regulieren.“

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Die EPA beseitigt eine Regelung, die die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen von

Kraftwerken begrenzt.

The Associated Press, MATTHEW DALY

(AP) — Die Umweltschutzbehörde EPA gab am Montag bekannt, dass sie die Regeln zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen aus Kohle- und Erdgaskraftwerken aufhebt. Diese Maßnahme soll der Branche Kosten in Höhe von mehr als 300 Milliarden Dollar ersparen und dazu beitragen, die amerikanische Energieversorgung „freizusetzen“.

Die im vergangenen Jahr erstmals vorgeschlagene Regeländerung stellt eine grundlegende Abkehr von den Bemühungen der demokratischen Präsidenten Joe Biden und Barack Obama dar, den Klimawandel zu bekämpfen und die industrielle Umweltverschmutzung zu beseitigen.

Umweltgruppen kritisierten die Änderung scharf und warnten vor möglichen Gesundheitsschäden für die amerikanische Bevölkerung und einer weiteren Umweltzerstörung. Vertreter der EPA erklärten hingegen, die Änderung ermögliche es Energieversorgern, im besten Interesse ihrer Kunden zu handeln, anstatt veraltete oder ineffiziente Kraftwerke stilllegen zu müssen.

Es wird erwartet, dass die Regelung umgehend auf rechtliche Anfechtungen stoßen wird. In einem damit zusammenhängenden Schritt schlug die EPA eine separate Regelung vor, die voraussichtlich im nächsten Jahr endgültig verabschiedet wird und künftige Regierungen daran hindern könnte, Treibhausgasemissionen von Kraftwerken zu regulieren. Dieser Vorschlag folgt auf die Entscheidung der EPA Anfang dieses Jahres, eine wissenschaftliche Erkenntnis aufzuheben , die lange Zeit die zentrale Grundlage für US-Maßnahmen zur Regulierung von Treibhausgasemissionen und zur Bekämpfung des Klimawandels bildete .

Der republikanische Präsident Donald Trump bezeichnete den Klimawandel in einer Rede vor den Vereinten Nationen im vergangenen Jahr als „den größten Betrug, der jemals an der Welt verübt wurde“, und seine Regierung zog die USA – zum zweiten Mal – aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 zurück, das freiwillige Ziele zur Eindämmung der klimaschädlichen Emissionen festlegt.

Trump rühmte sich des US-amerikanischen Energiereichtums, obwohl der Iran-Krieg weiterhin die globalen Treibstoffmärkte stört und die Benzinpreise bei über 4,31 Dollar pro Gallone liegen, mehr als einen Dollar mehr als vor einem Jahr.

https://apnews.com/article/epa-power-plants-trump-coal-gas-climate-cac1c2c75f8656d8eaf5f0a240edae15

https://wattsupwiththat.com/2026/09/14/breaking-epa-eliminates-rule-that-limits-greenhouse-gas-emissions-from-power-plants/