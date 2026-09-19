Na, die Betreiber wissen das schon – die müssen ja vor dem Bau Meßgeräte aufstellen. Zeigt das Gerät übers Jahr zu wenig an, ist das aber egal – die Subventionsmillionen locken. Daher werden Windräder auch gerne in Staatswäldern gebaut, wo Politiker den Bau durchwinken, obwohl die störenden Restbäume in der Nähe den Wind effizient bremsen.