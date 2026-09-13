Talkshop, von oldbrew

Der deutsche Energiekonzern RWE hat angekündigt, seine Offshore-Windprojekte in den USA aufzugeben, nachdem er mit dem US-Innenministerium unter Präsident Donald Trump eine Vereinbarung über eine Zahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar getroffen hat, berichtet BBC News .

RWE gab bekannt, dass die Summe nun in konventionelle Gasprojekte reinvestiert wird, darunter 900 Millionen US-Dollar in ein Exportterminalprojekt für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Louisiana.

„Nach sorgfältiger Prüfung wurde festgestellt, dass es in absehbarer Zeit keinen Weg gibt, diese Projekte in den USA zu genehmigen“, erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme.

Trump hat die Windkraft jahrelang verunglimpft und nutzt seine Wahlkampfreden oft, um gegen „hässliche“ Windkraftanlagen zu wettern.

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Innenminister Doug Burgum erklärte in einer auf X veröffentlichten Stellungnahme, die Amerikaner verdienten ein Energiesystem, das auf Vernunft beruhe und nicht auf „teuren Subventionen“.

„Wir begrüßen die Vereinbarung und die freiwilligen Investitionen von RWE in Projekte, die die Energiesicherheit unseres Landes stärken“, fügte er hinzu.

Die Einigung ist die jüngste, die die Trump-Regierung in diesem Jahr erzielt hat, während Trump, ein lautstarker Befürworter der fossilen Brennstoffindustrie, weiterhin gegen Offshore-Windprojekte vorgeht.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier .

In UK wird dieses ebenfalls aufmerksam verfolgt:

Steht Großbritannien kurz davor, sich der Realität der Energiewende anzunähern? Einige Medienberichte deuten darauf hin. Die ganze Klimarhetorik hat bisher nur zu endlosen, aufgeblähten Konferenzen geführt, was wiederum deutlich höhere Strompreise und eine unzuverlässigere Stromversorgung zur Folge hatte. Die RWE-Zahlung ist der jüngste Fall in einer Reihe von US-Deals, die Windenergieprojekte stoppen – eine Energiequelle, die Trump seit Langem verhöhnt. Er sagte diese Woche erneut: „Jedes Land mit Windrädern ist ein Verlierer.“

https://talkshop.blog/2026/08/08/trump-administration-to-pay-german-firm-to-halt-us-wind-projects-and-re-invest-in-gas-schemes/