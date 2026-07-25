Daily Caller News Foundation, Paris Apodaca, Energie-Stipendiat

Präsident Donald Trump ordnete eine Untersuchung an, eine Nichtregierungsorganisation zu überprüfen, die kürzlich einen stark kritisierten Klimawandelbericht veröffentlicht hatte.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften (NAS) veröffentlichte am Donnerstag einen Bericht, in dem sie die Anwendung einer von Klimaaktivisten bevorzugten Methode der „Attributionsforschung“ forderte, die häufig in Haftungsklagen gegen Energieunternehmen herangezogen wird. Der Präsident schrieb am späten Sonntag in einem Beitrag auf Truth Social, dass die Klimahandbücher der NAS politisch voreingenommen seien und die Urteile in wichtigen Klimaprozessen unzulässig beeinflusst hätten.

[„Attributionsforschung“ analysiert und bewertet, welche Faktoren (Ursachen) zu einem bestimmten Ereignis, einer Veränderung oder einem Risiko beitragen, und weist diesen statistische Wahrscheinlichkeiten zu.]

Der Wissenschafts-, Raumfahrt- und Technologieausschuss des Repräsentantenhauses argumentierte, der Bericht stelle einen Interessenkonflikt dar, da Anwälte, die an Klimaprozessen beteiligt waren, bei der Festlegung der von der NAS verwendeten wissenschaftlichen Standards mitgewirkt hätten.

„Die Nationale Akademie der Wissenschaften hat in der Vergangenheit analytische wissenschaftliche Handbücher speziell für unsere Bundesgerichte veröffentlicht“, schrieb Trump in dem Beitrag. „Diese speziell im Sinne der Klima-Aktivisten geschriebenen Handbücher wurden von Richtern zur Entscheidung massiver ‚Klimawandel‘-Fälle herangezogen und haben unserem Land enorme Verluste beschert. Diese Handbücher wurden völlig diskreditiert. Unsere Bundesrichter verdienen Fakten und Wissenschaft, nicht politischen Betrug und falsche Klimawissenschaft.“ [historisches Beispiel: Der Hexenhammer, aufgrund dessen die Gerichte Urteile fällen sollten / konnten – der Übersetzer]

Auch die Redaktion des Wall Street Journal kritisierte den mehr als 250 Seiten langen Bericht, der vom Bezos Earth Fund finanziert wurde, in einem Meinungsbeitrag vom Sonntag mit dem Titel „Ein Klimaputsch an den Nationalen Akademien der Wissenschaften“.

„Der Bericht besagt außerdem, dass diese Forschung dazu beitragen könnte, politische Maßnahmen wie ein Gesetz in Vermont zu ‚untermauern‘, welches die Regierung ermächtigt, die ‚finanziellen Auswirkungen der Treibhausgasemissionen aus fossilen Brennstoffen auf den Staat‘ zu bewerten und ‚Zahlungen von Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie zur Finanzierung von Anpassungsprojekten zu fordern‘“, schrieb der Ausschuss. „Es geht darum, einer Zwangsausübung staatlicher Macht einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben.“

Das Weiße Haus reagierte nicht umgehend auf die Anfrage der Daily Caller News Foundation nach einer Stellungnahme.

„Natürlich wird die Akademie von radikalen linken Demokraten geleitet, die, wie sich herausstellte, betrügerische, voreingenommene und irreführende Handbücher zum Klimawandel veröffentlichten“, fügte Trump in seinem Beitrag hinzu.

„Mit dieser Erkenntnis weise ich hiermit die zuständigen Bundesbehörden an, dieses Verhalten der NGO’s und betroffenen Richter zu überprüfen. Unsere Steuerzahler sollten keinen Klimabetrug finanzieren, und Richter hätten sich niemals darauf stützen dürfen“

Alle Inhalte der Daily Caller News Foundation, einem unabhängigen und überparteilichen Nachrichtendienst, stehen seriösen Nachrichtenverlagen mit großer Reichweite kostenlos zur Verfügung. Alle wiederveröffentlichten Artikel müssen unser Logo, den Namen des/der jeweiligen Reporters/Reporterin und dessen/deren Zugehörigkeit zur DCNF enthalten. Bei Fragen zu unseren Richtlinien oder einer möglichen Partnerschaft kontaktieren Sie uns bitte unter licensing@dailycallernewsfoundation.org .

https://dailycaller.com/2026/07/20/national-academy-sciences-climate-report-attribution/