Kenneth Richard

„…ein deutlich erkennbares Muster, bei dem Wasserdampf die täglichen Schwankungen der Meerestemperatur in niedrigen Breitengraden dämpft“ – Harris et al., 2025

Beobachtungen zeigen, dass dieAmplituden der Meerestemperatur von morgens bis abends 5 °C überschreiten können.

Wasserdampf (WV), das maßgebliche, für den Treibhauseffekt der Erde verantwortliche Treibhausgas (THG), trägt in den Ozeanen der hohen Breitengrade, wo die WV-Konzentrationen nur 100–1000 ppm betragen, mit etwa 0,1 °C zur Erwärmung dieser täglichen Schwankung von 5 °C bei.

In den Tropen, wo die Konzentrationen 40.000 ppm erreichen, ist der Beitrag von Wasserdampf zu dieser täglichen Erwärmung von >5 °C entweder vernachlässigbar (~0,0 °C) oder negativ (ein Abkühlungseffekt von -0,2 bis -0,3 °C).

Es lässt sich somit nachweisen, dass eine 40-fache Zunahme der Treibhausgase und des Wasserdampfs zur Abkühlung der Meeresoberfläche beiträgt, anstatt die Erwärmung zu verstärken.

Dies ist das Gegenteil dessen, was zu erwarten wäre, wenn steigende Treibhausgaskonzentrationen tatsächlich für die Erwärmung der globalen Ozeane verantwortlich wären.

Link: https://notrickszone.com/2026/07/18/new-study-a-40-fold-increase-in-earths-main-greenhouse-gas-contributes-to-cooling-the-ocean/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE [Übersetzung Graphik: Google Translate]