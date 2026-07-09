John Clauser ist emeritierter Quanten-Physiker an der Universität von Kalifornien UC, Campus Berkeley, und Nobelpreisträger für Physik 2022.
Er erklärt, wie das Klima wirklich funktioniert – und wie die Tricks der Lobbyisten funktionieren. Auf der 17. Konferenz des Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE) hielt er einen ausführlichen Vortrag zu diesem Thema. Tipp: Schalten Sie im englischen Youtube-Video rechts unten am Zahnrad auf „Untertitel“, „automatisch übersetzen“ und „deutsch“ – dann wird gedolmetscht.
Hier die Originalversionen im EIKE-Hauptkanal (ohne Übersetzung):
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Zumal die Globaltemperatur im 3 Jahr infolge sinkt. Ein paar Hitzetage in Deutschland und Europa und schon wird wieder die globale Erderhitzung ausgerufen. Obwohl die globale Anomalie unter 1,5°C gesunken ist.