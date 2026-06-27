Judith Curry

Es ist an der Zeit, den Sieg über die Klimadummheit zu verkünden und weiter zuziehen.

Nun, die Definition von Sieg ist hier ungefähr so ​​vage wie im Iran-Krieg. Hier eine Zusammenfassung der Gründe für die Einstellung von Climate Etc.:

Im Klimadiskurs wurden große Fortschritte erzielt und das politische Klima hat sich verändert.

Meine Interessen haben sich in andere Richtungen entwickelt

Der logistische Aufwand und die Kosten für den Betrieb des Blogs sind beträchtlich.

Stand der Klimakriege

In den letzten zwei Jahren gab es einige entscheidende Wendepunkte, insbesondere die Wahl von Präsident Trump, den Klimabericht des US-Energieministeriums und die weit verbreitete Erkenntnis, dass das Emissionsszenario RCP8.5 unrealistisch ist. Infolgedessen haben viele Nachrichtenagenturen ihre Klimaberichterstattung eingestellt oder deutlich reduziert, und der Klimawandel (vor allem im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen) wird in den Medien weniger thematisiert. Auch die Auswirkungen der drastisch reduzierten Finanzierung klimabezogener Nichtregierungsorganisationen dürfen nicht unterschätzt werden, da die Mittel der USAID und anderer Geldgeber versiegen.

Die Anführer der Klimaalarmisten haben ihre Niederlage nicht eingestanden, sondern sich viel beklagt, insbesondere gegenüber Präsident Trump und dem RCP8.5-Szenario. Sie versuchen weiterhin, die Autoren des DOE-Berichts (US-Energieministeriums) zu diskreditieren. Angeregt durch den DOE-Bericht haben sie die Verbindung zwischen Erderwärmung und Extremwetterereignissen weitgehend aufgegeben, obwohl es eine radikale Gruppe gibt, die die Zuordnung von Extremwetterereignissen als Mechanismus zur Unterstützung von Klagen gegen Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie befürwortet. Mit dem Scheitern der Verbindung zwischen Extremwetterereignissen konzentrieren sich die Klimaalarmisten nun auf Klimakipppunkte, die in der Öffentlichkeit aber nicht so gut ankommen (Extremwetterereignisse waren viel alarmierender).

Vor allem aber hat das ganze Thema seine politische Relevanz verloren. In den letzten Monaten haben wir miterlebt, wie die ganze Welt in Panik geriet angesichts des drohenden Verlusts des Zugangs zu Öl aus dem Nahen Osten und angesichts des enormen Strombedarfs für Rechenzentren. Unsere Energieversorgung im Namen der CO₂-Eliminierung künstlich zu drosseln, ist heute eine viel schlechtere Idee als noch vor wenigen Jahren, und das scheint allgemein anerkannt zu sein (selbst in Europa). Besonders bezeichnend ist, dass das Weltwirtschaftsforum (WEF) den Klimawandel als Thema fallen gelassen hat und sich nun auf KI (und Gesundheit) konzentriert.

Wir befinden uns möglicherweise an einem Wendepunkt; man kann nur hoffen, dass die Klimaforschung ihre Anstrengungen von der einseitigen Betonung der CO₂-Reduzierung hin zum Verständnis regionaler Klimavariabilität, insbesondere deren Beeinflussung durch natürliche Faktoren, verlagert, um die Anfälligkeit gegenüber Wetterextremen zu verringern. Und dass wir Wege finden, besser mit der Natur zusammenzuarbeiten, um unseren Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken.

JC zieht weiter

Hier beschreibt Judy Curry ihr gegenwärtiges Leben, mit Mann, Hunden und Kindern sowie Enkeltocher.

Blog-Logistik und -Kosten

Hier schreibt Judy Curry über ihre Mühe mit ihrem Climate Etc. Blog. Der ist ihr nun zu stressig und die SW-Betreuung ist zu teuer geworden. Sie stellt ihn nun ein.

Mit Sicherheit wird sie in den „social media“ noch posten.

Lobrede

Climate Etc. ist zwar noch nicht ganz tot, aber es liegt im Sterben, und die künstliche Unterstützung wird eingestellt (ich zahle kein Geld mehr für den Blog). Mal sehen, wie lange die bereits bezahlten Updates usw. die Seite noch erreichbar halten.

… Mein herzlichster Dank gilt allen Gastautoren und Kommentatoren, die Climate Etc. zu einem lebendigen, anregenden und mitunter einflussreichen Ort gemacht haben. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute.

Ihre volle Verabschiedung lesen Sie hier: https://judithcurry.com/2026/06/23/rip-climate-etc/

Auch die vielen ehrenamtlichen Aktiven von Eike wünschen Juddy Curry alles Gute für Ihr weiteres Leben. Und vielen Dank für die Anregungen, die wir nutzen durften.