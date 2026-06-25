Daily Caller News Foundation, Ireland Owens, Reporter

Politico stellt die Herausgabe eines Nachrichtenprodukts zu Energie und Umwelt ein, etwas mehr als ein Jahr nachdem die Regierung ein jährliches Abonnement im Wert von fast einer halben Million Dollar gekündigt hatte.

Politico kündigte am Montag an, E&E News einzustellen und im September zwei neue, auf Energie spezialisierte Newsletter einzuführen, wie Semafor zuerst berichtete . Dieser Schritt folgt auf die Ankündigung von EPA-Chef Lee Zeldin im Februar 2025, dass die Behörde „ ihre Mitgliedschaft bei Politico und Politico E&E nicht verlängern wird, wodurch die amerikanischen Steuerzahler 458.919 US-Dollar pro Jahr sparen.“

„Die besten 458.919 Dollar, die wir je für die Steuerzahler eingespart haben“, sagte ein Sprecher der EPA gegenüber der Daily Caller News Foundation. „Der Staat sollte schlechten Journalismus nicht subventionieren, und es ist ein vernichtendes Urteil über die vorherige Regierung, dass sie so viele hart verdiente amerikanische Steuergelder verschwendet hat, um dieses Medium am Leben zu erhalten.“

– Lee Zeldin (@epaleezeldin) 11. Februar 2025

„Ab September modernisieren wir unsere Berichterstattung über Energie- und Umweltpolitik und führen ein fokussierteres, wirkungsvolleres Portfolio an täglichen Nachrichten und Analysen ein“, erklärten Politico-CEO Goli Sheikholeslami und Politico-Chefredakteur Jonathan Greenberger am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme . „Durch die Zusammenführung unserer Berichterstattung aus Washington, den Hauptstädten der US-Bundesstaaten, Europa und verschiedenen Branchen helfen diese Newsletter unseren Abonnenten zu verstehen, wie politische Entscheidungen, Auseinandersetzungen und Marktkräfte zusammenwirken und die Energie- und Klimapolitik verändern.“

https://www.politico.com/blogs/politico-press/2026/06/08/politico-announces-new-chapter-for-energy-and-environmental-journalism-00953252

Der neue Politico-Newsletter „Surge“ wird laut Semafor untersuchen, wie KI-gesteuerte Energienachfrage Politik und Wirtschaft in den USA und Europa beeinflusst, während der Newsletter „State Power“ die Energiepolitik der einzelnen Bundesstaaten thematisiert. Zudem sollen die bestehenden Newsletter „Morning Energy“ und „Morning Environment“ sowie weitere europabezogene Energie- und Umwelt-Newsletter überarbeitet werden, so Semafor.

„Im Zuge dieser Umstrukturierung wird E&E News nicht länger als eigenständige Marke geführt. Die journalistischen Inhalte und die Expertise von E&E News werden vollständig in das Energie- und Umweltportfolio von POLITICO integriert, welches Artikel, Kurzberichte, Analysen und Newsletter umfasst“, so Politico in einer Erklärung. „Die bisherige Publikationsstruktur von E&E News wird sich zu einem vernetzten Angebot an redaktionellen Produkten im Energie- und Umweltbereich weiterentwickeln, das unsere fundierte Berichterstattung und unsere fundierten Analysen vereint und gleichzeitig unsere verbesserte globale redaktionelle Koordination widerspiegelt.“

Auf Anfrage verwies ein Sprecher von Politico die DCNF auf die Mitteilung des Unternehmens vom Montag.

E&E News ist laut eigener Website eine abonnementbasierte Nachrichtenorganisation, die sich „der Bereitstellung unparteiischer und genauer Berichte über wichtige Energie- und Umweltthemen durch 5 tägliche Publikationen verschrieben hat“.

Die Pressesprecherin des US-Innenministeriums, Charlotte Taylor, sagte dem DCNF im Juni 2025, dass E&E News ein „verzweifeltes Medium“ sei, das ausschließlich über „Leaks von Regierungsbehörden“ berichte und dass sogar Schülerzeitungen eine größere Leserschaft hätten.

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https://joannenova.com.au/2026/06/the-sunrise-project-funneled-343-million-from-overseas-to-push-net-zero/