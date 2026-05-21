No. 69 – Seit 2015 müssen alle Teilnehmer der Weltklimakonferenzen (COP) alle fünf Jahre ihren Klimaschutzplan vorlegen. Nur Brasilien und kleinere Nationen wie pazifische Inselstaaten gaben sie pünktlich ab. Sogar Deutschland und die EU verpaßten den Termin. Was sagt uns das? Wird die Klimapolitik abgewickelt werden?