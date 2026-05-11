Vorschau: Wie werden die fünf Tage vom 11. bis zum 15. Mai auch diesmal ausfallen?
Matthias Baritz, Josef Kowatsch.
- Seit Jahrhunderten bekannter Kaltluftvorstoß in der Mitte des Monats Mai
- Die kirchlich festgelegten Eisheiligentage gibt’s tatsächlich
- Entgegen des allgemeinen Temperaturverlaufs werden die Eisheiligentage sogar kälter
- Die Eisheiligen halten sich nicht an den wärmenden CO₂-Treibhauseffekt.
Der Mai ist gekommen, die Bäume haben inzwischen alle ausgeschlagen. Ein musikalischer Hörgenuss.
Bekannt ist: Um die Monatsmitte kommt seit Jahrhunderten regelmäßig, aber nicht immer ein Kaltluftvorstoß. Manchmal erscheint der Kälteeinbruch auch erst Tage später oder früher. Auf die letzten vier Jahrzehnte gesehen gleicht sich jedoch alles wieder aus und wir fragen uns, gibts die Eisheiligen überhaupt noch angesichts des vom DWD festgestellten allgemeinen Wärmerwerdens seit 1988? Und wo werden sich diese fünf Tage diesmal im Mai 2026 in der Temperatur-Zeitreihe einordnen?
Dieser Artikel will die Leser einfach bewusst auf diese fünf Tage zur weiteren Naturbeobachtung hinlenken, jeder soll vor seiner Haustür das Wetter beobachten. Und die Eisheiligen finden logischerweise nachts statt, eher nicht am Tage. Deswegen haben wir die Nachttemperaturen in den beiden nächsten Grafiken mit aufgetragen. Und zwar die Schnitte der fünf Tage ergibt jedesmal einen Jahrestemperaturpunkt.
Was sagt die Wetterstation Augsburg für die Voralpenländler?
Und nun zum Deutschlandschnitt:
Anmerkung: Leider bietet der DWD keinen Schnitt für diese 5 Tage an, nach welchen man schnell eine Grafik zeichnen könnte.
Unser Autor Matthias Baritz hat alle derzeitigen über 2000 DWD-Stationen überprüft auf Tages/Nachttemperaturen und den Gesamtschnitt. Es gibt 540 Stationen, die bereits 1988 schon alle drei Werte bis heute mitgemessen haben. Diese 540 Stationen haben allerdings oftmals ihren Standort verändert, ihre Messeinrichtung sowieso, aber sie sind namentlich wenigstens gleichgeblieben und der DWD bietet für jede eine Tagesdatenreihe an, die man als Originaldaten dieser Stationen bezeichnen kann. Unser Verfasser hat alle 540 Stationen aufsummiert zu einem Deutschlandschnitt, und das auch noch für die Tageshöchst- und die nächtlichen Minimumtemperaturen. Vielen Dank für diese kostenlose Fleißarbeit. Eigentlich eine Aufgabe der bezahlten DWD-Angestellten. Ohne Grafiken kann man nämlich alles behaupten. Was die bezahlten ARD/ZDF Wetterfrösche auch ständig tun. Wer überprüft deren bezahlte Behauptungen schon, außer Autoren bei EIKE? Journalisten auch nicht, diese Leute verbreiten nur Meldungen, ohne Überprüfung auf den Wahrheitsgehalt. Der Deutsche Wetterdienst hat diesmal auf einen Eisheiligen-Vorartikel verzichtet. Dafür sucht er in seiner neuesten Presseveröffentlichung vom 7. Mai nun Teilnehmer für „wirkungsorientierte Hitzewarnungen“.
Kurzauswertung:
Diese fünf Eisheiligentage wurden in Deutschland seit 1988, dem Beginn des Klimawandels bei uns, eindeutig kälter, und zwar vor allem nachts. Die fünf Kirchenheiligen widerlegen somit den CO₂-Treibhauserwärmungseffekt auf ihre eigene, heilige kirchlich und päpstlich abgesegnete Weise. Zumindest für diese fünf Tage. Nach der Theorie der CO₂-Klimakirche hätte es eindeutig wärmer werden müssen seit 1988, und zudem vor allem nachts, was überhaupt nicht Fall ist. Die Theorie des vor allem nächtlichen Wärmerwerdens nach der Treibhaustheorie ist somit falsch, auch wenn der deutsche Physiknobelpreisträger von 2021 Prof. Dr. Klaus Hasselmann diese mitorakelt.
Die KI lobt: Klaus Hasselmann (*1931) ist ein deutscher Klimaforscher, Meteorologe und Ozeanograph, der 2021 den Nobelpreis für Physik erhielt. Er wurde für die Entwicklung von Modellen ausgezeichnet, die den Klimawandel vorhersagen und den menschlichen Einfluss („Fingerabdruck“) nachweisen
Richtig ist: Besonders nachts wurden die fünf Eisheiligentage kälter. Die Modelltheorie eines Klaus Hasselmann mit dem nächtlichen Wärmerwerden ist somit falsch
Vorschlag von uns an die christliche CDU-Politik: In Deutschland sollte wenigstens für die fünf Tage, also vom 11. Bis 15.ten Mai, d.h. bis Freitag (Kalte Sophie) die CO₂-Klimarettungssteuer ausgesetzt werden.
Hinweis: Um den 16. Mai wird es eine Aktualisierung dieses Beitrags mit einer kleinen Auswertung geben!
Josef Kowatsch, Naturbeobachter, aktiver Natur- und Umweltschützer
Matthias Baritz, Naturwissenschaftler und Naturschützer
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Wie sind solche Temperaturabfäll wie bei den Eisheiligen mit einem zunehmenden Isolationseffekt der Atmosphäre vereinbar? Wäre nicht zu erwarten, dass sich Temperaturgegensätze in gut (oder immer besser) isolierten Räumen mit der Zeit angleichen? Je schlechter die Isolierung desto mehr schwanken die Temperaturen und umgekehrt. Wäre nicht zu erwarten, das solche Kälteeinbrüche als erstes verschwinden oder zumindest geringer ausfallen, wenn die Isolation immer mehr zunimmt? Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Ist das mit einem zunehmenden Isolationseffekt der Atmosphäre überhaupt in Einklang zu bringen?
„Vorschlag von uns an die christliche CDU-Politik: In Deutschland sollte wenigstens für die fünf Tage, also vom 11. Bis 15.ten Mai, d.h. bis Freitag (Kalte Sophie) die CO₂-Klimarettungssteuer ausgesetzt werden.“
Wenn die Politics da wirklich was retten wollten, dann gäbe es doch längst Klimageld für alle, dass das nicht der Fall ist zeigt, dass es nur um Vermögensumverteilung geht beim sogenannten Klima-Retten, oder?
Heute 10°C Höchsttemperatur bei uns. Eindeutig ein Zeichen des Klimawandels.
Früher hatte jeder Tag des Jahres seinen eigenen Namen. Bekannt ist Josefstag=19. März. Auch die Tage vom 11. bis 15. Mai hießen der Reihe nach:
11. Mai (Montag): Mamertus
12. Mai (Dienstag): Pankratius
13. Mai (Mittwoch): Servatius
14. Mai (Donnerstag): Bonifatius
15. Mai (Freitag): Sophia („Kalte Sophie“) [1]
Und prompt sind sie auch dieses Jahr wieder da: der Kaltlufteinbruch vom Norden. Mamertus wirkt in Süddeutschland noch weniger, bei uns beginnt der richtige Kaltluftvorstoß erst morgen:
Temperaturüberprüfung: Soeben 12 Uhr, bei uns draußen
in Süddeutschland: 15°C, bewölkt und windig, aber noch SW-Strömung. Druckabfall
Seesen in Niedersachsen: 7°C, NW-Wind mit Regen
Zu beachten wäre noch. 1) Wir bilden in den Grafiken bei T-min, den Schnitt der 5 Tage ab
2) die Einzeltage können deshalb kälter sein.
3) Der DWD mißt die T-min in 2 Meter. Für Kleingärtner aufgepaßt: In Bodennähe, dort wo die Pflanzen gerade wachsen, kann es einiges kälter sein. Kurzzeitige Minusgrade können durchaus auftreten und Tomaten-, Paprikasetzlinge würden das nicht überstehen.
Selbst in Südungarn, erzählte mir meine Mutter habe man die beiden Pflanzen erst am 15.ten ausgepflanzt. Ob das heute noch so ist, könnte uns Herr Bálint schreiben.
Respekt! die Herren Baritz und Kowatsch, nicht nur für die Fleißarbeit, die die bezahlten DWD-ler nicht erbringen wollen oder dürfen. Die genaue Motivationslage für echte Wissenschaft dort erschließt sich mir sowieso nicht. Egal, aber ihre Vorschläge die Motivation der Gläubigen in der Klimakirche zu befeuern, sprich die durch den Ablasshandel gebeutelten Bürger zu entlasten, finde ich gut. So sollte man für die Eisheiligen die CO2-Klimarettungssteuer aussetzen. Vielleicht wird dann alles wieder gut und das Hirn der Gläubigen fängt eigenständig erneut an zu arbeiten.
Herr Kundel, Sie und ich und einige andere würden es gut finden, den Ablasshandel einzustellen. Aber die große Menge schreit doch nach mehr. Meine Beobachtung.
Richtig, wer an CO2 als Temperaturregler glaubt, der müßte eine CO2-Ausstoßprämie für diese fünf Tage verlangen, damit die Abkühlung verlangsamt wird.
Interessant ist auch, dass der DWD auf seiner homepage die Eisheiligentage diesmal nicht zum Thema gemacht hat. In früheren Jahren war das noch so und man schrieb munter von einer Forsetzung der Klimaerwärmung, man redete von „Heißheiligen“ ohne sich seine eigenen Daten anzusehen. Wahrscheinlich hat man von Eike gelernt und ist vorsichtiger geworden.
zu: „das Hirn der Gläubigen fängt eigenständig erneut an zu arbeiten“. Das glaube ich weniger, warten Sie ab bis Krause, Englert, Björn wieder irgendein Nebengleis entdecken. Wenn nicht, dann ignorieren sie solche Beiträge, die eindeutig den THE widerlegen.