Von Jo Nova

Es hätte keinem netteren parasitären Komitee passieren können.

Das passiert, wenn man seinen Hauptgeldgeber für dumm verkauft und alles daransetzt, ihn in einen Vasallenstaat des globalistischen Konzerns zu verwandeln. Im Gegenzug für 800 Millionen Dollar jährlich verbreitet die UNO chinesische Biowaffen und veranstaltet pompöse Reisen für die Anhänger des Konzerns, aber nichts für den durchschnittlichen amerikanischen Steuerzahler.

Die USA zahlen 22 % des regulären UN-Budgets, dennoch hat die UN keinerlei Respekt vor den amerikanischen Wählern oder deren Entscheidungen.

UN geht das Geld aus, Trump bleibt unbeeindruckt.

von Antonio Graceffo , Gateway Pundit

Wenn sich die Spendeneinnahmen nicht verbessern, warnte Guterres, wird der UNO bis Juli 2026 das Geld ausgehen.

Die weitverbreitete Nichtzahlung durch die Mitgliedstaaten hat die Krise verschärft. Im Jahr 2025 hatten 42 von 193 Mitgliedstaaten ihre Beiträge nicht vollständig entrichtet, und bis zum Fälligkeitstermin am 8. Februar 2026 hatten lediglich 55 Länder gezahlt.

Die Vereinigten Staaten sind der dominierende Faktor. Historisch gesehen waren sie mit 22 Prozent des regulären Budgets und des Budgets für Friedensmissionen, also rund 820 Millionen US-Dollar pro Jahr, der größte Beitragszahler der Vereinten Nationen. Im Jahr 2025 überwiesen die USA jedoch überhaupt keine Beiträge mehr. Damit fehlen Gelder für etwa 95 Prozent aller derzeit ausstehenden Verpflichtungen. Die Gesamtverschuldung der UN gegenüber dem regulären Haushalt beträgt 2,2 Milliarden US-Dollar.

Um es ganz deutlich zu sagen: Die UN will Ihre medizinischen Daten kontrollieren , entscheiden, welche Impfungen Sie erhalten müssen und diktieren, ob Sie bei der nächsten Pandemie reisen dürfen – die sie jederzeit ausrufen kann. Die UN (plus Mark Carney) hat Banker zu einem 130 Billionen Dollar schweren Kartell organisiert, um Pensionsfonds gegen den durchschnittlichen amerikanischen (und westlichen) Wähler einzusetzen. Sie träumt davon, eine CO₂-Steuer auf die Schifffahrt einzuführen, um endlich eigene Einnahmen zu generieren (und noch weniger Rechenschaft ablegen zu müssen als ohnehin schon).

Was sieht so aus, verhält sich so und riecht so, als ob es darauf abzielt, eine nicht gewählte Weltregierung zu werden? Und wie lautet das andere Wort dafür? – Tyrannei.

Die Vereinten Nationen haben Schulden in Höhe von 1,57 Milliarden Dollar – eine beachtliche Leistung für eine Organisation mit einem Jahresbudget von 3,5 Milliarden Dollar.

Wir wissen, dass die EU und willfährige Staaten wie unserer die UN weiterhin finanzieren werden. Doch Donald Trump hat Kriminalität und Korruption den Garaus gemacht. Feiern wir den Sieg…

ANMERKUNG: Um Missverständnissen vorzubeugen: Die übrigen 78 % der UN-Finanzierung werden zweifellos fortgeführt, da die lukrativen Versprechen auf UN-Positionen nach dem Ende der politischen Karriere willfährige Staatschefs dazu verleiten, den Reichtum ihrer Nationen beizusteuern, um den armen, leidenden Bürokraten in Genf zu helfen.

Es spricht einiges dafür, Milliardäre zu wählen, die keine UN-Hilfsgelder wollen oder brauchen.

Unsere größte Hoffnung ist, dass dumme Länder, die dringend Öl benötigen, gezwungen sein werden, sich den USA anzubiedern, weil diese das haben, was sie wollen.

Mit freundlicher Genehmigung von Willie Soon

https://joannenova.com.au/2026/05/un-is-facing-imminent-financial-collapse-guterres-begs-for-cash/