„Dieses Buch leugnet den Klimawandel nicht. Es leugnet auch nicht, daß CO2 die Temperatur beeinflußt. Aber es belegt, daß Kohlendioxid weder der wichtigste noch der einzige Treiber der Erdtemperatur ist.“

So schreibt der Autor, Chemietechniker Günther Vogl, im Schlußwort seines neuesten Buches über den Inhalt. Es ist aber trotzdem alles ganz anders, als Medien, Klimaprofs und Aktivisten es uns weismachen wollen.

Auf Seite 7 seines Buchs nennt der Autor ganz trocken die tatsächlichen Gründe für eine gestiegene Temperatur: Ende der Kleinen Eiszeit, Luftreinheit, Albedo, Wolken, Sonne & geomagnetisches Feld und – Kohlendioxid.

Was Institute wie das PIK also als (fast) alleinigen Grund für eine behauptete „Erderhitzung“ benennen, taucht in Vogls Liste nur als EIN Faktor auf.

Ohne größere Kapitel-Einteilung geht das kompakte Buch auf die Details der genannten Gründe für Klimawandel ein und verweist dabei häufig auf offizielle beziehungsweise offiziöse Forschungsquellen. Vogl bezieht in seine Betrachtungen auch populäre Behauptungen wie „alle Gletscher weltweit schmelzen“ – und widerlegt sie anhand von öffentlich zugänglichen Quellen.

Günther Vogl, Chemietechniker, befaßt sich seit 40 Jahren mit dem Thema Klima. Über Jahrzehnte erworbene tiefgreifende Kenntnisse hierzu und profundes Wissen auf naturwissenschaftlicher Basis. Stadtrat und Kreisrat, Veranstalter des großen Halbmarathons Altötting, zudem Sportmanager.

Günther Vogl: Die wahren Ursachen der Klimaerwärmung. Klimawandel: Es ist alles ganz anders

Shaker-Verlag Düren, im November 2025

19,80 €

ISBN 978-3-8191-0352-0

Paperback, 116 Seiten, 56 Abbildungen. 21 x 14,8 cm

Auch als eBook erhältlich

Weitere Bücher zum Thema Klima & Corona von Vogl:

Die erfundene Katastrophe: Ohne CO2 in die Öko-Diktatur

Covid-1984: Mit dem Virus in den Orwell-Staat?

Die große Transformation: Corona und Klima – der Weg in die globale Neuordnung

Klimadiktatur: Fakten – Prognosen – Meinungen