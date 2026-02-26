Nach 38 Jahren von der UNO angeführter Code-Red-Rhetorik ist das Ergebnis verheerend. Nicht einmal 1 ppm CO₂ ₂ vermieden. Die Kosten bis 2050 werden 275 Billionen US-Dollar betragen – 9,2 Billionen US-Dollar pro Jahr (McKinsey, 2022). Das entspricht etwa dem 2,5-Fachen des gesamten jährlichen BIP der Welt. Kein einziges Leben konnte vor dem Klimawandel gerettet werden, das durch billige und zuverlässige Energie besser hätte geschützt werden können. Das ist der größte Glaubensverlust überhaupt. Es ist erschreckend. Während die UN einer globalen Umverteilung des Reichtums hinterherjagte, waren die Kosten für unsere Zukunft immens. Stellen Sie sich vor, welche Welt wir hätten aufbauen können, wenn dieses Kapital nicht in eine gescheiterte Ideologie geflossen wäre. Das UN-Programm zur Umverteilung des Reichtums hat den Planeten nicht gerettet, sondern nur eine neue bürokratische Klasse finanziert. Die Realität fordert nun endlich ihre Schulden ein.
After 38 years of UN-led Code Red rhetoric, the math is devastating.
Not 0.1°C of warming reduced. Not one life saved. Not 1 ppm of CO₂ avoided. The price tag by 2050 will be $275 trillion – at $9.2 trillion every year (McKinsey, 2022). This is roughly 2.5 times the entire… pic.twitter.com/DQ0TNiaDxD
Der angeblich für diese 9,2 Billionen US-Dollar pro Jahr verantwortliche CO2-Treibhauseffekt beruht auf Doublethink im Sinn von Orwell.
Jeder weiß, daß z. B. Wasser nur dann aus einem Reservoir von selbst in ein anderes Gefäß fließt, wenn das Reservoir auf einem höheren Niveau liegt, als der Pegel im aufnehmenden Gefäß. Liegt der Pegel im Gefäß höher und besteht eine Verbindung zu einem tieferen Reservoir, fließt das Wasser von selbst in umgekehrter Richtung aus dem Gefäß in das Reservoir.
Dieser Vorgang ist vergleichbar mit dem, was von einem sog. CO2-Treibhauseffekt behauptet wird. Die Erdoberfläche strahlt aufgrund ihrer Temperatur gem. dem Stefan Boltzmann Gesetz infrarote Strahlungsleistung ab. Es wird nun behauptet, das in der Atmosphäre befindliche infrarotsensitive CO2 absorbiert einen geringen Teil der abgestrahlten Energie und strahlt ihn zurück zur Oberfläche, und dieser Bruchteil rückerwärmt dann die Oberfläche zusätzlich. Bei theoretischen 100% CO2 und einer Oberflächentemperatur von z. B. 27°C wäre die Gesamtabstrahlung etwa 460 W/m² und davon könnte das CO2 um 15 µm Wellenlänge herum maximal ca. 14 W/m² absorbieren, also ca. 3%. Wenn diese 3% zu 50% nach oben und zu 50% nach unten gestrahlt würden, wären das ca. 7 W/m² nach unten bei 100% CO2. In Wirklichkeit gibt es aber keine 100% CO2, sondern nur 0,04%. Linear gerechnet wären das also 7 W/m² mal 0,04 = 0,28 W/m². Nur wenn diese 0,28 W/m² bei angenommen gerichteter „Gegenstrahlung“ nach unten in der Lage wären, von einer Oberfläche, die selbst 460 W/m² abstrahlt, zusätzlich absorbiert zu werden, wäre es möglich, daß die Oberfläche dann mehr als 460 W/m² abstrahlt, also z. B. 460,28 W/m². Weil die Strahlungsleistung aber von der Temperatur des Strahlers abhängt, hat klarerweise ein Strahler mit 460 W/m² eine wesentlich höhere Temperatur als einer, der 0,28 W/m² abstrahlt. Aufgrund des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik ist es daher unmöglich, daß die 0,28 W/m² eine Oberfläche mit 460 W/m² rückerwärmen, sie also dazu veranlaßt, eine höhere Temperatur als 27°C anzunehmen! Und dieses am Beispiel von CO2 vorgerechnete Beispiel gilt für alle infrarotsensitven Gase.
Dieser Vorgang ist also vergleichbar mit dem Wasser, ein Fluß findet immer nur in eine Richtung statt, und zwar in die von der höheren Energie zur niedereren. Beim Wasser ist es potentielle Energie, bei Strahlung ist es Wärmeenergie. Und obwohl dieser Umstand bei Wasser allgemein und unwidersprochen akzeptiert wird, gibt es viele Leute, die das bei Wärme kraß in Abrede stellen.
Und das ist Doublethink im Sinn von Orwell.
Brief an die zukünftige Generation
Wir haben es vollbracht. Nach fast vier Jahrzehnten der »Code–Red–Hysterie« ist es uns gelungen, die perfekte Maschine zu erschaffen: Ein System, dass Billionen von Dollar verschlingt, ohne die Realität auch nur im geringsten zu verändern. 275 Billionen US–Dollar bis 2050, 9,2 Billionen pro Jahr. Das ist kein Geld – das ist das Opfer einer Zivilisation, die beschlossen hat, das Klima über die Menschen zu stellen, die darin leben müssen.
1. Das Edenhofer – Prinzip: Umverteilung als Glaubensbekenntnis.
Seid nicht zu naiv zu glauben, es gehe um Rettung von Eisbären oder Küstenstreifen. Wie unser Hohepriester Ottmar Edenhofer (PIK) so offen zugab, geht es schlicht um die Umverteilung des Weltvermögens. Doch keine Sorge, das Geld landet nicht bei dem Bedürftigen und Hungernden in den Slums von Mumbai oder Lagos. Das wäre ja »nicht nachhaltig«.
Nein, das Geld fließt dorthin, wo es hingehört: In die Taschen einer neuen, bürokratischen Elite. Wir finanzieren Heerscharen von Beratern, die Workshops über »gendergerechte Dürre – Resilienz« abhalten, während draußen das Vieh verendet. Wir erkaufen uns das gute Gewissen moralischer Überlegenheit, finanziert durch die Deindustrialisierung derer, die sich nicht wehren können.
2. Die Ästhetik des Hungers.
Sehen wir der Wahrheit ins Gesicht: Ein Kind, das im Licht einer »klimaneutralen« Solarlaterne hungert, ist für unsere Statistiken weitaus wertvoller als ein Kind, das satt in einer Fabrik arbeitet, die mit billiger Kohle betrieben wird. Reichtum ist schmutzig. Armut ist grün. Wir haben die extreme Armut nicht besiegt, obwohl wir es 52–mal pro Jahr könnten. Warum sollten wir auch? Ein wohlhabender Afrikaner mit Klimaanlage und Auto bedroht unsere CO2–Bilanz. Ein armer Afrikaner, der seine Hütte mit getrocknetem Kuhdung heizt, ist ein ökologisches Vorbild.
3. Das Billionen–Grab: Unser Denkmal für das Nichts.
Wir haben Billionen in Windräder investiert, die nur unseren Hochmut antreiben, und in Solarpaneele, die nachts genauso viel Energie liefern wie unsere Versprechungen: gar keine. Wir haben die 9,2 Billionen Dollar pro Jahr nicht verwendet, um allen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verschaffen (das hätte lächerliche 150 Milliarden gekostet) oder um den Welthunger zu beenden (schlappe 50 Milliarden). Das wäre zu einfach gewesen. Wir strebten nach totaler Transformation. Wir wollten ein »neues Wirtschaftsentwicklungsmodell« koste es, was es wolle – vorzugsweise euer Leben und euren Wohlstand.
4. Ein Hoch auf die bürokratische Elite.
Das Geld ist nicht verschwunden, es hat nur die Uniform gewechselt. Er sitzt jetzt in den Luxushotels von Dubai und Sharm el–Sheikh, trinkt fair gehandelten Champagner und diskutiert darüber, wie man den »globalen Süden« am besten daran hindert, denselben Wohlstand zu erreichen, den wir gerade genüsslich verspielen. Wir haben die größte Kapitalvernichtung der Menschheitsgeschichte als Akt der Nächstenliebe getarnt.
Fazit für die Nachwelt.
Ihr werdet in einer Welt leben, die ärmer, dunkler und kälter ist. Doch wenn ihr nachts in euren unbeheizten Ruinen zittert, denk daran: Nicht einmal ein ppm CO2 wurde durch unsere Billionen vermieden, aber unsere Beraterberichte waren auf exzellentem Hochglanzpapier gedruckt. Wir alimentieren eine NGO–Industrie, die vom Weltuntergang lebt. Ein geniales Geschäftsmodell: Je schlechter die Ergebnisse, desto höher das Budget.
Wir haben die Welt nicht gerettet, aber wir geben 9,2 Billionen Dollar pro Jahr aus, um eine Statistik zu retten, während echte Menschen verhungern – das ist nicht Klimaschutz, das ist die perverse Dekadenz einer Zivilisation, die vor lauter grüner Tugendwedelei den Verstand verloren hat.
