After 38 years of UN-led Code Red rhetoric, the math is devastating. Not 0.1°C of warming reduced. Not one life saved. Not 1 ppm of CO₂ avoided. The price tag by 2050 will be $275 trillion – at $9.2 trillion every year (McKinsey, 2022). This is roughly 2.5 times the entire… pic.twitter.com/DQ0TNiaDxD — Peter Clack (@PeterDClack) February 22, 2026

