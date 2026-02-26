Der Schornstein des Steinkohlekraftwerks Ibbenbüren wurde am 22.02.2026 gesprengt. Die Bildzeitung berichtete: „Mit der Sprengung wird ein prägendes Kapitel der Energiegeschichte beendet und macht Platz für erneuerbare Energie“. Die Tagesschau jubelte anlässlich der Sprengung des Kühlturms: „Wieder ein Kohlekraftwerk weniger!“ Im Bing-Video der Abrissfirma ist flotte Musik zur Begleitung der Sprengung des Kesselhauses und danach spontaner Beifall zu hören. „Though this be madness, yet there is method in’t.“ („Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode.“) William Shakespeares Hamlet, Akt 2, Szene 2.
600 kg Sprengstoff, ein Knall, und wieder sind 840 Megawatt steuerbare Leistung im deutschen Stromnetz endgültig weg. Das ist nicht sehr teuer. Aber irgendwoher muss der Strom ja kommen, den Ibbenbüren nun nicht mehr erzeugen kann. Onshore werden für den Ersatz von Ibbenbüren 392 Windräder der 6-MW-Klasse benötigt , bei einer Verfügbarkeit von 18 Prozent. Die Investitionskosten dieser Windräder betragen ungefähr vier Milliarden Euro, und ihre jährlichen Betriebskosten inklusive EEG und Netzanbindung und Back-up betragen etwa 300 Millionen Euro.
Die Investition, Betriebskosten und Subventionen zum Ersatz des Kraftwerkes Ibbenbüren summieren sich in 20 Jahren auf etwa neun Milliarden Euro. Aber dafür kann das Kohlekraftwerk Ibbenbüren nun kein Kohlendioxid mehr ausstoßen. Bezahlen müssen es Mittelstand, Stromkunden und der Steuerzahler. Die Industrie zahlt für eine Kilowattstunde etwa 18 Cent.
Was machen China, Indien und die USA?
China hat auch 2025 den massiven Ausbau der Kohlekraft fortgesetzt, um die Netzstabilität zu gewährleisten. China brachte 2025 rund 85 Gigawatt (GW) an neuen Kohlekraftwerken ans Netz. Das entspricht etwa 100 bis 110 Kraftwerken der Ibbenbüren 840-MW-Klasse – in einem Jahr! Die chinesische Industrie zahlt pro Kilowattstunde 9 Cent
Auch Indien treibt seine Kohlepläne voran, um den steigenden Bedarf durch das große Wirtschaftswachstum zu decken. In den ersten zehn Monaten des Finanzjahres 2025/26 (bis Januar 2026) wurden in Indien etwa 8,8 GW thermische Kapazität, fast ausschließlich Kohle, neu in Betrieb genommen. Das entspricht etwa 10 Kraftwerken wie Ibbenbüren. Der Preis einer Kilowattstunde in Indien für die Industrie beträgt etwa 10 Cent.
Anstatt neue Kraftwerke zu bauen, hat die US-Regierung 2025/2026 massiv daran gearbeitet, geplante Stilllegungen von Kohlekraftwerken zu verhindern. Durch Exekutivverordnungen und Notfallanordnungen des Energieministeriums (DOE) wurde die Schließung von über 17 Gigawatt (17.000 Megawatt) an bestehender Kohlekapazität gestoppt oder verschoben. Das entspricht etwa 20 Kraftwerkseinheiten wie Ibbenbüren.
Statt der Stilllegung von Kohlekraftwerken wurden in den USA Programme im Umfang von rund 525 Millionen US-Dollar aufgelegt, um bestehende Kohlekraftwerke zu modernisieren und ihre Laufzeit zu verlängern. Ziel ist es, sie als „zuverlässige Grundlast“ im Netz zu halten, anstatt sie durch neue Einheiten zu ersetzen. Die Kilowattstunde in den USA kostet für die Industrie etwa 8 Cent.
Deutschlands energiepolitischer Suizid nützt niemandem
Die Energiewende muss angeblich deshalb vorangetrieben werden, um den CO2-Ausstoß zwecks Rettung des Weltklimas zu reduzieren. Aber wenn man auch nur ein bisschen über die Grenzen Deutschlands hinausdenkt, dann kann das einfach nicht stimmen. Es gibt weder ein Deutschland-Klima, noch macht CO2 an Landesgrenzen halt. Die deutschen Einsparungen verschwinden im Weltmaßstab hinter dem Komma.
Wenn Deutschland seine Kohlekraftwerke vollständig abschaltet, spart die Welt maximal rund 0,5 Prozent der globalen CO2‑Emissionen ein. Rechnet man die geplanten Back-up-Gaskraftwerke, die mit LNG betrieben werden, mit ein, dann kommen nur noch zwischen 0,2 und 0,4 Prozent der globalen CO2-Emissionen als Einsparung heraus. Es ist für den weltweiten Kohlendioxidanstieg völlig vernachlässigbar, dass Deutschland mit Zerstörung seines Kraftwerksparks energiewirtschaftlichen Suizid begeht.
Deutschland liegt beim Industriestrompreis zwei bis dreimal über den USA und deutlich über China, was energieintensive Branchen so stark belastet, dass sie in großem Umfang das Land verlassen. Mit ihnen geht unser Wohlstand. Er ist dann nicht weg, er ist nur woanders. Für diejenigen Deutschen, die noch die Grundregeln der Mathematik beherrschen, bedeutet das: „Rette sich, wer kann“. Und wer nicht kann, überlege sich wohl, wo er sein Kreuzchen bei den nächsten Wahlen hinmalt.
Im Durchschnitt stoßen Braunkohlekraftwerke ca. 1100 g CO₂/kWh aus, während Steinkohlekraftwerke bei ca. 840 g CO₂/kWh liegen. Gehen wir mal von letztem Wert und 80% Einsatz aus, so hat man mit Ibbenbüren, so denn die Sprengung eher dem Klimaschutz dienen sollte und wohl auch durch die Kosten der CO2-Zertifikate bedingt war, unsere Emission um 5,9 MtCO2/a reduziert (vorlausgesetzt, der fehlende Strom würde CO2frei erzeugt, was aber kaum der Fall ist). Wenn für Deutschland die Halbierung um 350 Gt/a langfristig 3/1000 Grad bringt, so kommen wir hiermit auf nur 0,00005 Grad. Dieser Klimaschutz-Irrsinn ist nicht zu toppen!!
Die nötigen saisonalen Speicher für Ökostrom (mit Dunkelflauten) kosten viele Billionen € – sofern wir sie nicht durch eine Zweitversorgung mit CCS-Gaskraftwerken ersetzen – und das noch für einen etwa 4fachen (!) Strombedarf ab 2045.
Deutsche Klimaschützer meinen Deutschland ist der Nabel der Welt und muss der zeigen wie man es macht. Das glauben die wirklich.
Die nächsten Tage Sonne bei warmen Temperaturen. Da läuft bestimmt schon die nächste Dürrepropaganda an.
Schul-Biologie
CO2 ist Dünger
Natürlich ist es richtig, die nicht mehr benötigten Kraftwerke zu beseitigen und durch Neues zu ersetzen. Was sollen wir mit den Ruinen noch anfangen?
Einige dieser Anlagen kann man ja vielleicht noch zu einem Museum umgestalten, damit unseren Nachkommen vermittelt werden kann, wie schmutzig „damals“ Strom produziert wurde.
Sprengen produziert mehr CO2.
Dann wird ja Deutschland in eine Wüste verwandelt wegen der globalen Erderwärmung.
Ich musste sogar in diesem Winter statt heizen das Haus kühlen, weil es so heiß war. 🙂
Wenn Deutschland seine Kohlekraftwerke vollständig abschaltet, spart die Welt maximal rund 0,5 Prozent der globalen CO2‑Emissionen ein.
Wir wollen überhaupt kein CO2-einsparen, die Atmosphäre hat zu wenig CO2 und nicht zuviel!!
DAnke für den Artikel.
Die Zerstörung der zuverlässigen Energieversorgung unseres Landes wird von den Linksgrünen und von der Tagesschau bejubelt, natürlich auch vom ZDF und den anderen linksgrünen Wutmedien, die unsere Demokratie und unseren Wohlstand zerstören wollen.
Und auch diese Aussage ist richtig:
„Aber irgendwoher muss der Strom ja kommen, den Ibbenbüren nun nicht mehr erzeugen kann. Onshore werden für den Ersatz von Ibbenbüren 392 Windräder der 6-MW-Klasse benötigt , bei einer Verfügbarkeit von 18 Prozent“ Und dieser alternative Strom ist wesentlich teurer, das sollte man jedesmal dazusetzen. Nur die 70%-Förderung macht ihn lukrativ und die garantierte Abnahme bei Überschuss, bzw. die Ersatzzahlung bei Abschaltung aufgrund des Überschusses. Und den Netzanschluss dieser Ungetüme zahlen wir sowieso und zwar zu 100%. Darüber spricht niemand.
Ich bin kein Gegner der alternativen Stromerzeugung, aber eine 100%ige Versorgung mit diesem Zappelstrom ist nicht möglich für ein Industrieland, und die Grenze des Möglichen ist längst erreicht. d.h.
Sofortige Streichung der Zuschüsse für den Bau und keine Abnahmegarantie mehr.
Leider fehlt diese Forderung im Artikel. Wer weiter noch Windräder möchte, der kann die bauen, aber halt ohne Zuschüsse. Zuschüsse weder für den Bau noch für die Abnahme des Stromes
Sprengung des Steinkohlekraftwerks Ibbenbüren eine Super Sache.
https://www.youtube.com/watch?v=Bxcw9qMJpLQ
Die Steinkohleförderung in Deutschland endete offiziell am 21. Dezember 2018 mit der Schließung der letzten Zeche, Prosper-Haniel in Bottrop.
Gründe für das Ende waren mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, hohe Subventionskosten und die Konkurrenz durch billigere Importkohle und der zusätzliche CO2 Ausstoß bei der Verbrennung von Steinkohle.
„Konkurrenz durch billigere Importkohle und der zusätzliche CO2 Ausstoß bei der Verbrennung von Steinkohle.“
Wofür wird denn Kohle importiert?
Stößt importierte Kohle kein CO2, wenn man es verbrennt ?
Frau Frölich findet die Sprengung des Kraftwerks Ibbenbüren „eine Super Sache“. Welch erlösender Moment – ein lauter Knall, eine Staubwolke, und schon fühlt sich die Energiewelt moralisch aufgeräumt an. Schließlich endete die deutsche Steinkohleförderung am 21. Dezember 2018 mit der Schließung der letzten Zeche, Zeche Prosper-Haniel in Bottrop. Mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, hohe Subventionen, CO₂-Ausstoß – alles korrekt. Der Deckel ist drauf. Problem gelöst. Applaus. Oder?
Vielleicht lohnt sich – nur ganz vorsichtig – ein Blick in das Dossier Bitter Coal*. Deutschland (genauer, die großen Energieerzeuger E.ON, STEAG, RWE, EnBW und Vattenfall) importiert Jahr für Jahr rund 44,4 Millionen Tonnen Steinkohle u.a. aus den USA, Australien, Kolumbien, Südafrika. Kostenpunkt: sieben bis neun Milliarden Euro. Aber das ist natürlich etwas völlig anderes. Importkohle ist ja bekanntlich moralisch leichter als heimische Kohle – sie wiegt weniger auf dem Gewissen, weil sie von weit her kommt.
Dass in den Förderländern Wasserquellen versiegen, Böden unbrauchbar werden und Lebensräume verschwinden, ist vermutlich nur eine bedauerliche Randnotiz im globalen Lieferketten-Management. Und die Massengutfrachter? Die werden – so darf man annehmen – selbstverständlich von einer frischen Brise Solarromantik über die Weltmeere getragen. Diesel? Aber bitte, wir leben doch im Zeitalter der Energiewende!
Es ist schon bewundernswert: Wir sprengen unsere Kraftwerke, schließen unsere Zechen und feiern uns für Klimaschutz – während die Kohle weiterhin zuverlässig in unsere Häfen einläuft. Der Dreck bleibt draußen, das gute Gewissen drinnen. Eine Form von Nachhaltigkeit, die vor allem eines nachhaltig schützt: die Illusion, man habe das Problem mit einem Knall beseitigt.
Vielleicht ist die Sprengung tatsächlich „eine Super Sache“. Als Symbol. Als Foto. Als moralisches Feuerwerk. Nur mit der Realität der globalen Energieversorgung hat dieses Spektakel leider ungefähr so viel zu tun wie ein Solarzellen-Aufkleber auf einem Dieselfrachter mit echter Dekarbonisierung.
*https://www.en.envstudies.carsoncenter.uni-muenchen.de/student-broadcasts/blogging/clean-green-better-coal/bittercoal_mai_broschure_web.pdf
Man hätte vor der Sprengung noch ganz groß DEUTSCHLAND auf den Kühlturm schreiben müssen, dann wäre die Symbolkraft noch deutlicher geworden.
In meinen Augen ist das Sabotage und die Verantwortlichen gehören vor den Richter.
Das schlimme ist,dass eine große Mehrheit diesen Unfug glaubt,bzw hinnimmt. Wenn ich dan lese,dass in die Gasleitungen in Zukunft Wasserstoff eingeleitet werden soll,dann verliere ich den Glauben. Offensichtlich interessiert das viele Leute nicht,und hat noch nie etwas von Wirkungsgrad,und von den Schwierigkeiten bzgl.der Handhabung von Wasserstoff gehört!!!
Es geht allen noch zu gut. Es ist für die meisten zu abstrakt und die einzige Sorge ist, wohin es in den nächsten Urlaub geht. Die Male, die ich Bares für Rares gesehen habe, wurde immer von der Urlaubskasse geredet, aber nicht vom Sparen. Gut, bei den Zinsen…Dazu die Dauerbeschallung der „Qualitätsmedien“, die hier regelmäßig von den üblichen Verdächtigen zitiert werden. Wird noch interessant werden.
Eine bessere Reaktion ist jedoch auch in Not nicht zu erwarten.
Ich zweifele sehr, dass die Menschen etwas daraus lernen.
Wenn es den Menschen so dreckig geht, dass sie ihre Rechnungen nicht
mehr bezahlen und für sich und ihre Familien nicht mehr sorgen können, wird
dann ein Wunder passieren?
Die werden sagen. Gott hat uns nicht mehr lieb.
Die AFD und die Leugner haben alles ruiniert. Putin war schuld.
Trump war schuld. Ungarn war schuld. Zu viel Rassismus und Anfeindung von Islam hat die Gesellschaft kaputt gemacht. Es wurde alles nicht radikal genug umgesetzt.
Wenn man die AKW noch 20 Jahre davor in die Luft gesprengt hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Wenn man rechtzeitig von Gas und Öl ausgestiegen wäre, dann kämen wir schon längst ins Paradies. Es gab zu viel Widerstand von Leugnern, die 1 % dargestellt waren. 99 % waren sich ja alle einig.
Das werden die Antworten sein. Kein Lerneffekt. NULL.
Schauen Sie sich doch die Kommentare von Frölich und Co. an.
Sie können also noch lange warten.
…bzgl.der Handhabung von Wasserstoff gehört!!!
Richtig, in unserer Schule sind Naturwissenschaften absolut nicht gefragt. Wegen der naturwissenschaftlichen Dummheit des Volkes und der Politiker können die Ideologen der Geschäftemacher dann von „grünem Wasserstoff“ oder „grünem Erdgas“ fabulieren, das zukünftig eingespeist werden soll.
Beides gibt es nicht, sondern existiert nur in den Märchenerzählungen, genauso wie Erbsünde und Fegefeuer bei den Katholiken.
Wenn ein Stoff mit grün bezeichnet werden dürfte, dann ist das ausschließlich Kohlendioxid und Wasser
Ich kann gar nicht soviel essen, wie ich bei solchen maßnahmen kotzen muß….
Essen Sie trotzdem weiter, wir brauchen Sie doch.