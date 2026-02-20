Die Redaktion der Wettersendung «SRF Meteo» hat versucht, «Argumente der Klimaskeptiker» als falsch zu entlarven. Was sie hier als angeblichen «Stand der Wissenschaft» hinstellt, hält allerdings einem Faktencheck nicht stand.
Von Peter Panther
Was sind die Ursachen des Klimawandels? Welche Massnahmen braucht es allenfalls dagegen? Darüber wird seit Jahren heftig gestritten. Die Wetterfrösche des Schweizer Fernsehens sind in einem Artikel nun zum Schluss gekommen, dass die zentralen Aussagen der sogenannten «Klimaskeptiker» allesamt falsch seien. Wir haben die Argumente unter die Lupe genommen.
Im Folgenden wird jeweils angeführt, welche Aussagen der «Klimaskeptiker» die SRF-Autoren aufnehmen, wie sie diese widerlegt haben wollen (jeweils unter dem Stichwort «Stand der Wissenschaft») und was davon zu halten ist.
Hinweis: Im Artikel von «SRF-Meteo» werden die Aussagen der «Klimaskeptiker» jeweils als «Argument» bezeichnet. Wir haben diese Bezeichnung zu «Aussage» geändert, um sauber zwischen den zitierten Aussagen der «Klimaskeptiker» und den Argumenten der SRF-Meteo-Redaktion zu unterscheiden.
«Aussage 1: Die gemessene Erwärmung ist falsch. Etwa weil Thermometer früher auf dem Land und in der Zwischenzeit in einer (wärmeren) Stadt stehen.
Stand der Wissenschaft: Unterschiedlichste Messmethoden zeigen den Erwärmungstrend klar und weltweit. Dazu gehören Thermometer, Satelliten, Messungen aus Eisbohrkernen und Wetterballons.»
Kommentar: Es gibt nur wenige Menschen, welche in Frage stellen, dass es auf der Erde wärmer geworden ist. Von daher handelt es sich kaum um eine zentrale Aussage der «Klimaskeptiker». Allerdings gibt es immer wieder Zweifel, ob bei den Temperaturmessungen der Verstädterungseffekt angemessen berücksichtigt wird (also der Effekt, dass die Temperaturen nicht wegen des Klimawandels steigen, sondern nur scheinbar wegen zunehmend urbaner Umgebung von Messstationen). Darauf geht «SRF Meteo» aber gar nicht erst ein.
«Aussage 2: Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens. Selbst Experten zweifeln am Klimawandel.
Stand der Wissenschaft: 97 Prozent der Klimawissenschaftler halten den Klimawandel für real und sehen den Menschen als Ursache.»
Kommentar: Richtig ist, dass sich die meisten tonangebenden Klimawissenschaftler überzeugt zeigen, dass die Erderwärmung menschgemacht ist. Das Argument mit den 97 Prozent geht auf eine Auswertung des australischen Kognitionswissenschaftlers John Cook von 2013 zurück, der 12’000 wissenschaftliche Studien zum Klimawandel unter die Lupe genommen hatte. Dabei sortierte er jedoch 66 Prozent dieser Publikationen aus, weil daraus gar keine Aussage zum menschlichen Einfluss zu entnehmen war. Bei den verbleibenden Studien war bei 97 Prozent herauszulesen, dass die Autoren den Menschen zumindest als mitverantwortlich für die Erderwärmung sehen. Viele «Klimaskeptiker» stellen aber gar nicht in Frage, dass der Mensch ein Stück weit am Klimawandel beteiligt ist, sondern nur, dass er alleine daran schuld sein soll. Zudem hätte man aus der Erhebung von James Cook auch ableiten können, dass sich zwei Drittel der Klimaforscher bezüglich des menschlichen Einflusses gar nicht festgelegt haben.
«Aussage 3: Das Klima hat sich schon immer geändert. Es gab Perioden in der Erdgeschichte, da war es wärmer als heute.
Stand der Wissenschaft: Das Klima hat sich schon immer geändert. Allerdings ist die heutige Erwärmung in den letzten 2000 Jahren beispiellos. Die Erde kann auch bei weitaus höheren Temperaturen existieren, die menschliche Zivilisation jedoch nicht unbedingt.»
Kommentar: «SRF Meteo» stützt sich hier auf Aussagen des Weltklimarats IPCC ab, der die gegenwärtige Erwärmung als beispiellos für die letzten 2000 Jahre darstellt. Daran gibt es jedoch erhebliche Zweifel. Einerseits sind die statistischen Methoden, die zur entsprechenden «Hockeyschläger»-Kurve des IPCC führen, schon früher als wissenschaftlich unhaltbar entlarvt worden. Andererseits weiss man aus der Zeit des Römischen Temperaturoptimums (vor ca. 2000 Jahren) und des Mittelalterlichen Temperaturoptimums (vor ca. 1000 Jahren), dass sich damals die Gletscher weiter als heute zurückgezogen haben. Wie hoch die Temperaturen damals lagen, lässt sich angesichts fehlender Messungen nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls wird die menschliche Zivilisation auch bei weitaus mehr Wärme nicht so einfach verschwinden.
«Aussage 4: Es ist die Sonne. Sonnenflecken oder die Sonnenaktivität führen zur Erwärmung.
Stand der Wissenschaft: Die Sonneneinstrahlung ist tatsächlich nicht konstant, Aber auch in Perioden, wo die Sonne schwächer als üblich war, wurde die Erde wärmer.»
Kommentar: Auch hier stützt die SRF-Meteo auf den Weltklimarat ab, der diese Ansicht vertritt. Es gibt allerdings ernstzunehmende Wissenschaftler wie Nir Shaviv von der Hebräischen Universität Jerusalem, welche den Einfluss der Sonne stärker gewichten. Solche Stimmen übergeht der IPCC konsequent.
«Aussage 5: Der Klimawandel hat positive Auswirkungen. Bessere Bedingungen für die Landwirtschaft oder weniger Kältetote.
Stand der Wissenschaft: Einige mögliche positive Auswirkungen des Klimawandels gibt es. Die Risiken überwiegen aber bei Weitem.»
Kommentar: Die Erderwärmung hat ohne Zweifel auch viele positive Folgen. «SRF Meteo» stützt sich bei der Behauptung, dass die Risiken bei Weitem überwiegen, aber erneut auf den Weltklimarat. Fakt ist, dass positive Auswirkungen des Klimawandels in den Medien so gut wie nie zur Sprache kommen. Das führt zu einem verzerrten Bild der Öffentlichkeit über die Erderwärmung.
«Aussage 6: Das Wetter war schon immer extrem. Überschwemmungen und Dürren gab es schon immer.
Stand der Wissenschaft: Stimmt. Viele Wetterextreme sind aber wegen des Klimawandels häufiger und intensiver geworden, wie Hitzewellen, Dürren oder Starkregen.»
Kommentar: Hier stützt sich SRF Meteo für einmal nicht auf den IPCC ab. Denn in dessen jüngsten Sachstandsbericht lässt sich eine Tabelle finden, die zeigt, dass es weltweit weder bei Überschwemmungen noch bei Stürmen, Dürren und Starkregen einen Trend zu mehr und stärkeren Ereignissen gibt. Insofern liegt «SRF Meteo» hier falsch – ausser bei Hitzewellen. Dass diese angesichts tendenziell steigender Temperaturen häufiger werden, ist allerdings eine Binsenwahrheit.
«Aussage 7: Klimamodelle sind schlecht. Die Modelle wurden so erstellt, dass sie für die Vergangenheit passen, und sie sagen nichts über die Zukunft aus.
Stand der Wissenschaft: Ein Klimamodell basiert auf den Gesetzen der Physik. Nur darum kann es die Vergangenheit gut wiedergeben. Die Gesetze der Physik bleiben auch in der Zukunft gültig.»
Kommentar: Physikalische Gesetze gelten zwar uneingeschränkt. Nur ist es manchmal schwierig zu erkennen, wie diese Gesetze denn genau lauten. Die Klimawissenschaft hat jedenfalls ihre liebe Mühe damit, diese zu erkennen, weil die chemisch-physikalischen Wechselwirkungen in der Atmosphäre äusserst komplex sind. Vor einigen Jahren mussten selbst führende IPCC-Forscher eingestehen, dass die verwendeten Klimamodelle versagen, weil sie nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit nicht richtig abbilden können. Insofern ist die Wirklichkeit sogar noch schlimmer: Die vom IPCC verwendeten Modelle passen oft nicht einmal für vergangene Zeiten.
«Aussage 8: Die Wetterprognose ist falsch, also ist es die Klimaprojektion auch. Eine Wetterprognose für die übernächste Woche geht nicht, warum sollte eine Klimaprojektion über hundert Jahre funktionieren?
Stand der Wissenschaft: Dies sind komplett unterschiedliche Fragestellungen. Für eine Wetterprognose muss man den exakten Zustand der Atmosphäre kennen. Eine Klimaprojektion muss nur die klimatischen Gegebenheiten realistisch simulieren können. Das Wetter-Chaos wird in einem Klimamodell durch langfristige Mittelwerte eliminiert.»
Kommentar: Natürlich sind Klima und Wetter nicht dasselbe. Dennoch wirkt es wie Hybris, wenn die tonangebenden Wissenschaftler suggerieren, man könne die Entwicklung des Klima auf viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte hinaus punktgenau vorhersehen. Die Vorstellung, die künftige Welt-Temperatur liesse sich wie mit einem Thermostaten auf das Zehntelsgrad genau einstellen, ist erst recht abwegig.
«Aussage 9: Klimaschutz ist schlecht für die Wirtschaft. Wir brauchen fossile Brennstoffe für weiteres Wirtschaftswachstum.
Stand der Wissenschaft: Die Kosten des Nichthandelns sind höchstwahrscheinlich grösser als die Kosten für eine Minderung des Klimawandels.»
Kommentar: Wer nur über etwas gesunden Menschenverstand verfügt, kann unschwer erkennen, dass es auf keinen Fall gelingen wird, die fossilen Brennstoffen in nur wenigen Jahrzehnten zu ersetzen. Folglich müsste man den Menschen die Energie regelrecht wegnehmen, um die Klimaziele zu erreichen. Das würde zu Wirtschaftszusammenbrüchen und Missernten führen. Das Resultat wären Armut, Hunger und Tod. Die angeblichen Berechnungen sogenannter Klimaökonomen, wonach sich Klimaschutz unter dem Strich lohne, sind politisch motivierte Wunschkonzerte.
«Aussage 10: Erneuerbare Energien sind unzuverlässig. An bewölkten Tagen gibt es kaum Solarenergie, an sonnigen Tagen zu viel.
Stand der Wissenschaft: Es kommt bei der erneuerbaren Energieerzeugung zu Fluktuationen. Allerdings nicht bei allen Arten, wie z.B. bei der Wasserkraft oder Geothermie. Für die Fluktuationen wird an Lösungen gearbeitet, wie Smart Grids oderSpeichertechnologien.»
Kommentar: Bei «SRF Meteo» weiss man genau, dass es bei der Umstellung des Energiesystems in erster Linie um Solar- und Windstrom geht und höchstens am Rand um Strom aus Geothermie und Wasserkraft. Und bei Wind und Sonne ist die Wetterabhängigkeit der Produktion unbestreitbar das zentrale Problem, das diese Energieformen faktisch unbrauchbar werden lässt. Mit der Formulierung, es werde hier «an Lösungen gearbeitet», gibt SRF Meteo zu, dass es diese Lösungen für die fluktuierende Energieproduktion bisher nicht gibt.
Beitrag von «SRF Meteo»:
Beitrag von «SRF Meteo»:
Eben nicht! Würde man die Gesetze der Physik befolgen, dann ginge sich keine relevante Klimasensitivität aus.
Das Problem ist in der Grafik unten dargestellt. Theorie und Modelle sehen eine deutliche Reduktion des Temperaturgradienten vor, insbesondere in den Tropen. Anders ausgedrückt, die Troposphäre soll sich mit der Höhe stärker erwärmen als die Oberflläche (hot spot). Da die ausgehende Strahlung hauptsächlich von der Troposphäre emittiert wird, bedeutet zusätzliche Erwärmung dort auch zusätzliche ausgehende Strahlung. Das System wird sich besser kühlen, es handelt sich also um ein negatives Feedback.
In der Theorie muss das sogar ein sehr großes neg. Feedback sein, weil sich die Troposphäre zwischen 1 und 2,7K erwärmt, bei bloß einem K Erwärmung der Oberfläche. Wenn man das mittelt, kommt man auf ca. 1,8K Erhöhung der Emissionstemperatur. Damit lässt sich rechnen. Nehmen wir eine gegebene Emissionstemperatur von 260K in den Tropen an, dann..
((260 + 1,8)^4 – 260^4 )* 5,67e-8 = 7,25K
Auch nach Abzug des Planck Feedbacks (~3,6) und einer Abschwächung durch die Stratosphäre darüber (~ -5%), bleibt da ein neg. Feedback von ~3.5W/m2 übrig – groß genug um dominant zu sein.
Das kann man aber nicht gebrauchen, eben wegen der gewünschten Klimasensitivität. Also reduziert man dieses neg. Feedback einfach entgegen der Gesetze der Physik. Man lässt zwar die Troposphäre sich stark erwärmen, reduziert aber willkürlich das sich daraus ergebende große neg. Feedback. Und man begründet dieses widersinnige Vorgehen auch noch:
„Feedback parameters in climate models are calculated assuming that they are independent of each other, except for a well-known co-dependency between the water vapour (WV) and lapse rate (LR) feedbacks“ (AR6)
Dieses neg. lapse rate feedback wird also nicht durch die „lapse rate“, also den Temperaturgradienten bestimmt. Stattdessen legt man fest, dass die Summe von WD und LR Feedback stark positiv sein muss, und das LR Feedback entsprechend klein, und zwar unabhängig davon, was sich physikalisch ergibt.
Blau eingezeichnet in der Grafik ist jener Bereich dem man in den Modellen dem LR-Feedback zugesteht, bzw. die Temperaturgradientverschiebung die damit vereinbar ist. Der Unterschied ist gewaltig.
Um es klar zu sagen, dieser Beitrag ist nervig. Die Vertreter eines neuen „Glaubens“ sind so überzeugt, wie die nachkonziliaren Neukatholischen. Unbelehrbar, nur bekehrbar.
Gott hat die Welt erschaffen. Der Beweis besteht seit 1958 mit der Veröffentlichung der Urknalltheorie von Georges Lemaitre. Albert Einstein hatte diese zuvor einmal abgelehnt, nannte dies aber später seine größte Eselei. Stephen Hawking erklärte in seinem Buch „eine kurze Geschichte der Zeit“ – „es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte.“ Das Argument eines zwischen Agnostizismus und Atheismus schwankenden.
Die Sonne macht das Wetter und in Verbindung mit den Sonnenflecken und den Planeten kommt es zum Klimawandel. Mehr braucht der Mensch nicht zu wissen.
Betrogen wird er von böswilligen Menschen und in jeder Richtung um seine Ruhe gebracht.
Eine typische Metadiskussion!
Es geht nämlich nicht um die Frage, ob es einen Klimawandel gibt, den gibt und gab es schon immer.
Es geht einzig und alleine um die Frage, welche konkrete und belegbare Rolle CO2 dabei spielt? CO2 kommt aber in keinem einzigen der genannten Punkte vor?!
So eine Sendung ist daher eher ein Armutszeugnis für die Redaktion, als ein sinnvoller Beitrag zur sachlichen Aufarbeitung eines interessanten physikalischen Themas!
Das mag sein, doch die Frage ist inwieweit die Physik des Modells mit der Realiät übereinstimmt. Nehmen wir mal Schwarzschild und die Theorie vom Strahlungsgleichgewicht die man auch in den Klimamodellen findet. Schwarzschild nimmt das Strahlungsequilibrium SE für die Atmosphäre der Sonne an, die Erdatmosphäre ist nach ihm im adiabatischen Gleichgewicht. Für das SE gelten gewisse Annahmen, wie: Keine Konduktion und Konvektion – Konvektion wird als Strahlung behandelt, dann Prevost’s Theory of Exchange.
Was sagt Grok: Beschreibe das Strahlungsgleichgewichtsmodell für eine Atmosphäre.
Das Strahlungsgleichgewichtsmodell für eine Atmosphäre
Das Strahlungsgleichgewichtsmodell (auch bekannt als Radiative Equilibrium Model) ist ein vereinfachtes physikalisches Modell in der Atmosphärenwissenschaft und Klimatologie, das die Temperaturverteilung in einer Atmosphäre beschreibt, basierend ausschließlich auf dem Austausch von Strahlungsenergie [Prevost’s Theorie]. Es ignoriert andere Prozesse wie Konvektion, Advektion oder latente Wärme und konzentriert sich auf die Balance zwischen einfallender, absorbierter und emittierter Strahlung. Dieses Modell wird oft verwendet, um grundlegende Phänomene wie den Treibhauseffekt zu erklären oder als Ausgangspunkt für komplexere Klimamodelle zu dienen.
„Dieses Modell wird oft verwendet, um grundlegende Phänomene wie den Treibhauseffekt zu erklären oder als Ausgangspunkt für komplexere Klimamodelle zu dienen“
Man benötigt das Modell um den Effekt zu erklären – in anderen Worten: Der Effekt existiert nur im vereinfachten physikalischen Modell. Ein Zirkelschluss 1. Klasse.
Da haben wir es. Der GHE ist ein einfaches Modell welches aber nicht die Realität 1:1 darstellt, die Erde ist keine Sonne und die Luft kühlt am Tage während sie über NAcht warm hält. Wie eine Wärmedämmung.
Wo war denn die starke CO2-Treibhauserwärmung in der Schweiz zwischen 1943 und 1987? Da sind die Temperaturen gefallen. Es wurde kälter!!
CO2 ein wahres Wundergas oder? Mal kühlt es 45 Jahre lang ab und ab 1988 gehts steil bergauf. Na sowas, hat die Wissenschaft noch nicht erlebt.
Wenn ausgerechnet die Schweizer Metereologen sich berufen fühlen, die Klima-Skeptiker in ihre Schranken zu weisen, wundert mich das sehr. Sie müssten doch zumindest die holozäne Geschichte etwas stärker beleuchten können (s. PUNKT 3), auf HTM, römische und mittelalterliche Wärmephasen eingehen. Gerne verweise ich dazu auf den folgenden Bericht https://tkp.at/2025/05/04/studie-aus-afrika-zeigt-temperaturabfall-von-25-c-in-7000-jahren/
Es waren sogar eidgenössische Forscher, die mit Russen an polaren borealen Waldgrenzen forschten und dort noch im 13. Jahrhundert abgestorbene (quasi fossilierte) alte Lärchen fanden, die zwar die mittelalterliche Wärmeperiode dort lebend überstanden, dann aber der „Kleinen Eiszeit“ zum Opfer fielen. Erst heute wandert dort die Lärche wieder ein, konnte aber bislang noch keine alten Individuen ausbilden. Diese Fakten sind äußerst plakativ wie meine Abb. es dokumentiert. Den weiteren kommentierenden Senf zu einzelnen Punkten erspare ich mir und ihnen.
Das Klima wandelt sich immer und es gibt viele Gründe.
Die Vorgehenweise von SRF Meteo ist somit grundsätzlich falsch. Es wird immer so getan als gäbe es eine „KLimaskeptikergruppe“, die nur ihren Grund für den einzig richtigen hält. Und das ist dann leicht zu widerlegen.
Man muss vielmehr alle Gründe in der Gesamtwirkung betrachten. Die Summe der vielen Gründe, welche die Erwärmung beschreiben ist richtig.
Außerdem wird überhaupt nicht erklärt, weshalb die Erwärmung auch in der Schweiz erst im Jahre 1987 durch einen Temperatursprung erfolgte. War CO2 davor wirkungslos, genauso wie in Deutschland?
Wer die Klimaerwärmung richtig erklären will, der muss nach Gründen suchen, die ab 1987/88 zur gemessenen Temperaturerhöhung geführt haben. Und das sind viele. Man kann sie jedoch einteilen in natürliche Ursachen und menschenerzeugte.
Nur für CO2 als einzigen Hauptregler gibt es keinerlei Beweise. Auch das SRF Meteo bringt dafür keine
Wenn jemand ein Modell benennen kann, welches die Abkühlung von 1940 bis 1982 anhand der Änderung der CO2-Konzentrationen erklären kann, dem zahle ich ein Bier. Bis in die Schweiz.
Übrigens auch de anderen Veränderungen, wie Römisches Klimaoptimum, Mittelalterliche Warmzeit, Dalton-Minimum, Maunder-Minimum können nicht mit CO2-Konzentrationen erklärt werden. Letztere Beiden aber sehr wohl mit der zyklischen Änderung der Sonnenaktivität.
Wenn die Nutznießer der Klimahysterie den Ahnungslosen zu erklären versuchen, wie der Hase läuft, kommt nichts Gutes heraus.
Und was die Temperaturen in der Mittelalterlichen Warmzeit betrifft, richtig, es gibt keine Aufzeichnunge, sehr wohl aber Proxy-Werte, wie Weizen- und Roggenkörnerfunde in Skandinavien aus Zonen, wo das heute unmöglich wäre.
Hallo Jozsef
Grundsätzliche Zustimmung, nur eine kleine Korrektur. Du schreibst, „welches die Abkühlung von 1940 bis 1982 anhand der Änderung der CO2-Konzentrationen erklären kann,… ein Bier“.
ich hatte den ähnlichen Gedanken heute nachmittag, und ich habe zufällig Pécs in Ungarn, nicht weit weg von deinem Wohnort mitbetrachtet. WAnn war die Abkühlung genau in Mitteleruopa? Antwort: Die Abkühlung begann 1943 und ging bis 1987, dabei haben wir die GISS-Daten, also vor der Bearbeitung für Pecs verwendet. Und in der Schweiz natürlich auch von 1943 bis 1987, ebenso wie bei uns
Ich glaube das Bier trinken wir noch zu Lebzeiten gemeinsam.
az egészségedre Josef
CO2 ist ein Gas, das durch Strahlung Wärme in das All abgeben kann. Das können nicht strahlende Gase nicht, die sich aber trotzdem sensibel und leitend erwärmen können.
Wenn nun mehr Gas, das strahlt, in der Atmosphäre vorhanden ist, kann es sein, das die Atmosphäre mehr Wärme abstrahlt.
Dadurch kann es zu einer messbaren Abkühlung kommen.
Wo krieg ich mein Bier?
Ab da habe ich nicht weiter gelesen, verschwendete Zeit, wer noch auf diesem toten Pferd sitzt, dem ist nicht mehr zu helfen….
In die Modelle der Klimaforscher geht eine hohe Klimasensitivität ein, da man ansonsten den Wechsel zwischen Warm- und Eiszeiten nicht erklären kann. Die wurde in Laufe der Jahre immer weiter nach unten korrigiert. Inzwischen liegt man bei unter 3°C. Früher bei 5-15°C.
Die Klimaschützer setzten übrigens neuerdings auf KI um damit die EE zu regeln und meinen das wäre die Lösung.
Hat man ja gerade bei der Bahn gesehen.
In die Modelle der Klimaforscher….
Bitte schreiben Sie doch in Zukunft, der bezahlten Klimaforscher oder der unseriösen KLimaforscher.. damit deutlich gesagt, was gemeint ist.
Wir anderen, auch Sie sind ebenfalls KLimaforscher, aber seriös, weil wir nach Wahrheiten suchen. Die anderen suchen nach Wegen zu mehr Geld.
Aufforderung an die Leser: Wehrt euch, lasst euch die Falschmeldungen in den Medien und die ständige Klimakatastrophenmeldungen nicht gefallen. Es geht um unser Geld, das die Treibhauskirche uns in Form von CO₂-Steuern wegnehmen möchte.
Herr Kowatsch, obiges Zitat stammt von Ihnen. So etwas haben sie bestimmt schon hundertmal gepostet. Ihnen geht es nur um Wege zum Geld, schreiben sie selbst.
Alle sollten nur nur die Grafiken der Evolution des Klimas seit Millionen von Jahren zeigen.
Wir leben weder in einer Warmzeit, noch in einer Kaltzeit.
Wir leben in einer Eiszeit mit Gletschern, Eispolen und kilometer dickem Permafrost.
Ob das Meereis der Arktis oder der Antarktis schmilzt ist Schietegal – der Meeresspiegel wird nicht viel steigen.
Ausser im Westen der Antarktis schmilzt auch kein Gletscher.
Das gleiche gilt wohl auch für einen Teil von Grönland.
Nur 0,001 Prozent des Meeresbodens ist erforscht.
„Die Temperatur im tiefen Wasser des eurasischen Beckens nördlich von Grönland, Spitzbergen und Sibirien steigt seit den 1990er Jahren durchschnittlich um 0,02 Grad Celsius pro Jahrzehnt.“
Frag mich wie eine höhere Lufttemperatur die Tiefsee, ausser Golfstrom, erwärmen kann.
„In ca. 1,5 m bis 2m Tiefe der Erdschicht besteht bereits eine nahezu konstante Temperatur von maximal +7°C über das gesamte Jahr und unabhängig von jeglichen Witterungseinflüssen zur Verfügung.“
Ok, Wasser ist ein besserer Wärmeleiter als Erde – aber Erwärmung von Oben bis in die Tiefsee?
MfG
Herr Sachs, Sie glauben diesem Quatsch:
Welcher Quatsch ausser Ihren?
Fragen Sie sich einfach warum es im Sommer kühl im Keller ist!
Herr Sachs sie zitieren irgend einen Heizungs-Inschenör:
un das ist Quatsch!
ganz und gar unverdächtig geht es hier um Friedhöfe und Ruhezeiten.
Dort finden Sie auf Seite 5 die entsprechenden Grafiken.
Annähernd konstante Temperatur haben Sie in ca. 10-15m (Boden-)Tiefe. Die Temperatur entspricht dort in etwa der durschnittlichen Jahrestemperatur.
Jetzt nochmal: wer schreibt / zitiert hier Quatsch?
MfG
Ketterer
….Ihnen geht es nur um Wege zum Geld, schreiben sie selbst.. (gemeint bin ich)
Herr Cohnen, So ein Quatsch, was Sie mir hier vermutend unterstellen. Da sieht man wie ihr Gehirn durch den Treibhausglauben versaut ist. Sie können nicht einmal Menschen einschätzen.
In meinem Leben ging es mir nie ums Geld. Ebenso nicht meinen drei Söhnen. Meine vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Dienste der Natur und Umwelt und für das sozialen Zusammenleben haben mich Geld gekostet und niemals Geld eingebracht. Gut ein Viertel meines Grundstückes ist Vogelschutzgebiet, das ich zu Bauplatzpreisen gekauft hab und jetzt eine hohe Grundsteuer dafür auch noch bezahlen muss. Meine Lebensdevise ist: Nur wer unbezahlt in seiner Freizeit arbeitet, der arbeitet für die Ehrlichkeit, der sucht nach Wahrheit und der arbeitet für den Zusammenhalt der Gesellschaft und ist sozial eingestellt. Wer ständig weiter zu Geld kommen will, hat immer einen asozialen Bezug zur Gemeinschaft.
Solche Äußerungen wie Ihre kenne ich haufenweise aus meinem Umfeld. Sie sind ein Ellbogenmensch, wollen im Beruf vorankommen – was ich nie wollte- nur deshalb ordnen Sie sich ein und vertreten das, was von oben vorgegeben wird. Denn nur ihr Verhalten bringt „Erfolg“ und Geld. Leider auch Ansehen. Solche Leute gibt es mehrheitlich in Deutschland, das was Hitler brauchte zum Machterwerb und Machtsicherung. Drum gabs diese Katastrophe nur in Deutschland.
Hier bei EIKE gibt es viele solche Treibhausmitläufer, irgendwas stimmt in den Genen unseres Volkes nicht. Der Deutsche Michel orientiert sich immer nach der vermeintlichen Mehrheit.
Man braucht nicht Klimaforscher zu sein um wissenschafftliche Studien zu lesen.
Das Klima hat sich nie so schnell gewandelt?
Und wo sind Kipppunkte mit 420 PPM CO² und +1,5°C?
Frag mich Dinosaurier 1,7 Million Jahre mit bis ü. 1000 PPM CO² und bis ü.10°C hôheren Temperaturen als Heute überleben konnten.
Und Grafiken zeigen das es im Durchnitt, ausser kleinen Schwankungen, immer kälter wird;
Wenn ich mir die Grafiken ansehe, läuft es mir eher kalt den Rücken runter als das ich anfange zu schwitzen.
Als Ergänzung:
Der Anstieg auf 420 PPM CO² hat wohl nichts bewirkt.
Es gibt auch keinen „Hockeystick“ mit 500 oder 600 PPM CO².
2°C wärmer und alles ist gut.
2°C weniger und es heisst „kleine Eiszeit“ mit mehr Kältetoten, Misssernten und Hungersnöten.
Also seh ich Fakten, nicht irgendwelche „Vorhersagen“ von staatlich bezahlten „korruptierten“ Wwissenschafftlern und dubiosen „grunen“ NGOs.
Einfach selbst Denken. 😉