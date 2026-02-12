WuWT, Anthony Watts, 05.02.2026

Hin und wieder verdichtet sich der Lärm um das Klimachaos zu etwas Einfachem. Reduziert auf Fakten im Schmelztiegel der Wahrheit. Dieser Beitrag auf X war so ein Moment:

[- egal ob das erfunden ist oder nicht – der Übersetzer]

Aktivist: „Jede Kuh trägt zur Kohlenstoffbelastung der Atmosphäre bei.“

Landwirt: „Nur wenn die Gesamtzahl der Kühe steigt.“

Aktivist: „Was?“

Landwirt: „Stabile Populationen sind klimaneutral. Methan zerfällt in zwölf Jahren wieder zu CO2. Das gleiche CO2, das das Gras im letzten Jahr aufgenommen hat.“

Aktivist: „Aber es sind immer noch Emissionen …“

Landwirt: „Es ist ein Kreislauf. Kohlenstoff wandert von Gras zu Kuh zu Methan zu CO2 zu Gras. Immer und immer wieder.“

Aktivist: „So funktioniert das nicht.“

Landwirt: „Genau so funktioniert der biogene Kohlenstoffkreislauf.“

Aktivist: „Davon habe ich noch nie gehört.“

Landwirt: „Weil man mit dem Eingeständnis, dass Wiederkäuer klimaneutral sind, keine pflanzlichen Produkte verkaufen kann.“

Aktivist: „Das haben Sie sich ausgedacht.“

Landwirt: „Veröffentlichte Forschungsergebnisse. Schlagen Sie „biogener Kohlenstoffkreislauf“ nach. Ich warte.“

Ja, das können Sie nachschlagen .

Man nimmt oft an, dass Rinder zum Klimawandel beitragen, weil sie Methan (CH4), ein Treibhausgas, ausstoßen. Zwar ist das richtig, Rinder stoßen tatsächlich Methan aus, doch ist dies Teil eines wichtigen natürlichen Kreislaufs, des sogenannten biogenen Kohlenstoffkreislaufs.

In der Zwischenzeit:

Treibhausgasemissionen nach Sektoren in den Vereinigten Staaten. Die Rindfleischproduktion macht

mit nur 2 Prozent weniger als die Hälfte des gesamten Viehsektors aus. Quelle: Daten der US-Umweltschutzbehörde (

EPA). Grafik: Anthony Watts. Die Grafiken wurden von 123rf.com lizenziert.

https://wattsupwiththat.com/2026/02/05/a-brilliant-take-on-cows-methane-and-climate/