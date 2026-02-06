#energytransition #climatechange
Energieminister Chris Wright liefert eine vernichtende, datengestützte Abrechnung mit dem aktuellen energiepolitischen Wahnsinn und dem Mythos einer „Energiewende“.
🚨Energy Secretary Chris Wright delivers a brutal, data-driven takedown of the current energy policy madness and the myth of an „energy transition.“
Here’s the reality he lays out in the video below:
Hier ist die Realität, die er im oberen Video darlegt:
Dominanz der USA im Primärenergiesektor: Über 72 % des gesamten Primärenergieverbrauchs stammen aus Öl und Erdgas – ein Rekordmarktanteil. Es handelt sich hierbei nicht um eine sterbende Branche; die Produktion steigt rasant bei sinkender Kapitalintensität und rasant steigender Effizienz.
Katastrophe im Stromsektor: Während Öl und Gas florieren, werden im Stromsektor gigantische Investitionen getätigt, ohne dass das Nettowachstum der Produktion nennenswert steigt. Die Folge? Explodierende Preise, die Verbraucher und Industrie gleichermaßen belasten.
Deutschlands Billionen-Dollar-Debakel: Über 500 Milliarden Dollar investiert, Netzkapazität mehr als verdoppelt – dennoch produziert Deutschland 20 % weniger Strom als zuvor und verkauft ihn zum dreifachen Preis. Ein Paradebeispiel für politisch verursachte Energiearmut.
Globale Fehlinvestitionen epischen Ausmaßes: Weltweit wurden 10 Billionen US-Dollar für den „Kampf gegen den Klimawandel“ ausgegeben. Der Ertrag? Solarenergie deckt nur 1,2 % und Windenergie 1,4 % des globalen Energieverbrauchs ab (zusammen 2,6 % %) . Wo die Marktdurchdringung hoch ist, steigen die Preise rasant an, und es folgt die Deindustrialisierung.
Deindustrialisierung statt Dekarbonisierung: Emissionsexport ist Selbstsabotage. Fabriken in Großbritannien, Deutschland und Kalifornien (oft mit Erdgas betrieben) werden stillgelegt und dann in Asien mit Kohle wiedereröffnet, wobei die Waren per Diesel transportiert werden. Die Emissionen steigen – das ist Selbstsabotage, kein Fortschritt für den Umweltschutz.
Über 50 Jahre „Energiewende“-Hype: Kohlenwasserstoffe lieferten während der Ölkrise von 1973 85 % der weltweiten Energie. Und heute? Immer noch 85 %. Die Welt lebt von Öl, Gas und Kohle – Punkt.
Unersetzliche Tatsache: Ohne den massiven Einsatz von Kohlenwasserstoffen lässt sich weder eine Windkraftanlage noch ein Solarmodul oder ein Kernkraftwerk bauen. Erneuerbare Energien sind vollständig von fossilen Brennstoffen abhängig.
Es ist an der Zeit, Ideologie über Bord zu werfen und zu den Realitäten von Mathematik, Physik und Ingenieurwesen zurückzukehren. Künstliche Verknappung und hohe Preise bekämpfen nicht den Klimawandel – sie führen zum Niedergang unseres Landes. Wir brauchen reichlich und bezahlbare Energie, keine Billionen-Dollar-Inszenierung von Tugendhaftigkeit.
Offizieller Bericht des US-Energieministeriums zeigt: CO2-Verteufelung schadet dem Klima mehr, als sie nützt
2025_08_06 https://weltwoche.de/daily/offizieller-bericht-des-us-energieministeriums-zeigt-co2verteufelung-schadet-dem-klima-mehr-als-dass-sie-nuetzt/
A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate (DOE)
Sehr detaillierter Bericht
2025_07_23 https://www.energy.gov/sites/default/files/202507/DOE_Critical_Review_of_Impacts_of_GHG_Emissions_on_the_US_Climate_J uly_2025.pdf
USA kippen Agenda 2030: UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung offiziell verurteilt – „unvereinbar mit amerikanischer Souveränität“ 2025_05_05
https://uncutnews.ch/usa-kippen-agenda-2030-un-ziele-fuer-nachhaltigeentwicklung-offiziell-verurteilt-unvereinbar-mit-amerikanischer-souveraenitaet/
USA lehnen Agenda 2030 offiziell ab Bei einer UN-Sitzung erklärte US-Außenminister Kerry, die USA stimmten gegen die Resolution, weil sie die Agenda 2030 und die SDGs bekräftige. Diese Programme seien laut Kerry „globalistische Vorhaben“, die… 2025_05_3 https://old.bitchute.com/video/PdUyZFubd5N9/
CO₂ nicht klimaschädlich: Donald Trump beendet den Klimaschwindel! 2025_06_30 https://deutschlandkurier.de/2025/07/co%e2%82%82-nicht-mehr-klimaschaedlichdonald-trump-beendet-den-klimaschwindel/
USA haben „Klimabetrug“ offiziell beendet
2025_07_05 https://tkp.at/2025/07/05/usa-haben-klimabetrug-offiziell-beendet/
Trump beerdigt CO2-Dogma: Prof. Fritz Vahrenholt über das Ende der Klimawende Video anschauen! 2025_08_07 https://weltwoche.de/daily/trump-beerdigt-co2-dogma-prof-fritz-vahrenholt-ueberdas-ende-der-klimawende/
Trump, Retter der Wissenschaft: Mit ihrem nüchternen Bericht zur Erderwärmung holt die US-Regierung die Klimaforschung von der Agitprop auf den Boden der Realität zurück 2025_08_04 https://weltwoche.de/daily/trump-retter-der-wissenschaft-mit-ihrem-nuechternenbericht-zur-erderwaermung-holt-die-us-regierung-die-klimaforschung-von-deragitprop-auf-den-boden-der-realitaet-zurueck/
Es wird kälter
„Krasser Temperaturabfall_ Forscher warnen: 2030 schläft die Sonne ein – und bringt uns eine Mini-Eiszeit mit Video“
2015_07_13 https://www.focus.de/wissen/videos/krasser-temperaturabfall-forscher-warnen2020-schlaeft-die-sonne-ein-und-bringt-uns-eine-mini-eiszeit_id_4813214.html
The Approaching New Grand Solar Minimum and Little Ice Age Climate Conditions 2015_11 http://dx.doi.org/10.4236/ns.2015.711052
„The Chill of Solar Minimum” “We see a cooling trend,” says Martin Mlynczak of NASA’s Langley Research Center. 2018_09_27 https://spaceweatherarchive.com/2018/09/27/the-chill-of-solar-minimum/
NASA warnt vor Mini-Eiszeit: Ein Blick in die Geschichteentlarvt die „Klima-Lüge“ | ET im Fokus 2019_08_10 https://www.epochtimes.de/wissen/meinung/nasa-warnt-vor-mini-eiszeit-ein-blickin-die-geschichte-entlarvt-die-klima-luege-et-im-fokus-a2938526.html
Wissenschaftler über das bevorstehende große Sonnenminimum und kälter werdendes Klima 2023_07_31 https://tkp.at/2023/07/31/wissenschaftler-ueber-das-bevorstehende-grossesonnenminimum-und-kaelter-werdendes-klima/
Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die nächste Epoche eine starke Abkühlung der Erde aufgrund einer relativen Abflachung der Sonnenleistung mit sich bringen wird. Sie beruhen auf astrophysikalischen Beobachtungen, Messungen und der Extrapolation von historischen Veränderungen der Sonnenaktivität im Zusammenhang mit der Klimaveränderung auf die nächsten Jahrzehnte. Arktis-Wissenschaftler widerlegt „Klimakrise“ und warnt vor kommender Eiszeit
2023_10_23 https://tkp.at/2023/10/23/arktis-wissenschaftler-widerlegt-klimakrise-und-warntvor-kommender-eiszeit/
„Wir werden unweigerlich in eine ungünstige Kälteperiode übergehen“, warnte er laut der Russischen Akademie der Wissenschaften.(RAS). https://new-ras-ru.translate.goog/activities/news/direktor-limnologicheskogoinstituta-so-ran-andrey-fedotov-kogda-lednikovyy-period-nastupit-vy-egos/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
Laut Fedotov, dem Direktor des Limnologischen Instituts der RAS, wird die Periode der „ungünstigen Kälte“ um 2030 beginnen.
Fedotov gab diese Warnung in einer Erklärung ab, die von der RAS, der führenden wissenschaftlichen Einrichtung des Landes, veröffentlicht wurde.
Klima wird kälter – Entwicklung Richtung Kleine Eiszeit schreitet fort Generalversammlung der Europäischen Geophysikalischen Union 2025 „Modern Grand Solar Minimum and its effect on the terrestrial environment“ https://solargsm.com/wpcontent/uploads/2025/05/zharkova1_egu25_gsm_2may25.pptx 2025_05_26 https://tkp.at/2025/05/26/klima-wird-kaelter-entwicklung-richtung-kleine-eiszeitschreitet-fort/
Es wird kälter Globale Temperaturen sinken, doch in Deutschland herrscht Hitzepanik 2025_07_08 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/klima-durchblick/globale-temperaturensinken-doch-in-deutschland-herrscht-hitzepanik/
UAH v6.1 Global Temperature https://www.drroyspencer.com/
LESCH Vs. LESCH!
Wir leben derzeit in der Warmphase einer Eiszeit!
https://www.facebook.com/LebenImLand/videos/le sch-vs-lesch-wir-leben-derzeit-in-der-warmphaseeiner-eiszeit/3515977495393008/
Schon das Wort „Energiewende“ ist inhaltlich leer.
Tatsächlich wird gar nichts gewendet, einzig die Versager haben mit ihrer Sekte ein Sprachrohr bekommen, gut mit Steuergeld finanziert. – Für den Staat hat es sich auf jeden Fall gelohnt:
Es sind Steuern auf „Nichts“ dabei herausgekommen, damit ist die Klimasekte etwas Gutes. Nicht für den Bürger, aber für den Staat.
Ursprünglich war der Staat „die Bürger“, heute ist er auf die Regierenden an den Schalthebeln zusammengeschrumpft. Dort wird bestimmt bedauert, dass eine Baerbock und ein Habeck nicht mehr das damit eingenommene Geld in der Welt verschleudern können, aber Sondervermögen sind bestimmt ein guter Ersatz, die Nachfolge ist gesichert.
Es ist an der Zeit, Ideologie über Bord zu werfen und zu den Realitäten von Mathematik, Physik und Ingenieurwesen zurückzukehren.
Volle Zustimmung, dabei bin ich kein Feind der Alternativen als Ergänzung Doch jetzt muss Schluss sein mit den WKA, sie zerstören die Natur, Umwelt und Landschaft. Genauso muss Schluss sein mit Frei PV-Anlagen in freier Landschaft. Das sind Wärmeinseln in freier Natur. Dachanlagen zum Eigengebrauch mit Speicher im Beriech von 10 KWh sind in Ordnung.
Und diese Alternativen dürfen nicht mehr hoch gesponsert sein, sondern die müssen in Konkurrenz treten zu anderen Energiequellen.
Außerdem ist ERdgas kein fossiler Energieträger. Das Gas wird ständig durch die Natur nachgebildet, deswegen heißt es im Deutschen auch Biogas, Faul- und Sumpfgas. Es wird Zeit, dass wir Menschen die technische Herstellung dieses Energieträger in Angriff nehmen. Es müssen keine Nahrungsstoffe sein, die vergast werden wie beim Biogas, es geht auch aus Kunststoffabfällen.
Das ist letztlich ein bedeutender Kernsatz:
„Erneuerbare Energien sind vollständig von fossilen Brennstoffen abhängig.“
Vielfältige Implikationen wohnen dieser Feststellung inne.
Eine ehrliche und gute Analyse, oder?
Herr Lange, da werden jetzt aber all die Wahrheitsvermeidungsbeauftragten, Influencer der intellektuellen Kurzschlüsse, Anti-Aufklärer im akademischen Gewand, ideologiegetriebenen Berufsdiffamierer, evidenzresistenten Kommentatoren, argumentationsverzerrenden Publizisten, Desinformationsmultiplikatoren, Konservierer der längst widerlegten Argumente und hochpathologischen Narzissten usw., usw. aufschreien und nur noch »Lügen, nichts als Lügen!« grölen, weil sie nichts anderes können und wollen. Der Dunning-Kruger-Effekte breitet sich ganz offensichtlich in unseren »politischen und wissenschaftlichen Eliten« so rasant aus, wie die schwarze Pest im Mittelalter. Metakognition? Nie gehört! Und nun soll auch die viel gepriesene Hoffnung: »unsere Jugend«, durch staatlich verordnete und/oder geförderte Verblödung (schriftliches Dividieren soll z. B. nicht mehr gelernt werden) vollends denk- und kritikunfähig gemacht werden. Ganz nach dem Motto: Wer bekloppt ist, ist nicht beschlagen. Dann haben wir unserer Ruhe vor den Nörglern und Nachfragern und können machen was wir wollen.