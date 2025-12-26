Francis Menton, THE MANHATTAN CONTRARIAN
Vor weniger als drei Jahren – Anfang 2023 – schrieb ich über die damals allgemeine Meinung von Regierung und Industrie, dass Elektrofahrzeuge (EVs) bald den amerikanischen Automarkt erobern würden. Im April 2022 hatte die Biden-Regierung aggressive Fahrzeug-Verbrauchsstandards verabschiedet, die nur durch einen raschen Übergang zu EVs erreichbar sein sollten. Unsere „Klimavorreiter, also die Bundesstaaten Kalifornien und New York hatten dann im August bzw. September 2022 Vorschriften erlassen, die einen Ausstieg aus dem Verkauf von Verbrennungsfahrzeugen vorschrieben, der 2035 abgeschlossen sein sollte, wonach nur noch EVs zugelassen sein würden. In einem Beitrag vom Januar 2023 verlinkte ich auf die Websites von Ford und GM, auf denen beide Unternehmen ihre großartigen Pläne für eine rasche Umstellung ihrer Unternehmen auf die Herstellung von überwiegend oder ausschließlich Elektrofahrzeugen anpriesen. Zu diesem Zeitpunkt behauptete Ford, dass es „Amerikas Umstellung auf Elektrofahrzeuge anführen” und bis 2030 50 % seines Umsatzes in dieser Kategorie erzielen werde. GM prahlte mit seinem „Weg in eine vollelektrische Zukunft” bis 2035.
In einem Beitrag vom 23. Februar 2023 äußerte ich mich skeptisch:
Es scheint, als hätten alle klugen Köpfe beschlossen, dass die Zukunft des Automobils den Elektrofahrzeugen gehört. … Werden Elektrofahrzeuge also bald das Land erobern und zum dominierenden Verkehrsmittel werden? Ich wage das zu bezweifeln.
Hier meine Gründe:
Dies ist nur ein konkretes Beispiel für den allgemeinen Grundsatz, dass es immer ratsam ist, gegen eine zentrale Planung der Wirtschaft zu wetten. Elektroautos mögen für eine kleine Zahl wohlhabender Verbraucher ein erfolgreiches Nischenprodukt sein, aber die Vorstellung, dass sie Benzinfahrzeuge in kurzer Zeit vollständig ersetzen werden, ist der Traum von zentralen Planern, die glauben, ihren Traum mit Zwang durchsetzen zu können. Zentrale Planung funktioniert nie, und auch diesmal wird sie nicht funktionieren.
In den letzten Wochen gab es viele Neuigkeiten zum Thema Elektroautos. Kurz gesagt hätte selbst ich nicht erwartet, wie schnell und vollständig die Elektroauto-Fantasie zusammengebrochen ist.
Der Hintergrund ist natürlich, dass die zweite Trump-Regierung nach ihrem Amtsantritt umgehend Maßnahmen ergriff, um die enorme staatliche Unterstützung für den Verkauf von Elektrofahrzeugen zu beenden. Die hohe Steuergutschrift für den Kauf von Elektrofahrzeugen wurde durch den „One Big Beautiful Bill Act“ abgeschafft, der am 4. Juli unterzeichnet wurde und nach dem 30. September 2025 in Kraft trat. Am 3. Dezember verkündete die Regierung die Rücknahme der als „CAFE“ bekannten Fahrzeug-Verbrauchsstandards auf ein Niveau, das Verbrennungsmotoren erfüllen können.
Der Einbruch der EV-Verkäufe begann unmittelbar mit dem Ende der Steuergutschrift. Am 31. Oktober berichtete die Fachzeitschrift Inside EVs über die Ergebnisse des ersten Monats nach dem Ende der Steuergutschrift:
Sowohl J.D. Power als auch S&P Global Mobility schätzen, dass der Marktanteil von Elektrofahrzeugen in den USA im Oktober von einem Rekordhoch von über 12 % im September auf rund 5 % gefallen ist. Der Anteil batteriebetriebener Fahrzeuge am Gesamtabsatz sank im Jahresvergleich ebenfalls deutlich, von über 8 % im Oktober 2024. Das letzte Mal, dass Elektrofahrzeuge 5 % der Fahrzeugverkäufe in den USA ausmachten, war Anfang 2022. Laut S&P Global Mobility wurden im Oktober rund 64.000 neue Elektrofahrzeuge verkauft. Das ist ein dramatischer Rückgang gegenüber September, als die Amerikaner fast 150.000 Elektrofahrzeuge kauften oder leasten, um noch rechtzeitig von der auslaufenden Förderung in Höhe von 7.500 Dollar zu profitieren.
Die großen Automobilhersteller erkannten schnell, dass sie einen Kurswechsel vornehmen mussten. Am 15. Dezember berichtete das Wall Street Journal, dass Ford eine massive Belastung in Höhe von 19,5 Milliarden Dollar hinnehmen würde, um seine Investitionen in Elektrofahrzeuge abzuschreiben:
Ford Motor gab am Montag bekannt, dass es mit Kosten in Höhe von etwa 19,5 Milliarden US-Dollar rechnet, die hauptsächlich mit seinem Geschäft mit Elektrofahrzeugen zusammenhängen. Dies ist ein schwerer Schlag für den Autohersteller, der angesichts der sinkenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen Einsparungen vornimmt. Der Betrag gehört zu den höchsten Wertminderungen, die jemals von einem Unternehmen vorgenommen worden waren, und markiert die bislang größte Einsicht der US-Autoindustrie, dass sie ihre Ambitionen im Bereich Elektrofahrzeuge in naher Zukunft nicht verwirklichen kann.
Die 19,5 Milliarden US-Dollar kommen zu den rund 13 Milliarden US-Dollar Betriebsverlusten hinzu, die Ford in den letzten drei Jahren bei dem Versuch, im EV-Geschäft zu konkurrieren, trotz der enormen staatlichen Subventionen erlitten hat:
Ford … hat seit 2023 13 Milliarden US-Dollar mit seinem EV-Geschäft verloren. …
Bei GM ist die Abschreibung geringer, aber die Richtungsänderung ist nicht weniger drastisch. Aus NBC News, 16. Oktober:
Am Dienstag gab General Motors bekannt, dass es Verluste in Höhe von insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit geplanten Änderungen bei der Einführung seiner Elektrofahrzeuge verbuchen würde. Das Unternehmen führte einen Teil der Änderung auf die Streichung der von Präsident Joe Biden eingeführten Kaufprämien für Elektrofahrzeuge in Höhe von 7.500 US-Dollar durch Präsident Donald Trump zurück.
Der Einbruch der Elektroauto-Verkäufe beschränkt sich nicht nur auf Ford und GM. Aus dem NBC-Artikel zu Tesla:
Der Einbruch der Verkäufe bei Tesla – nach wie vor der Marktführer bei Elektroautos in den USA – trägt ebenfalls zur Verschlechterung der Aussichten bei. Die Verkäufe des Unternehmens gingen im zweiten Quartal um fast 13 % zurück, und CEO Elon Musk warnte vor einigen „schwierigen Quartalen” für das Unternehmen.
Ein vergleichbares Phänomen ist auch in anderen Ländern zu beobachten, wenn auch unter unterschiedlichen regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen. Aus dem Wall Street Journal vom 14. Oktober:
Der Rest der Welt folgt Amerikas Rückzug aus dem Bereich der Elektrofahrzeuge. Kanada, Großbritannien und die Europäische Union nehmen angesichts der wirtschaftlichen Realität Abstand von ihren Zielen für Elektrofahrzeuge, und sogar China zeigt Risse. . . . Die Autohersteller argumentieren, dass das Geschäftsmodell für Elektrofahrzeuge angesichts der nach wie vor hohen Batteriekosten, der lückenhaften Ladenetzwerke und der sinkenden staatlichen Subventionen unrentabel ist. In ganz Europa, den USA und Kanada wurden Förderprogramme eingestellt oder gekürzt.
Seien wir ehrlich: Das war von Anfang an eine schlecht durchdachte zentrale Planung, die niemals funktionieren konnte. Ich habe mir noch einmal die Links angesehen, die ich in meinem Beitrag vom Januar 2022 zu den Websites von Ford und GM eingefügt hatte. Beide Links sind weiterhin aktiv, aber die begeisterten Äußerungen über den Weg in eine Zukunft mit ausschließlich Elektrofahrzeugen wurden von beiden Seiten entfernt. Stattdessen finden Sie dort im Fall von GM weitere Links, wenn Sie sich ein Elektrofahrzeug kaufen möchten, und im Fall von Ford allgemeine Nachrichten über das Unternehmen. Die Realität ist zurückgekehrt.
Link: https://wattsupwiththat.com/2025/12/18/the-electric-vehicle-collapse-wow-that-was-quick/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Anmerkung des Übersetzers: Schauen wir mal, wann Deutschland aufwacht!
Jetzt beginnt das, wovor ich immer gewarnt habe, heißt ein Video von Peter Hahne. Nun genau, das ist sein Nachteil und all der vielen Warner in den sozialen Medien. Ich kann selbst denken und sehen, ich brauche auch keine Warner als Vordenker. Diese leute warnen nur, bringen aber keinen einzigen Vorschlag zur Änderung!! Fordern auch nichts, sondern stellen die Probleme nur dar. Keine neuen Lösungsvorschläge zur Diskussion. Nichts. Bezahlte Nörgler und Kritier zuhauf.
Wie hat denn der linksgrüne Bereich die Herrschaft übernommen? Antwort:
Die Warnung vor den Erhitzungsweltuntergang,
das ständige Weiderholen eines Sündenbocks mit CO2,
und gleichzeitig die Behauptung der Erlösung, wenn man dem Green Deal folgt. Also mit der Erfindung eines Weltunterganges und der Erfindung eines Lösunsvorschlages, eines Geschäftsmodelles, über das man allerdings nicht diskutieren darf.
Hahne und all die Warner vor den Folgen des Green Deals haben keinen Sündenbock und haben keine heilsbringenden Erlösungsvorschläge. Niemals irgendwas Alternatives.
Aber auch die Alternative für Deutschland hat keine Alternativen für die neuen Herausforderungen. Die EU kann man den Hasen geben, das stimmt. Ich weiß aber nicht wie das neue AFD-Europabild aussieht über das man diskutieren könnte. Ich kenne auch keinen Ukrainefriedensplan dieser Partei. Den erwarte ich seit Jahren von jedem, der sich alternativ nennt.
Gottseidank ist bei uns alles ganz anders und völlig ideologiefrei. Ich las gerade den Beitrag von Amy Walker auf t-online mit der Überschrift : „in diesen 80 Städten ist es mit der Gasheizung 2026 vorbei“. Sie schreibt (zit.): „Deutschland steht vor einer Riesenherausforderung: Bis 2050 müssen alle Gebäude im Land saniert werden, sodass sie keine Emissionen mehr ausstoßen. Das bestimmt ein EU-Gesetz, das in Deutschland bis 2026 in nationales Recht überführt werden muss„. Nein, nicht jetzt schnell noch mal in 2025 wegen der Außentemperaturen die Heizung hochdrehen! Vermutlich dürfen Gebäude bald gar nicht mehr bewohnt werden. Bekanntlich atmen Menschen sauerstoffreiche Atemluft ein und CO2-reiche von O2 befreite Luft wieder aus. Die Atemluft hat sich zwischen den Atemzügen oft bis 40000 ppm mit CO2 angereichert. Und wenn viele Menschen zusammenkommen, geht in der Raumluft oft richtig schnell die Post ab, sprich die Luft wird sukzessive schlechter bis der Wunsch zum Austausch von Atemluft immer dringlicher wird. Wer kennt das nicht aus der Schule, wenn der Lehrer die Fenster öffnen ließ, um mit frischer Luft der gähnenden Kinderschar Konzentrationsmoleküle in Form von Sauerstoff zuzuführen? Jetzt muss die moderne Gebäudetechnik der CO2-Emission einen Einhalt bringen. Die nennt man CCS-Filtertechniken. Es kommt dann nur noch raus was reingeht, quasi emissionsfreie heile Welt und bekanntlich will Hamburg dabei in der ersten Reihe sitzen. Menschen sind in dieser heilen Welt eigentlich völlig fehl am Platz, besonders wenn CCS versagt. Die Klimaneutralität von Homo sapiens war eigentlich im Gewerk der Evolution überhaupt nicht vorgesehen. Und in der Subspecies Homo sapiens ssp. technicus var. industriacus ist eigentlich erst alles emissionstechnisch völlig aus dem Ruder gelaufen. Als er sich vor zwei Jahrhunderten Homo sapiens ssp. agraricus nannte und er aus einem Getreidesamenkorn durchschnittlich 30 Samenkörner per anno produzierte, war die Erderhitzung mit vielen Hitzetoten noch kein Thema. Man kam über die Runden oder aus anderen Gründen auch nicht. Jetzt aber geht alles den Bach runter! Gebäude dürfen nichts mehr emittieren, Autos sowieso nicht und Wiederkäuer müssen solange Zusatzstoffe in ihre Magen- und Darmtechnik reingefüllt bekommen bis Methan in der TA Luft gestrichen werden kann. Ich bin einmal ganz ehrlich: ich will und muss mir ein emissionsfreies Dasein bis 2045-2050 nicht mehr vorstellen. Klimaneutralität geht mir am A… vorbei.
Wer glaubt dass das E-Auto ein Fortschritt sein, ist ein grüner MINT-Versager…
Fact-Sheet-viktoria-d.pdf
Der Verbrennungsmotor war vor 100 Jahren die bessere Alternative, und ist es auch heute.
E-Autobesitzer sind asoziale Schmarotzer.
Der Zusammenbruch der Elektro-Auto-Fantasie. Das geht ganz einfach, nur die Subventionen streichen. Subventionen beim Kauf, Subventionen bei der KFZ-Steuer -die zahlen nichts-, Subventionen beim Strom, er kommt aus den subventionierten PV-Anlagen.
Aber was immer vergessen wird. Das Straßennetz muss ständig unterhalten werden. Das kostet jährlich in Deutschland 40 Milliarden. Und diese notwendige Unterhaltung gerade auch für das reibungslose Funktionieren der Wirtschaft zahlen allein die Besitzer der Verbrennerautos. Wer ein Verbrennerauto fährt ist sozial und dient dem Erhalt der Gemeinschaft und des sozialen Friedens. Wer ein E-Auto fährt ist ein dreister asozialer Schmarotzer.
Na ja, Herr Kowatsch …
Das Schmarotzen hat sich zum großen Tun unseres gesellschaftlichen Standards entwickelt und ich würde dies bis nicht auf einzelne Leute hinab skalieren. Es wird ja quasi von Staatswegen angeboten und angeordnet, so zu leben und zu existieren.
Schmarotzer sind alle jene – vom Bürgergeldempfänger bis zu Bundespolitiker und auch wirtschaftliche Unternehmen – welche sich staatliche Subventionen zu Nutze machen, ohne die sie nicht existieren würden. Bundespolitiker schaffen sogar Gesetze, mit denen sie selber ordentlich profitieren.
Die allgemein verbreitete Mentalität muss in Richtung Leistungsgesellschaft als lebenswert geändert werden. Ob das jemals wieder funktioniert, das wage ich zu bezweifeln.
1. 10 Jahre von der Kfz-Steuer befreit.
2. Versicherung vom E-Auto ist kostengünstiger als beim vergleichbaren Verbrenner.
3. Aufladen an den kostenlosen Ladestationen, Benzin muss man immer kaufen.
4. Kein Problem mit NOx, Feinstaub, Fahrverbote u.s.w.
5. Kostenlose Parkplätze bei uns in der Stadt für E-Autos.
6. 175€ jährliche Gutschrift auf die Stromrechnung, wenn ich die Werbung vom Energieversorger auf dem E-Auto hat und das jedes Jahr.
7. Über die THG-Quote bekommt man ca. 120€ im Jahr steuerfrei ausbezahlt.
8. Kostenneutraler PV-Stromspeicher, der aus PV-Strom „Kraftstoff“ macht.
9. Kostenloser Haus-Solarstromspeicher nach dem Einsatz als E-Auto-Akku.
10. Keine Beschränkung der Entfernung der km zu den Reisezielen.
11. Eigenverbrauchsbesteuerung nur 0,25% beim Verbrenner 1% im Monat, das sind 1000 bis 2000€ an Steuerlast weniger im Jahr.
12. Beim E-Auto und PV-Strom muss man weniger Lebenszeit einsetzen, um vom A nach B zu kommen im Vergleich zum Verbrenner.
13. Bei der TÜV-Gebühr bezahlt man beim E-Auto auch ca. -80€ weniger als beim Verbrenner.
14. Durch die geschickte Kompilation von Förderungen konnte man E-Autos zu ca. gleichen Kosten oder günstiger als Verbrenner-Autos erwerben, in der Vergangenheit.
15. Bereits nach 20.000km unterbietet unser E-Auto die CO2-Bilanz vom vergleichbaren Verbrenner Pkw.
16. E-Autos haben ein wesentlich geringeres Brandrisiko als Verbrenner-Autos.
17. E-Autos haben ein geringeres Pannenrisiko als Verbrenner-Autos, so der ADAC.
18. Man bekommt, wen man zu Hause das E-Auto lädt noch ca. 4 Cent/kWh ausbezahlt.
E-Autos verursachen viel weniger Emissionen und führen damit zu längerem Leben von Stadtbewohnern. Verbrennerautos töten mit ihren Abgasen dagegen Menschen. Was gibt es asozialeres, als töten, Herr Kowatsch? Frohe Feiertage ihnen!
„Das Straßennetz muss ständig unterhalten werden“
Der Verschleiß der Straßen erhöht sich zur vierten Potenz der Zunahme des Achsgewichtes.
Bei einer Achslast von 1.000 kg eines Pkws zu 10.000 kg eines Lkws ergibt das 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000.
Ein Lkw mit Achslast von 10 Tonnen erzeugt die gleichen Schäden, wie 10.000 Mittelklasseautos mit einer Achslast von 1 t. (Marshall Versuch, so weit ich mich erinnere..)