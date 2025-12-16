Audrey Streb, DCNF-Energiereporterin, 28. Oktober 2025
WASHINGTON — Der Leiter der Umweltschutzbehörde (EPA), Lee Zeldin, sagte am Dienstag gegenüber Reportern, dass er beabsichtige, alle neuen Informationen, die er über Geoengineering erhalte, mit der amerikanischen Bevölkerung zu teilen und dass ihm nur die „Wahrheit“ wichtig sei.
Die EPA stellte am 10. Juni Online-Ressourcen vor, um die amerikanische Bevölkerung über die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse, Forschungsergebnisse und Informationen zu Kondensstreifen und Geoengineering zu informieren. Zeldin erklärte am Dienstag auf Anfrage der Daily Caller News Foundation zum Thema Geoengineering, dass er in dieser Frage zwar „unvoreingenommen“ sei, die Behörde die Datenbank seit ihrer ersten Veröffentlichung jedoch aktualisiert habe und er jegliche neue Erkenntnisse zu Geoengineering veröffentlichen werde.
„Ich glaube nicht, dass irgend jemand Gott spielen und das Wetter beeinflussen sollte, und ich mache mir Sorgen über die Veränderung der Sonneneinstrahlung, die Einleitung stratosphärischer Aerosole, die Aufhellung von Meereswolken und vieles mehr“, sagte Zeldin am Dienstag gegenüber Reportern. „Viele meiner Fragen liegen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs und der Zuständigkeit der EPA. Aber das wird mich nicht davon abhalten, diese Fragen zu stellen. Es wird mich nicht davon abhalten, Antworten zu finden, selbst wenn diese von außerhalb der Behörde kommen.“
„Geoengineering umfasst eine breite Palette von Aktivitäten, die absichtlich darauf abzielen, die Erde abzukühlen oder bestimmte Gase aus der Atmosphäre zu entfernen“, erklärt die EPA auf ihrer Website .
Kondensstreifen sind dünne Wolken, die entstehen, wenn Wasserdampf an kleinen Partikeln im Flugzeugabgas kondensiert und gefriert, so das UCAR Center for Science Education. In den letzten Jahren haben einige Skeptiker die Befürchtung geäußert , dass Kondensstreifen in Wirklichkeit das Ergebnis absichtlich von der Regierung versprühter Chemikalien sind.
Die Online-Ressourcen der EPA behandeln Kondensstreifen oder „Contrails“ sowie Aktivitäten im Bereich des solaren Geoengineerings und weisen darauf hin, dass „die US-Regierung keinerlei Freilandversuche im Bereich des solaren Geoengineerings durchführt“. Zeldin erklärte gegenüber Reportern, dass er, sollte er etwas über Geoengineering erfahren, seine Mitarbeiter anweisen werde, die Informationen in die Datenbank aufzunehmen, um der amerikanischen Öffentlichkeit zu helfen.
„Ich bin der Meinung, dass alles, was ich als Leiter der EPA zu diesem Thema weiß, auch der Öffentlichkeit bekannt sein sollte“, sagte Zeldin und mahnte: „Angesichts der vielen noch offenen wissenschaftlichen Fragen sollten alle Forschungsarbeiten … in Labors und nicht im Freien durchgeführt werden.“
„Ich habe die Öffentlichkeit, der dieses Thema am Herzen liegt, dazu angehalten, stets korrekte Informationen zu verwenden. Wenn jemand im Internet ein Bild eines Kondensstreifens hinter einem Düsenflugzeug veröffentlicht und behauptet, es handele sich um stratosphärische Aerosoleinleitung, untergräbt er seine eigene Glaubwürdigkeit“, fuhr Zeldin fort. „Manche veröffentlichen tatsächlich Fotos und Videos. In anderen Fällen kursieren Bilder einer künstliche Intelligenz (KI).“
Die „Westlichen Werte“ sind Geld, Macht und Reichtum. Eine eigentliche Wertegemeinschaft gibt es auch in Brüssel nicht, weil es keine ethischen Werte gibt. Wahrheit und Ehrlichkeit zählen nichts.
Folge: Ich glaube nicht, dass es nicht schon längst Freilandversuche gibt, um die Sonne zu reflektieren, um damit abgeblich weniger Strahlung auf den Erdboden gelangen zu lassen.
Dabei wäre es viel einfacher. Man müßte lediglich die Temperaturdaten weniger nach oben korrigieren, dann hätte man die gleiche Abkühlung erreicht.
Fakt ist, es fließen viele Gelder. Es wird nicht offengelegt, wofür es verwendet wird. Es ist so ein Machbarkeitsglaube. Nur Schuld und Verzicht, aber kein kontruktiver Umgang.
Angenommen es stimmt, was sie sagen. Das Klima wandelt sich, egal ob menschengemacht oder nicht, und die Fossilien Energiequellen versiegen in ferner Zukunft. Die meisten Menschen heizen und kochen mit Holz. Schon früh hatte man die Nachhaltigkeit entdeckt, man nutzte im Süden Wasser- und im Norden Windkraft, und andere Formen entwickelt wie Kohle, Erdöl oder -gas. Ab 1950 oder früher Atomkraft.
Ferner wußte man, wo man baut und wo nicht. Früh Hochwasserschutz und Rückhaltebecken, die man über Wiesen abließ. Sogar die alten Zisizienzer bauten ihre Klöster, wo es Wasser gab, legten Seen an. usw.
Das war eine Entwicklung über Jahrhunderte. Man will das sofort übers Knie brechen und alles neu erfinden. Das alte reißt man ab, bevor das neue läuft. Das ist der Irrsinn! Ängste und emotionale Erpressung statt Verstand und Weitsicht. Es geht nicht um das Klima und das Wohl der Menschen, sondern bestimmte Interessen.
Es geht nicht um das Klima und das Wohl der Menschen, sondern bestimmte Interessen.
Richig, es geht in der westlichen Wertegemeinschaft um ein Geschäftsmodell, um die besten Werbelügen, um Macht und Geld
So ist es. Das Klimagedöns ist ein profitables Geschäftsmodell. Angefangen bei „Forschungsinstituten“, über Windmühlenbauer, PV-Anlagen-Verkäufer und NGOs.
Der ganze ruinöse Schwachsinn basiert auf in Computern zusammengestöpselten so genannten Modellrechnungen.
Erstellt von „Wissenschaftlern“ die keine Ahnung von Wissenschaft haben und noch weniger Ahnung Statistik und Messtechnik.
Beste Grüße an meine „Freunde“ vom PIK.