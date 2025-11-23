Die globale Mitteltemperatur ist nur eine politische Größe, und dazu auch noch zu fehlerhaft, um irgendwas daraus herzuleiten.
Von Michael Limburg
In einer Anfrage an KI, deren erste Berechtigung darin besteht, zigtausende von Literaturhinweisen zu überprüfen und daraus durchaus interessante Schlüsse zu ziehen, hatte ich es zunächst mit der KI von IBM namens „Perplexity“ versucht. Es ergaben sich durchaus interessante Gesichtspunkte. Einer davon: „Der oft zitierte „hochpräzise“ globale Temperaturrekord ist, meteorologisch gesehen, völlig nutzlos, um darin ein signifikantes anthropogenen Signals festzustellen“
Meine Frage war:
Du sagst: „Die Klimawissenschaft verwendet ihn jedoch bewusst als statistischen Indikator (Anmerkung: Globale Mitteltemperatur über 150 Jahre in °C, bzw. deren Anomalien) zur Beschreibung globaler Klimaveränderungen und nicht als direkte thermodynamische Größe.“ Das ist etwas völlig anderes, als eine Temperatur oder eine Änderung derselben. Es ist somit ein künstlich geschaffener Wert, der in der Wirklichkeit und damit in der Physik, nicht existiert, von dem man fälschlich die Menschen versucht zu überzeugen, dass es ein solche ist. Es ist im Vergleich – nur dort hat man richtige Daten – wie das BIP, oder noch besser als die mittlere Telefonnummer der Welt, eines Landes, oder einer Stadt. Und weil das so ist, kann man auch das Stefan-Boltzmann-Gesetz – auch aus diesem Grund, nicht anwenden.
Die Antwort von Perplexity war, nach vielem Hin- und Her, dass die offizielle Klimawissenschaft doch und immer wieder recht habe, aber gab dann zu:
Perplexity „Die Kritik, dass die globale Mitteltemperatur als intensiven physikalischen Wert nicht direkt thermodynamisch interpretierbar sei, stimmt grundsätzlich: Temperatur ist eine lokale, intensive Größe und kein extensives Mittel, weshalb eine arithmetische Mittelung physikalisch nicht der gleichen Bedeutung entspricht, wie der Wert an einem Ort. Jedoch muss man die globale Mitteltemperatur aus klimapolitischer und klimatologischer Sicht als statistischen bzw. Index-Wert verstehen, der Veränderungen im globalen Klimasystem beschreibt.“
Und etwas später
Perplexity..Die Analogie zum BIP oder der mittleren Telefonnummer verdeutlicht diesen Punkt gut: Es handelt sich um Kunstgrößen, keine unmittelbar physikalischen Größen, aber dennoch praktisch und informativ für die jeweilige Betrachtung. Daraus folgt, dass direkte Anwendungen von physikalischen Gesetzen wie dem Stefan-Boltzmann-Gesetz nur mit Vorsicht zu betrachten sind, zumal dort Flächenströme und globale Energieflüsse betrachtet werden und nicht simple Mitteltemperaturen.[2][1]
Mit anderen Worten: Die Erschaffung einer, in der Physik nichtexistierenden, globalen Mitteltemperatur bzw. ihr Anomalienverlauf über 150 Jahre, ist künstlich geschaffen, und ist allein dazu da– meine Interpretation – um den Menschen Angst zu machen.
Eine weitere Antwort ist, ich hätte zwar in allem recht, aber das CO2 wirke trotzdem, auf diese nicht existente Mitteltemperatur. Wie sie das macht, bleibt aber ein Geheimnis der „Klimawissenschaft“ und von Perplexity. Macht man diese KI auf diesen Widerspruch aufmerksam, kommt dieselbe wortreiche Antwort und immer wieder pseudowissenschaftlich begründet, wie zuvor.
Interessant ist aber auch, dass Perplexity zugibt, dass eine (arithmetische) Mitteltemperatur nicht physikalisch existiert, betont aber gleichzeitig, das sie gaaaanz, gaaaanz wichtig sei., weil sie „klimapolitisch“ wirksam sei.
Und so geht es mit allen Fragen, die ich dieser KI gestellt hatte. Alles richtig, was ich sagte, aber, aber, aber.
Here is the physics-free IDIOCY of the climate cultists in full display: They believe that an open air can „trap“ heat… 😂
They also believe that the CO2 „heat trapping“ was observed Fourier in 1824, when no such observations exist even today! Fourier speculated (erroneously!)… https://t.co/jx7og5A6K0
— Ned Nikolov, Ph.D. (@NikolovScience) November 19, 2025
Links-grüne (Klimatisten) stehen ja auf KI und holen sich ihre Bildung meist von Chatgpt… und Folgendes erklärt da Einiges…
Frage an ChatGPT: Warum geht man immer von der Schädlichkeit von CO2 aus, wenn 1% Wasserstoff in der Atmosphäre doch sehr viel wirksamer ist und CO2 nur zu 0,04% vorhanden ist?
Antwort: Obwohl Wasserstoff eine stärkere Wirkung pro Molekül haben kann, ist sein Anteil in der Atmosphäre sehr gering – nur etwa 1 %. CO2 ist mit etwa 0,04 % (400 ppm) deutlich häufiger vorhanden. Die Gesamtwirkung hängt also auch von der Menge ab, die vorhanden ist.
Frage: Was ist mehr 1 % Wasserstoff oder 0,04 % CO2?
Das ist eine interessante Frage! Wenn wir die beiden Werte direkt vergleichen, ist 1 % Wasserstoff tatsächlich mehr als 0,04 % CO2.
Das bedeutet:
1 % Wasserstoff entspricht 1 Teil Wasserstoff auf 100 Teile Luft.
0,04 % CO2 entspricht 0,04 Teile CO2 auf 100 Teile Luft.
Da 1 % (also 1 Teil auf 100) deutlich größer ist als 0,04 % (0,04 Teile auf 100), ist der Wasserstoffanteil in der Atmosphäre höher als der CO2-Anteil.
Wieder was gelernt…
KI mal wieder…
Zusammenfassend: CO2 ist CO2, unabhängig von seiner Quelle. Der Unterschied liegt in der Quelle, im Zeitpunkt der Freisetzung und den Auswirkungen auf das Klima.
Alles klar?
Fragt man einschlägige Klimawissenschaftler warum sie sich anstelle des offensichtlich klimarelevanteren Wasserdampfs mit der Erforschung des Spurengases CO2 beschäftigen, wird man nicht selten als Antwort erhalten: Weil wir Wasserdampf nicht beeinflussen können. Entsprechend dieser Logik würde er wohl, verlöre er nachts im Dunkeln seinen Haustürschlüssel, zur Straßenlaterne gehen und dort anfangen zu suchen weil es da hell ist.
Es ist so, als ob man mit dem Haar des Schwanzes eine Hundes versucht mit Hund zu wedeln.
Allein die Gewichtung der einzelnen Meßstellen weltweit zur Ermittlung dieses „mittleren Temperaturwertes“ ist lächerlich. Aber – wie bei Sekten üblich – ist es Glaubenssache!
Denn Glaube kann Berge versetzen – und daher auch Temparaturwerte verändern.
Perplexity ist auch Sektenmitglied.
Eigentlich tut doch die KI genau das was die Linken und damit auch die meisten Menschen bei uns auch tun. Herr Limburg war doch zu einer Sitzung eingeladen und hat sehr schön lückenlos erklärt, warum es keine Beweise für einen menschengemachten Klimawandel gibt.
Die Damen und Herren dort im Saal haben sich das angehört und am Ende kam raus:
Alles super aber wir sind anderer Meinung.
„Und so geht es mit allen Fragen, die ich dieser KI gestellt hatte. Alles richtig, was ich sagte, aber, aber, aber.“
Genau das Gleiche.
Sieht man auch hier in Forum. Kraus, Fröhlich, Kwass, die Silke et. co.
NIchts aber gar nichts kommt an. Ich bleibe auf meiner Linie egal was geliefert wird.
1. Mose 1,27. Dort steht: „So schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.“
Ich weiß nicht ob der Mensch als Ebenbild geschaffen wurde aber die KI ist mit Sicherheit das Ebenbild der Linken.
Man hat oder zumindest habe ich gedacht, dass eine künstliche Intelligenz Logik anwenden und daraus Schlussfolgerungen ziehen kann. Es macht keinen Sinn also kann sowas nicht existieren. Das auch völlig unvoreingenommen, ohne Einfluss von Religion, Politik oder Emotionen. Das könnte die künstliche Intelligenz doch zumindest liefern.
Aber genau das kann sie eben nicht und bleibt unbedeutend.
Sie gibt einfach nur das her, was man ihr beigebracht hat und das uneingeschränkt. Sie kann auch viele Informationen zusammen fassen und rechnen. Das ist alles was sie kann.
Die Mitteltemperatur ist Blödsinn, Treibhauseffekt genauso.
Gletscher auf den Bergen würden schmelzen, weil die Temperatur steigt. Da oben ist die Luftdichte dünn. Es gibt dort kein CO2 mehr. Insbesondere das letzte Bild mit „CO2 ist Leben“ mal schön durchlesen.
Ich frage mich nur noch wie man an so einen Blödsinn überhaupt noch glauben kann.
Wenn Jemand von einem menschengemachten Klimawandel durch CO2 mir etwas erzählt, dann bedeutet das für mich nur noch dass das Hirn ziemlich beschädigt sein muss.
Herr Salk, das Entscheidende ist, dass beim Gedankenaustausch der Inhalt des Themas verstanden wird. Maschinen verstehen grundsätzlich NICHTS von einem jeden Thema. S.g. KI werfen Sprüche raus, die zum Thema passen und intelligent klingen, es ist aber eine vorgetäuschte Intelligenz. Da die Maschinen nicht im Geringsten den Inhalt der Sprüche verstehen. Damit ist es kein Gedankenaustausch, sondern man berieselt sich mit Sprüche, die in der Maschine hinterlegt sind. Da kann man sich auch mit Wasser berieseln, der Duschkopf ist genauso intelligent. Er versteht genau so viel über Wasser, wie KI über Temperatur. Wenn man keine eigene Meinung hat, wird man von den Maschinen manipuliert. Das ist der Sinn von KI.
Es ist mir unbegreiflich, wie man auf die Idee kommt, sich mit Maschinen zu „unterhalten“ und den Inhalt der „Unterhaltung“ irgend einer Bedeutung bemisst. Da kann man sich auch mit einer Tenniswand unterhalten, die ist so schlau, schickt den Ball immer zurück.
Die Nutzung von „KI“ ist einmal ein Zeichen der Verdummung, dass man die Formulierung und Rechtschreibung der Maschine überlässt, da man selbst zu blöd ist (wobei ich sofort den Unterschied merke zwischen konkreten Formulierungen und das Gesülze von Maschinen), und anderseits von zu viel Langeweile, die man mit „Unterhaltung“ mit Maschine füllt. Und dabei an Erkenntnisgewinn glaubt.
„Es ist mir unbegreiflich, wie man auf die Idee kommt, sich mit Maschinen zu „unterhalten“ und den Inhalt der „Unterhaltung“ irgend einer Bedeutung bemisst.“ Das ist die Turing Test: Google KI „Der Turing-Test ist ein von Alan Turing vorgeschlagenes Gedankenexperiment, das die Fähigkeit einer Maschine beurteilen soll, menschenähnliche Intelligenz zu zeigen. Bei diesem Test unterhält sich ein menschlicher Prüfer über einen Textkanal mit zwei anonymen Gesprächspartnern, einem Menschen und einer Maschine. Wenn der Prüfer nach den Gesprächen nicht sicher sagen kann, wer die Maschine war, gilt der Test als bestanden, da die Maschine den Menschen erfolgreich imitieren konnte“
Funktioniert leider nicht.
Man braucht nur Fragen stellen, die abstraktes Denken erfordern, dann müsste man es sofort erkennen. Wenn der menschliche Gesprächspartner allerdings sein Hirn nicht richtig benutzen kann, dann müsste man beiden Intelligenz absprechen…
Aber Herr Georgiev, wenn Sie dies hier Lesen mit wem unterhalten Sie sich dann? Richtig, mit sich Selbst. Natürlich weiß ich worauf Sie hinauswollen und auch ich beobachte kritisch. Aber „KI“ hat auch Bereiche wo sie sinnvoll ist. Wir Menschen unterliegen dem Zeitgeist mit dem jeder auf seine Weise zurecht kommen muß. Mit der Digitalisierung begann die Inflation „virtueller Realitäten“. Ja, ich schreibe „Realitäten“. Die Schriftsprache sowie das Geld gehören zu den virtuellen Realitäten. Bedenken Sie einmal was Menschen unternehmen für das Geld! Bedrucktes Papier! Ich will damit sagen das alles gar nicht so einfach ist. Und wir können die Entwicklung nicht weg machen. Vielleicht hilft diese Anschauung: Erkenntnis aus der Quantenphysik – Welle–Teilchen-Dualität. Das „mechanistische denken“ hilft uns zur Orientierung nicht mehr so gut. Besser wäre das „sowohl als auch“, Welle und Teilchen zur gleichen Zeit. Also „KI“ ist dumm als auch sinnvoll.
Man kann also nicht herausfinden, ob es kälter oder wärmer wird auf der Erde. Physikalisch unmöglich, gell?
Sind Sie so „merkwürdig“, oder tun Sie nur so?
Ob Krause oder Kraus, wenn es keine Argumente mehr gibt, dann geht’s auf die Blödelschiene.
typischer schizo trollo…
Getreu dem Motto. Wer misst, misst Mist.
Also man kann ja auch die Gletscherstände seit dem Mittelalter gut verfolgen.
Doch, Herr Gerhard Krause, man kann es.
Aber nicht über eine nicht existierende Globaltemperatur. Eine mathematisch nicht bildbare Globaltemperatur ist weder wärmer noch kälter, sondern nur höher oder niedriger, auch wenn es sie physikalisch gar nicht geben kann.
Wenn Sie das nicht glauben, bilden Sie einfach einmal ihre Wohnungsglobaltemperatur, indem Sie zunächst Badezimmertemperatur und Wohnzimmertemperatur addieren und dann durch 2 teilen. Melden Sie sich wieder, wenn Sie die Summe aus 26°C und 20°C gefunden haben, nur dann können Sie sie auch durch 2 teilen. Wenn nicht: Was es nicht gibt, kann auch nicht teilen, weder durch 2 noch durch 10 Mio.. Einverstanden?
Wenn Sie wirklich wissen wollen, ob der Globus wärmer oder kälter wird, müssen Sie energetische Bilanzen in Ws aufstellen, nicht mit erfundenen Globaltemperaturen jonglieren.
Das ist aber aufwendiger, als nichts sagende Thermometerangaben abzulesen und zu einer „Globaltemperatur“ zu verwursteln. Verwursteln steht hier für mathematisch-physikalischen Blödsinn. Dieser Blödsinn macht nur für ungebildete Politiker Sinn, sogar sehr hohen Sinn:
Sie basteln daraus Gesetze für CO2-Steuern und CO2-Zertifikate-Handel. Der Bürger soll sein sauer verdientes Geld an den nimmersatten Staat abführen, ohne jegliche Gegenleistung, damit es mit vollen Händen in die Welt verteilt werden kann und die spendablen Politiker als großherzige Personen erscheinen. Siehe Schaumweinsteuer für die kaiserliche Flotte. Die Steuer gibt es immer noch, den Kaiser und seine Flotte schon Jahrzehnte nicht mehr.
Und wenn Sie zu denen zählen, die sich nicht dagegen wehren, werden Sie in Zukunft so weit ausgenommen, dass Sie besitzlos glücklich sind. Sie wissen sicher, wie sich das anfühlt.
Kann man jetzt über globale Temperaturmessungen globale Trends über Temperaturveränderungen ableiten, ode nicht Herr Pusch er?
Nein, kann man nicht. 1. Weil es keine globalen „Temperaturveränderungen“ gibt, und weil es keine mittleren „Temperaturen“ gibt. Erwärmung oder Abkühlung, die kann man feststellen. Aber den Unterschied begreifen sie ja doch nicht.
Frage an Chatgpt:
Was ist die globale Mitteltemperatur?
Antwort:
„Die globale Mitteltemperatur bezieht sich auf den durchschnittlichen Temperaturwert der Erde über eine bestimmte Zeitspanne, normalerweise ein Jahr oder eine Dekade. Dieser Wert wird aus Messungen der Lufttemperatur an verschiedenen Orten weltweit berechnet, sowohl über Land als auch über Ozeanen.“
Jau, und die Physik hat nichts zu sagen. KI as it´s best.