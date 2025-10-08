Von Jo Nova
Das ganze Geld, das wir ausgegeben haben, hat nichts gebracht (psst!)
Es stellt sich heraus, dass Australiens Wirtschaft seit Jahrzehnten mit der gleichen Geschwindigkeit dekarbonisiert, unabhängig davon, wie viele Windräder und Solaranlagen wir installieren oder wie viele UN-Reden wir halten. CO2-Steuern können kommen und gehen, Kohlekraftwerke können schließen, und wir können die Dächer mit rosa Matten vollstopfen. Aber letztendlich dekarbonisiert die australische Wirtschaft, unser BIP, seit 1992 jährlich um etwa 2 %. All die Vielfliegerprogramme, CO2-Zertifikate, Abfallwirtschaftspläne und Elektroautos sind nur ein Zuckerschlecken.
Roger Pielke Jnr stellt 30 Jahre Regierungsversagen grafisch dar.
Mission Impossible
Von Roger Pielke Jnr, The Honest Broker
Trotz all des Lärms und der Aufregung in der australischen Klimapolitik, die schon einigen Premierministern die Karrieren gekostet hat, gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die australischen Emissionsminderungsmaßnahmen über viele Jahrzehnte hinweg irgendetwas dazu beigetragen hätten, die Dekarbonisierungsrate spürbar zu beschleunigen.
Wir sehen, dass Labor und die Liberalen keinen Unterschied machen. In der Dinosaurier-Ära, in der wir hauptsächlich Kohlekraftwerke nutzten, kam es zu fast denselben Einbußen wie in der Ära der erneuerbaren Energien unter Rudd, in der wir unsere Suche nach „erneuerbaren Energien“ begannen. Und das darauf folgende „Jahrzehnt der Verleugnung“, das so erfolgreich war wie alles, was die Labor-Grünen je erreicht haben.
In Australien lag die Emissionsreduzierung pro BIP-Einheit auf dem Höhepunkt bei fast 3 Prozent. Doch um auch nur den unteren Bereich der neuen Ziele für 2035 zu erreichen, müssten wir die Reduzierung laut Pielke verdoppeln, also auf fast 6 Prozent.
Grafik auf Mission Impossible
Die impliziten Dekarbonisierungsraten, die durch die roten Balken dargestellt werden, gehen gemäß den Annahmen der australischen Klimabehörde davon aus , dass das BIP bis 2035 jährlich um 2,7 % wachsen wird.2
Die impliziten Dekarbonisierungsraten übersteigen nicht nur alles, was Australien jemals erreicht hat, sondern auch jede jährliche Dekarbonisierungsrate, die jemals von irgendeinem Land erreicht wurde.
Wir wissen, dass sie es nicht können, sie wissen, dass sie es nicht können, und sie wissen, dass wir es wissen.
Pielke Jr. rechnet damit, dass wir uns beeilen müssten, 25 Atomreaktoren zu installieren, wenn wir es ernst meinen würden.
Und wir meinen es natürlich ernst, aber nicht mit dem Kohlendioxid. Wir meinen es ernst mit der Umwandlung des freien Marktes in ein sozialistisches Paradies.
Wenn jedes Unternehmen vom Staat abhängig ist, wird keiner von ihnen die Partei kritisieren. Hallaluja.
Wenn Energie hier unbezahlbar wird, wird Australien die perfekte Beute für China und ein Erfolgsrezept für die UNO sein. … Fast geschafft!
https://www.joannenova.com.au/2025/09/piekle-jnr-no-country-has-ever-achieved-the-rate-of-decarbonisation-australia-is-aiming-for/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Pielke Jr. rechnet damit, dass wir uns beeilen müssten, 25 Atomreaktoren zu installieren, wenn wir es ernst meinen würden.
Sollen sich die Australier doch an die bösen Russen oder Chinesen wenden.
„Schneller Brüter in Russland läuft jetzt mit voller Leistung.“https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/energie/schneller-brueter-in-russland-laeuft-jetzt-voller-leistung/#google_vignette
„China füllt Thoriumreaktor ohne Abschaltung.“https://www.neimagazine.com/news/china-refuels-thorium-reactor-without-shutdown/
Das erste Halbjahr 2025 hat eine Neuerung auf dem Energiemarkt gebracht:
Weltweit wurde erstmals mehr Strom aus erneuerbaren Energien produziert als aus Kohle.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Denkfabrik Ember.
Demnach stieg die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast +8 % auf 5.072 Terawattstunden (TWh).
Die Verstromung von Kohle ging währenddessen um knapp -1 % auf 4.896 Terawattstunden zurück.
.
Der Anteil der erneuerbaren am globalen Strommix habe sich damit auf
34,3 Prozent erhöht, so die Ember-Experten weiter.
2024 hatten die erneuerbaren nur etwas über 32% vom weltweiten Strommix.
.
Der Kohleanteil ist auf 33,1 Prozent gesunken im ersten Halbjahr 2025.
Deshalb steigen die globalen CO2-Emission auch.
Achso herr Kraus,
und welch ist der Anteil von Atomenergie und Gaskraftwerken bei trübem Wetter und Windflaute?
Laut dem CIA World Factbook werden jedes Jahr weltweit rund 21 Billionen Kilowattstunden Strom verbraucht.
Also macht der EE-Flatterstrom nur 25% des gesamten jährlichen Stromverbrauchs aus.
Deutsche Industrie ab in die Sahara, dort scheint die Sonne 12 Stunden pro Tag.
Von den ca. 200 Länder der Erde versorgen sich ca. 20 Länder mit über 90% Strom von den erneuerbaren
und über 40 Länder haben über 70% Strom von den erneuerbaren.
.
Kein einziges Land auf der Erde schafft die 70% mit Atomstrom.
Warum lügen Sie Herr Kraus?
2019 stammten ca. 72 % des in Frankreich produzierten Stroms aus Atomkraftwerken (2016: 403 TWh (brutto) von 556 TWh .)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie_in_Frankreich