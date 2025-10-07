Die Massenmedien melden seit einiger Zeit nicht mehr Hitze und Dürre, sondern „Wetterextreme“ als Klimafolge – eine Reaktion auf heftige Schneefälle, milde Temperaturen und feuchte Sommer mit Rekordernten („der Hitzesommer tarnt sich gut 2025“).
Aber auch die „Extremwetterereignisse“ sind keine Folge des CO2-verursachten Klimawandels, sondern historisch erstaunlich normal. Vor allem in kühlen Jahrhunderten, da tiefe Temperaturen eher Instabilität verursachen als hohe.
Rumänische Wissenschaftler untersuchten die Auswirkungen der „Kleinen Eiszeit“ zwischen 1400 und 1850 in Drakulas Heimat – Transsilvanien, zu deutsch: Siebenbürgen.
Kleine Eiszeit verursachte Wetterextreme – Klimaschau 232
Was an der ganzen Diskussion zu kurz kommt, ist die Erkenntnis, dass je kälter es auf der Erde wird die Wetterextreme immer mehr zunehmen. Ursache: Solche Schwankungen sind an den Polen viel stärker ausgeprägt als in niedrigen Breiten. Das gilt sowohl langfristig (Klima) als auch kurzfristig! Es reicht doch ein Blick auf den jahreszeitlichen Verlauf großer Orkanwirbel, die ihre Energie aus dem Temperaturgegensatz zwischen hohen und niedrigen Breiten beziehen: im Sommer Null, im Wuinter wiederholt. So gesehen ist es absolut normal, dass es während der „Kleinen Eiszeit“ viel mehr Extremwetter gab als während irgendwelchen Warmzeiten.
Die Massenmedien melden seit einiger Zeit nicht mehr Hitze und Dürre, sondern „Wetterextreme“ als Klimafolge des menschenverursachten CO2-Klimawandels…
Das stimmt, die sehen eben ihre Pfründe wegschwimmen. Die Leute in meinem Bekanntenkreis glauben eh diesen Klimaschwindlern nichts mehr.
Die Frage ist aber: Wie lange lassen wir uns diesen CO2-Klimastuss noch bieten? und weiter: Warum lassen wir uns das überhaupt bieten? Jede Geduld muss mal ein Ende haben.!!! Warum nicht jetzt?