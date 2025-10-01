„Die Sonne schickt keine Rechnung“
Kernkraft sei die teuerste Energie-Bereitstellungsform, die Erneuerbaren wie Wind und Sonne hingegen die billigste – diese Einschätzung hören die Bürger seit Jahren in ARD/ZDF und in diversen Publikationen von Harald Lesch, Volker Quaschning oder Tim Meyer.
Dennoch steigen weltweit die Energiekosten der Verbraucher und der Industrie, wenn der Anteil von Wind und PV in der allgemeinen Versorgung erhöht wird. Könnte es sein, daß Lesch & Co. Falsches im Sinne der Lobbyarbeit für Profiteure verbreiten?
Unser Pressesprecher Horst Lüdecke schrieb gerade einen Leserbrief an eine schwäbische Lokalzeitung im Bereich Reutlingen (Publikation hier folgt), da dort mehrere Windräder in Siedlungsnähe errichtet werden sollen. Die Anwohner fürchten um den Wert ihrer Wohnhäuser, die unverkäuflich werden, sobald ein Windmonster in der Nähe rotiert, und opponieren gegen die Baupläne ihrer Gemeinderäte.
Lüdecke reagierte auf einen Leserbrief, den ein Vorstandmitglied der Genossenschaft ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG (ohne Angabe seiner Position) verfaßte. Lüdecke referiert dabei auf einen zwölf Jahre alten Artikel in ENERGY des Elsevier-Verlages. Titel: Energieintensität, Erntefaktoren und Energierückzahlungszeit von Stromerzeugungsanlagen, von Weißbach, Ruprecht, Huke, Czerski, Gottlieb und Hussein 2013.
Hier die zentrale Abbildung des Artikels. Entscheidend dabei ist die Wirtschaftlichkeitsschwelle (economical threshold) der OECD. „EROI“ bezeichnet hier den Erntefaktor, also die Kenngröße Energie-Gewinn/Energie-Investition. Man sieht ein-eindeutig: Solar und Windkraft an Land in Deutschland sind fast nie wirtschaftlich und KÖNNEN daher nicht ohne Quersubventionierung aus der „Fossil“wirtschaft betrieben werden – beziehungweise aus der Nuklearwirtschaft.
Lobbyisten der durchsubventionierten Energiewende-Branche wie Lesch und Meyer erwähnen solche Daten natürlich nie, sondern arbeiten geschickt mit der Statistik, ganz im Sinne Churchills, der gesagt haben soll,
Vertraue nie einer Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast.
Heißt nicht, daß Statistik stets falsch oder maniupulativ sein muß – aber man muß sich die Geldflüsse, Interessen und Abhängigkeiten von privaten oder GEZ-Profiteuren anschauen, um zu beurteilen, wer als unabhängig betrachtet werden kann. Passend dazu hier ein Video von Harald Lesch in der Universität Stuttgart. Im letzten Teil zitiert er unkritisch die Argumente Meyers – wer bemerkt die Tricks? Schreiben Sie es in die Kommentare!
Ein Blick hinaus in die Welt sagt alles, was am Kostengünstigsten ist.
Weltweite Veränderung bei den TWh im Stromsektor.
Was zeigt das uns jetzt?
Was wollen Sie damit beweisen?
Bei den EE ist ganz, ganz viel Biomasse drin. Weder klimaneutral noch nachhaltig.
PS
Je mehr Vollaststunden umso billiger wird der Strom aus Kernkraft.
Nur werden die Volllaststunden auch der neuen AKW zurück gehen.
Die neuen Atomkraftwerke werden im Jahr 2030 nur noch dann punkten können wenn EE-Stromlücken mit AKW-Strom aufgefüllt werden.
Ob das so richtig klappt ist auch fraglich, betrachtet man den Ausbau der Batteriespeicher.
Es geht anscheinend auch günstiger in den Studien:
Die Angabe von 13,6 Cent/kWh als (Untergrenze der) Stromgestehungskosten für neu zu bauende Kernkraftwerke stammt aus der Studie Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE (Juli 2024).
„Könnte es sein, daß Lesch & Co. Falsches im Sinne der Lobbyarbeit für Profiteure verbreiten?“
Es kommt auf die gesetzten Ziele an. Eines ist sicher, es spült den Herren Geld in ihre Taschen. Warum sollten sie also anders argumentieren?
Des Geldes muss es immerhin so viel sein, dass sich z. B. ein Quaschning dafür im Anzug bis zum Bauch ins Wasser stellt, weil sich nach seinem Glaubensbekenntnis der doofe Mensch sonst nicht vorstellen kann, dass die Welt an Überschwemmungen untergehen wird.
Wenn man nicht verrückt ist, macht man es halt für Geld! – Hoffen wir, dass er wenigstens Geld dafür bekommt!
Deswegen heißen sie auch Lügenpresse.
GEZ verweigern und abschaffen.
Sie sind darauf spezialisiert die Massen zu manipulieren und sie nicht richtig zu informieren. Die richtige Aufklärung und Information ist niemals ihr Ziel.
Sie arbeiten nicht für das Volk sondern gegen das Volk.
Präsident Trump sagte: “enemy of the American people.”
Presse —> Feinde der Menschheit.