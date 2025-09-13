Stopp These Things – Einleitung

Nicht nur in Amerika geht es mit dem gesamten industriellen Wind- und Solar-Schwindel weiter. Präsident Donald J. Trump hasst Profitjäger – und auch die der Wind- und Solarindustrie leidenschaftlich. Das bedeutet, dass durch den Rückzug der USA aus dem Klima-Industriekomplex die einst sichere und solide subventionierte Zukunft aller Windturbinen- und Solarmodulhersteller nun in Trümmern liegt.

Und das ist wichtig. Angesichts des enormen Umsatzvolumens, das in den USA vor dem Amtsantritt des 47. Präsidenten erzielt wurde, wird der Verlust des amerikanischen Marktes viele dieser Panel- und Windradhersteller ruinieren, die sich aufgrund schwindender Subventionen weltweit bereits im Niedergang befinden.

Ein weiterer Nagel im Sarg der amerikanischen Windindustrie: US-Verkehrsminister Sean Duffy hat gerade die Gelder von insgesamt 679 Millionen US-Dollar, die die Biden-Regierung für ein Dutzend Offshore-Windkraftanlagen vorgesehen hatte, gestrichen und damit alle Projekte endgültig zunichte gemacht.

WASHINGTON, DC – US-Verkehrsminister Sean P. Duffy hat insgesamt 679 Millionen Dollar an Fördermitteln für zwölf zum Scheitern verurteilte Offshore-Windkraftprojekte in ganz Amerika gestrichen oder gestrichen. Damit wird sichergestellt, dass Bundesmittel vorrangig für die Wiederherstellung der maritimen Vorherrschaft Amerikas und die Vermeidung von Verschwendung eingesetzt werden.

„Verschwenderische Windkraftprojekte verbrauchen Ressourcen, die andernfalls für die Wiederbelebung der amerikanischen Schifffahrtsindustrie verwendet werden könnten“, sagte US-Verkehrsminister Sean P. Duffy. „Joe Biden und Pete Buttigieg [ehemaliger Verkehrsminister] haben sich nach Kräften bemüht, die Steuergelder aus dem Verkehrsbudget für ihre „Green New Scam“-Agenda zu verwenden, während sie die dringendsten Bedürfnisse unserer Schiffbauindustrie ignorierten. Dank Präsident Trump priorisieren wir echte Infrastrukturverbesserungen gegenüber Fantasie-Windkraftprojekten, die viel kosten und wenig bringen.“

Die Trump-Administration hat den Fokus des US-Verkehrsministeriums (USDOT) und seiner Schifffahrtsbehörde (MARAD) auf den Wiederaufbau der amerikanischen Schiffbaukapazitäten, die Erschließung zuverlässigerer, traditioneller Energieformen und die Nutzung der reichhaltigen natürlichen Ressourcen des Landes zur Entfesselung amerikanischer Energie gelegt.

Soweit möglich, werden die Mittel aus diesen Projekten erneut vergeben, um wichtige Hafenmodernisierungen und andere zentrale Infrastrukturbedürfnisse der Vereinigten Staaten zu decken.

Weitere Informationen:

Im Rahmen der Überprüfung aller diskretionären Zuschussprogramme mit gebundenen und nicht gebundenen Projekten durch das US-Verkehrsministerium stellte das USDOT fest, dass 12 Zuschüsse und Projektauswahlen für Offshore-Windenergie nicht mit den Zielen und Prioritäten der Verwaltung übereinstimmten.

Das US-Verkehrsministerium (USDOT) hat ein Projekt aus dem Programm „Nationally Significant Freight and Highway Projects“ (INFRA) zurückgezogen, was zu Gesamtkürzungen von rund 427 Millionen US-Dollar führte.

MARAD hat im Rahmen seines Programms zur Entwicklung der Hafeninfrastruktur (PIDP) sechs Projekte zurückgezogen und fünf beendet, was zu Gesamtkürzungen von 177 Millionen US-Dollar bzw. rund 75 Millionen US-Dollar führte.

Zurückgezogen

Sparrows Point Steel Marshalling Port Project (PIDP; 47.392.500 USD)

Betrieb und Wartung des Windhafenprojekts der Hafenbehörde von Bridgeport (PIDP; 10.530.000 USD)

Windhafen in Paulsboro (PIDP; 20.494.025 $)

Arthur Kill Terminal (PIDP; 48.008.231 USD)

Gateway-Upgrades für Zugang, Ausfallsicherheit und Entwicklung im Hafen von Davisville (PIDP; 11.250.000 USD)

Norfolk Offshore Wind Logistics Port (PIDP; 39.265.000 USD)

Humboldt Bay Offshore Wind (INFRA; 426.719.810 USD)

Beendet

Projektplanung für das Redwood Marine Terminal (PIDP; 8.672.986 USD)

Salem Wind Port Project (PIDP; 33.835.953 USD)

Lake Erie Renewable Energy Resilience Project (PIDP; 11.051.586 USD)

Verbesserungen der Radio Island Rail Road zur Unterstützung der Offshore-Windenergie (PIDP; 1.679.604 USD)

PMT Offshore-Windentwicklung (PIDP; 20.000.000 USD)

