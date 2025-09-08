Über den Autor
Newsletter abonnieren !
Spendenkonto
Europäisches Institut für Klima und Energie Volksbank Gera Jena Rudolstadt
IBAN: DE34 8309 4454 0042 4292 01
BIC: GENODEF1RUJ
Oder benutzen Sie Paypal im nächsten Feld.
IBAN: DE34 8309 4454 0042 4292 01
BIC: GENODEF1RUJ
Oder benutzen Sie Paypal im nächsten Feld.
Spenden
Buchempfehlungen
Unterstützen Sie uns durch Provision !
Von einem Jugendstraftäter, der mit dem besten Klimaexperten der Welt verwechselt wurde: Ein IPCC-Exposé
Die nacheiszeitliche Klimaentwicklung in den Alpen im Vergleich zur Temperaturentwicklung der Gegenwart
NIPCC vs. IPCC: Addressing the Disparity between Climate Models and Observations: Testing the Hypothesis of Anthropogenic Global Warming, Interim ... Conference in Erice, Sicily, August 2011
Strom ist nicht gleich Strom: Warum die Energiewende nicht gelingen kann (Schriftenreihe des Europäischen Instituts für Klima und Energie)
global temperature trend
Neueste Beiträge
- Das Ende des europäischen Wohlfahrtsstaates: Netto-Null, Verschuldung und Niedergang
- Die Klimapolitik ist ein Intelligenztest. Wer zweifelt, spendet.
- Das Scheitern der Energiewende ist ein Nutzen für die Steuerzahler!
- Klimawandel hat Anstieg des Meeresspiegels nicht beschleunigt – sagt aktuelle Studie
- Klimawandel für Laien
Neueste Kommentare
- Thomas Heinemann bei „Gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse“ geraten ins Wanken angesichts nachlassender staatlicher Unterstützung.
- Thomas Heinemann bei „Gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse“ geraten ins Wanken angesichts nachlassender staatlicher Unterstützung.
- Werner Schulz bei Das Scheitern der Energiewende ist ein Nutzen für die Steuerzahler!
- Werner Schulz bei Das Scheitern der Energiewende ist ein Nutzen für die Steuerzahler!
- Markus Zeller bei Neue Laborforschung zeigt: Steigender CO₂-Gehalt führt zu negativem Treibhauseffekt an den Polen
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Damit offenbart sich auch der eigentliche Sinn des sog. Klimaschutz:
es geht „NUR“ um die wirtschaftliche Zerstörung, z.B. von Deutschland, denn
Der natürliche Klima-Wandel ist Planeten-induziert, so wie in
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
beschrieben,
kann also vom Klimasystem der Erde überhaupt nicht beeinflusst werden!
Für den Überblick:
SUN_SYSTEM_ECC_2023_2100.pdf (https://magentacloud.de/s/bgpFeBNrsQQEsdi)
Selbst bei Senkung der CO2-Emissionen auf NULL
hat das keinen Effekt auf den natürliche Klima-Wandel,
egal wie hoch oder tief der tatsächliche co2-Anteil
in der Luft auch sein mag.
Die Klima-Zyklen werden im wesentlichen von den
vier Riesenplaneten Jupiter/Saturn/Uranus und Neptun
gesteuert, die jeweils in ca. 12/30/84/165 Jahren die
Sonne umkreisen.
Diesen Zusammenhang haben irgendwelche Bösewichte
dieser Welt schon längst erkannt, und kassieren
zusammen mit deren Wasserträgern fleißig ab.
In Deutschland wird es daher langsam Zeit,
dass die AFD mit unserer Trumpine (Kanzlerin Dr. Alice Weidel)
in die Regierungsverantwortung kommt.
ECC_1943AD_NH.jpg, der Earth-Clima-Cycle (ECC) voon 1943 bis 2107.