Erdgas und Rohöl sind häufig benötigte fossile Brennstoffe für die Herstellung von Isoliermaterialien, Kabeln und Computern, die bei allen Verfahren zur Stromerzeugung zum Einsatz kommen. Das liegt daran, dass Bestandteile von Erdgas und Öl wichtige Rohstoffe für die Herstellung von Kunststoffen sind, die für Isoliermaterialien und viele Computerteile verwendet werden.

Fossile Brennstoffe werden auch für den enormen Energiebedarf während des gesamten Herstellungsprozesses benötigt.

Isolierung

Viele der für die Isolierung verwendeten Polymerkunststoffe, wie Polyethylen (PE), vernetztes Polyethylen (XLPE) und Polyvinylchlorid (PVC), werden aus Rohstoffen hergestellt, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden. Erdgasflüssigkeiten, vor allem Ethan, werden in Crackeranlagen erhitzt, um Ethylen herzustellen, das dann zur Herstellung von Polyethylen für elektrische Drähte und Kabel verwendet wird. Rohölfraktionen, insbesondere Naphtha, werden ebenfalls zur Herstellung von Ethylen und anderen petrochemischen Rohstoffen für verschiedene Arten von Kunststoffen verwendet.

Windkraftanlagen und Solarzellen erzeugen nur Strom, wo bleibt hier also die Abkehr von fossilen Brennstoffen?

Drähte

Obwohl Drähte selbst aus Kupfer bestehen, einem Material mit hoher elektrischer Leitfähigkeit, ist die fossile Brennstoffindustrie eng mit ihrem Herstellungsprozess verbunden. Isolierung: Die Herstellung der isolierenden Kunststoffe für Drähte und Kabel hängt von Rohstoffen aus Erdgas und Erdöl ab. Energie: Der Abbau, die Raffination und die Herstellung von Kupferdrähten ist ein energieintensiver Prozess, der in hohem Maße auf fossile Brennstoffe angewiesen ist.

Auch hier gilt: Windkraftanlagen und Solarzellen erzeugen lediglich Strom. Wo bleibt also die Abkehr von fossilen Brennstoffen?

Computer

Die Herstellung von Computern und der darin enthaltenen Elektronik ist einer der Fossilbrennstoff-intensivsten Fertigungsprozesse pro Gewichtseinheit. Komponenten: Kunststoffe aus fossilen Treibstoffen werden in vielen Teilen eines Computers verwendet, darunter im Gehäuse, in Leiterplatten und Steckverbindern. Energieverbrauch: Die Energie, die für den Abbau, die Raffination und die Herstellung aller verschiedenen Komponenten eines Computers benötigt wird, stammt größtenteils aus fossilen Treibstoffen. Eine Studie aus dem Jahr 2004 ergab, dass die Herstellung eines einzigen Desktop-Computers das Zehnfache seines Gewichts an fossilem Treibstoff erforderte.

Windkraftanlagen und Solarzellen erzeugen ja nur Strom. Wo bleibt da die Abkehr von fossilen Brennstoffen?

Düngemittel

Herkömmliche Stickstoffdünger werden unter Verwendung fossiler Treibstoffe, vor allem Erdgas, in einem Verfahren hergestellt, bei dem Stickstoff aus der Luft und aus fossilen Treibstoffen gewonnener Wasserstoff zu Ammoniak umgewandelt werden. Dieses energieintensive Verfahren, das als Haber-Bosch-Verfahren bezeichnet wird, trägt erheblich zu den globalen Treibhausgasemissionen bei. Während Phosphor- und Kaliumdünger aus abgebauten Mineralien hergestellt werden, ist die landwirtschaftliche Produktion größtenteils auf synthetische Düngemittel aus fossilen Treibstoffen angewiesen.

Mehrere Quellen schätzen, dass etwa die Hälfte der weltweiten Nahrungsmittelproduktion von synthetischen Düngemitteln abhängig ist.

• Ohne den Einsatz von Düngemitteln würden die weltweiten Ernteerträge um schätzungsweise 30 bis 50 % zurückgehen.

Wichtige Statistiken zur weltweiten Abhängigkeit von Düngemitteln:

• Versorgt Milliarden: Allein synthetische Stickstoffdünger versorgen schätzungsweise etwa die Hälfte der Weltbevölkerung mit Nahrung. Das Haber-Bosch-Verfahren, mit dem diese Düngemittel hergestellt werden, hat vermutlich das Leben von mindestens 3 bis 3,5 Milliarden Menschen ermöglicht.

• Ertragssteigerungen: Studien zur Pflanzenproduktion führen zwischen 30 % und über 60 % der Ertragssteigerungen auf den Einsatz synthetischer Düngemittel zurück, wobei einige Analysen sogar eine noch höhere Abhängigkeit in tropischen Klimazonen vermuten lassen.

• Bestimmte Kulturen: Die Abhängigkeit variiert je nach Kultur und Region. In einigen Ländern wird eine unverhältnismäßig große Menge an Düngemitteln für eine einzige Kultur verwendet, wie beispielsweise Mais in den Vereinigten Staaten, Sojabohnen in Brasilien oder Palmöl in Malaysia.

• Verschiedene Nährstoffe: Während Stickstoff (N) der am häufigsten diskutierte Nährstoff für die Nahrungsmittelproduktion ist, sind auch Phosphor (P) und Kalium (K) enthaltende Düngemittel von entscheidender Bedeutung. Über die Hälfte des verwendeten Phosphordüngers stammt aus nicht erneuerbaren Quellen.

Warum ist die Abhängigkeit von Düngemitteln so groß?

• Bevölkerungswachstum: Die Weltbevölkerung ist von 1,65 Milliarden im Jahr 1900 auf heute über 8 Milliarden gestiegen. Dieses Wachstum wurde durch den dramatischen Anstieg der Nahrungsmittelproduktion unterstützt, ermöglicht durch synthetische Düngemittel.

• Höhere Erträge: Düngemittel liefern die essenziellen Makro-Nährstoffe, die Pflanzen zum Wachsen benötigen. Ohne sie wäre es unmöglich, die notwendigen hohen Erträge zu erzielen, um die Weltbevölkerung mit der vorhandenen Anbaufläche zu ernähren.

• Bodenschutz: Durch die Intensivierung der Landwirtschaft auf bestehenden Ackerflächen verringern Düngemittel die Notwendigkeit, weitere natürliche Ökosysteme in Ackerflächen umzuwandeln.

Netto-Null-Ideologien ignorieren die grundlegende Tatsache, dass Windkraftanlagen und Solarzellen lediglich Strom erzeugen und nicht die Lieferkette der von der Menschheit nachgefragten Produkte unterstützen können. Damit riskieren sie, künftigen Generationen Knappheit und Instabilität zu hinterlassen.

